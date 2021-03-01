《手繪圖解台灣史》：漢人的「蓽路藍縷，以啓山林」，是平埔族的血淚史

文：李光欣｜繪者：謝琬婷

「蓽路藍縷，以啓山林」是從漢人的角度來描述當年開墾土地的艱辛，但從平埔族的角度來看，那是一連串喪失土地的血淚史。

康熙年間（17世紀中葉到18世紀初期），在漢人看來，台灣還有許多未開闢的「荒地」，但對平埔族人而言，那是他們游耕和狩獵的「草埔」，是賴以為生的土地。平地原住民的土地在短短1、200年間就全數落入漢人之手，這並非清廷不保護原住民地權，而是政策失敗的結果。

當時，清廷採「漢番隔離」政策，劃出「土牛紅線」，不准漢人越界進入「番地」。「紅線」是指在地圖上用紅筆劃出的界線，「土牛」則是地表上有形的界線，挖土堆成「土牛」所形成的深溝，就叫作「土牛溝」。

但時間一久，「土牛」和「土牛溝」會自然消失，所以官方曾多次重劃界線。新、舊界線就成了分隔漢人、平埔族和高山族的界線。不過，官方劃定的界線沒能擋住漢人不斷侵墾平埔族保留地。

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這是多重原因造成的結果。首先，清廷對平埔族課很重的「番餉」，平埔族同時還得負擔很多公差，沒有時間和人力耕種、打獵，為了生活，被迫出賣土地。

其次，漢番中介的通事，往往利用職權取得大片土地，例如台中岸裡社通事張達京就是著名的例子，他當了42年的通事，「開闢土地，創業三十餘萬租」。再者，雖然清廷禁止漢人購買番地，但並不禁止原住民招徠漢人耕作，坐收「番大租」，但往往因為漢人佃戶拒繳租金，或番業戶以土地抵押向佃戶借錢等原因，而失去土地。

還有，平埔族人原先並沒有土地私有的觀念，也「不知數算，不知書記」，於是就有漢人在契約上動手腳。

此外，漢人也常利用原住民憨直的個性，花言巧語灌迷湯，外加一些布和酒，就能輕易換取大片土地，例如1709年，「陳賴章」墾號就是這樣取得大加臘堡（今台北萬華）一帶的土地。

佃農的困境

農民是清代台灣社會的主體。從荷治時期起，台灣的田賦和丁稅就很重。到了清代，更是變本加厲，台灣的田賦竟然比中國田賦最高的蘇州松江還多了一倍，丁稅更是長江下游流域的四倍。加上吏治敗壞，貪官汙吏橫行。

連橫在《台灣通史》中就提到：「台灣賦稅固重，正供（田賦）之外，有耗羨（為了補足運輸時出現的耗損，額外多收的稅），有丁稅，有採買，凡納石者倍其半，折穀納銀（折換成銀兩）又倍之，官吏之私飽，胥役之剝削又兩倍之⋯⋯」當時的農民豈止是被「一隻牛被剝兩層皮」。

另外，由於台灣特有的「大小租制」，實際耕種的佃農，處境更是艱苦，這些為人作嫁的人非常多。1686年，三峽有一位地主就有306個佃農為他耕田。根據日本人剛來台灣時所做的調查顯示，新竹以北，80％到90％的農家是佃農，南部的比例比北部少，但生活也不見得好過多少。

佃農為了生活，不得不繼續耕作下去，不足的只好去借高利貸，債滾債，越欠越多，萬一再遇到天災，就真的活不下去了，偏偏台灣天災特別多，這時也只能被迫鋌而走險，跟著參與民變，台灣「三年一小反，五年一大亂」，就是這樣來的。

墾戶與墾照

隨著移民來台及平埔族漢化（由游耕轉為水稻耕作），台灣的「土地開發」大致上是由南往北推進，從府城（今台南）一路北上，依序越過斗六門（今雲林斗六）、半線（今彰化）、竹塹（今新竹）、台北盆地，最後進入蘭陽平原。

還有另一路則是從府城南下，進入下淡水溪（今高屏溪）平原，之後入墾羅漢門（今高雄內門），最後到達阿猴（今屏東）。

清代台灣的土地開發以平原和丘陵為主，絕大部分都是民間自發性拓墾，極少是官墾的。

民眾開墾土地要按一定程序向官府申請。首先，必須到縣府所在地申請土地開墾權，將打算開墾的地名和界限寫清楚，之後官府會派人前往勘查，並將申請書在開墾預定地內公告5 個月，如果沒人提出異議，才會發給開墾執照（簡稱「墾照」）。

請領到墾照後，墾戶就可以「墾號」（即土地開發公司，因個人財力無法負擔土地開發，通常都是合股開墾）雇用佃農開墾。如果能在規定時間內開發成功，跟官府繳納「正供」（即田賦，以徵糧為主），就可取得土地所有權。比較有名的「墾號」，例如「陳賴章」（1709）和「金廣福」（1835）等。

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客家人來台

台灣客家人一般是指從粵東、閩西一帶移民來台、講客家話的族群。客家人一向被認為其祖先來自中原，是真正的漢人。

但最新科學化的研究（遺傳學、考古學和語言學等）發現，客家人跟朝鮮人及大多數日本人都屬於單一蒙古人種，其祖先是來自中亞的遊牧民族，遷移到華北和黃河下游後，被華夏文明同化，逐漸轉型為農業民族。

不過，也有學者認為客家人是北方民族南下後與畬族混血的新族群。

客家人最早集體來台是在鄭氏治台期間。鄭成功的部將劉國軒就是福建客家人，他所率領的士兵多半是客家同鄉。這些客家籍部隊在東寧亡國後，大多都被清廷遣回中國原籍，但也有少數落籍在今屏東六堆。

之後，清廷頒布渡台禁令，特別禁止廣東潮州和惠州的客家人來台。由於受到官方政策限制，加上海上交通不像從福建來台那樣方便，所以來台人數較少，在台灣漢人社會中因而相對弱勢。

清代，首批客家人集體來台是在1686年，在屏東平原上開墾。

台灣的客家人多半住在丘陵或「邊陲地帶」，例如桃、竹、苗，屏東六堆，及「後山」（花東地區）。一般認為，這是因為客家人來台時間較晚，平原地帶已被福佬人搶先一步占走了，所以只好住到當時還未開發的台地及丘陵地帶。

而部分早先來台的客家人，在生活壓力下，被迫繼續往「後山」遷徙。但也有另外一種解釋，指客家人來台之前的原鄉多半是丘陵地，所以來台後自然而然選擇在類似原鄉的環境落腳。

原住民的歸化與漢化

清代，官方將台灣原住民分為「熟番」、「生番」和「化番」（即「歸化生番」）三類。「受教化」（漢化）並向官府「輸誠歸順」（服從政令）及繳納「番餉」的稱為「熟番」，沒有的叫「生番」，漢化程度介於兩者之間的則是「化番」。按當時規定，原住民只需繳「番餉」，每人每年1到20錢不等（即「人頭稅」），不用繳「正供」（田賦）。

1693年，諸羅縣原住民共六社歸順清廷，男女老幼共487人，每年納餉銀共90多兩，其中包括被視為「化番」的水沙連思麻丹社。這是清初台灣原住民「歸化」的首次紀錄。

平埔族由於地緣關係，最早跟漢人接觸，漢化程度較深，所以「熟番」絕大多數都是平埔族。但從另一個角度來看，所謂「漢化程度較深」，也意謂著其原有社會解體，喪失固有文化。除了因為跟漢人交往、通婚之外，清廷實施三項「理番」措施（設社學、改風俗、賜姓氏）才是造成平埔族大規模漢化的主因。

1686年，諸羅縣知縣樊維屏在荷蘭時代西拉雅族四大社（新港、目加溜灣、蕭壠、麻豆）設立「社學」，以《三字經》、「四書五經」來「教化番童」，讓以往「鵝筒慣寫紅夷字」的番童，也開始「瑯瑯音韻頌關睢」。之後，各地官府即不斷設立社學。後來由於平埔族迅速漢化，兒童多半改入漢人義學或私塾就讀，社學於是逐漸式微。

社童改讀漢學後，在髮型和服裝上也有了改變。1758年，分巡台灣道楊景素下令平埔族須「薙髮留辮」，同時「賜漢姓」給平埔族（台灣原住民都屬於南島語系，並沒有姓氏，而是採「父子連名」）。

改了漢姓的平埔族人在傳了幾代後，不僅不會說母語，甚至從漢姓譜系中找出中原堂號來比附，或者乾脆偽造出一本族譜，從此以「炎黃子孫」自居。

書籍介紹

本文摘錄自《手繪圖解台灣史》，西北國際出版

作者：李光欣

繪者：謝琬婷

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Photo Credit: 西北國際

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航