47名初選參與者被控國安法「顛覆政權」，民陣呼籲港人明日到法院聲援

因去年參與民主派立法會初選而被指控違反《港區國安法》「顛覆政權罪」的53名香港民主派人士，日前被警方通知要提早今日回警署報到，最終47人明日將被帶上庭正式落案起訴。今次亦是《國安法》在香港落實以來，有最多被告的一宗案件。

民間人權陣線召集人陳皓桓在Facebook發文，呼籲市民明早9時半到西九法院外聲援，以排隊入法院的方式，站滿西九龍裁判法院，「聲援被捕被控的手足！」。民陣指過去曾有200萬人走上街頭，超過60萬人參與初選投票，「今天被控的不只有他們，而是所有爭取民主、自由的香港人。」

不過，司法機構今日發稿表示，由於被告及法律代表人數眾多，明日庭內將不設記者及公眾席。法院會安排三個法庭延伸部分，轉播案件的法庭程序，並提供一共66個記者席和95個公眾席，給不同人士旁聽。

47人被起訴、8人續保釋

今日下午2時，各人陸續到各區警署報到，當中大部份人早預料今日會被落案起訴，且因被控《國安法》後獲保釋外出機會微，因此各人都向親友及支持者道別。

警方及後證實，以「串謀顛覆國家政權罪」起訴其中47人，所有人被通宵扣留，將於明日上午11時後在西九龍裁判法院提堂。控罪指47人干犯「港版國安法」第22（3）條等罪名，指他們串謀及與其他人串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或者參與實施，以威脅使用武力或者其他非法手段，宣揚、進行或參與一項謀劃，旨在濫用其在當選立法會議員後根據《基本法》受託的職權。

根據《港區國安法》，違反第22（3）條「顛覆國家政權」罪，嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關依法履行職能，首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑；對積極參加的，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

47人包括39男8女，年齡介乎23至64歲。據現場律師收到的控罪書，47人分別為區諾軒、戴耀廷、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、徐子見、楊雪盈、彭卓棋、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、黃碧雲、何啟明、劉偉聰、劉澤鋒、胡志偉、施德來、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、伍健偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、譚凱邦、郭家麒、吳敏兒、尹兆堅、劉頴匡、何桂藍、楊岳橋、林卓廷、鄒家成、范國威、梁國雄、陳志全、呂智恆、柯耀林、林景楠、岑敖暉、王百羽、李予信、余慧明。（當中譚得志和黃之鋒正分別遭還押及在囚）

而關尚義、涂謹申、鄺俊宇、劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融及安德里等8人暫未被起訴，續保至5月初再報到。

香港警方國安處1月上旬拘捕50多名泛民主派人士，指其去年7月參與泛民的「35+」初選，意圖使行政長官下台、癱瘓特區政府，觸犯港區國安法中的顛覆國家政權罪。相關案件原定下次的報到日期為4月8日，但上周五（26日）53人陸續接獲警方國安處通知，要求今日下午2時前往警署接受調查，表明與「初選」案相關。

個別被起訴者報到前在Facebook的感言：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex