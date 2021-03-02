品牌理念為「做出來的產品要自己敢吃」，「樂扉寶寶米餅」爆食安危機

嬰幼兒食品廠商樂扉食品（有機寶寶米餅）日前遭到檢舉，違法以工業用氮氣填充寶寶米餅包裝，且現場環境衛生不佳。相關衛生單位已在2月26日進行搜索，當場封存有疑慮的產品並勒令限期改善。

對此樂扉發表最新聲明，表示自3月1日起已主動將全台「盒裝有機寶寶米餅」預防性下架。即日起，針對6款米餅將接受消費者退換貨相關事宜。

遭前員工檢舉環境髒亂、以工業用氮氣填充包裝，樂扉提3點自清

《鏡週刊》報導，知名嬰幼兒食品廠商「樂扉」（展裕國際有限公司）遭前員工檢舉，指公司為節省成本，竟違法以工業用氮氣填充寶寶米餅包裝，調查局及衛生單位2月26日搜索該公司，當場封存有疑慮的產品並勒令限期改善。

檢舉人受訪時表示，該公司使用非食用級氮氣填充包裝，起碼有4年之久，且廠房不僅有蟑螂出沒，機台更滿是老鼠屎，流向市面的產品充滿衛生疑慮，應全面追查產品去向，要黑心業者給所有消費者一個交代。

根據《自由時報》報導，新北市政府衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說，2月26日現場查獲作業氮氣鋼瓶身標註「禁用於食品」，明顯非食品用，也要求業者提供氣體純度資料，但業者無法出具，因氮氣純度99.0%以上才能用於食品填充，已要求業者於1至2週內提具相關證明。

楊舒秦說，廠區整體環境整潔，未發現蟑鼠，但有蓄水塔無消毒紀錄、人員無健康紀錄等缺失。

對此樂扉發布新聞稿表示，填充包裝時使用非食品級氮氣一事，經內部查證檢討，的確在製作流程上有所疏失。另外針對離職員工向媒體爆料內容，指控廠區內有老鼠排泄物、米餅散落環境髒亂一事，樂扉也提出3點澄清：

本公司遵守相關法規規範，並為了符合ISO22000、HACCP等嚴格要求，內部每一次在產線製程後都會做全場大清潔，確保環境衛生無虞。並且每個月都會請合格清潔廠商做全面性清潔消毒、防治病蟲害等措施。樂扉公司因此質疑，老鼠屍體及排泄物等均為人為外部加工拍照，因此保留法律追訴權不排除提告。 製作過程中，因機器及產品之特性，機器會散落部分米餅碎屑，但在每一次製程結束後，公司都會即刻派員清潔擦拭。 此位離職員工（指爆料者）在任職4年期間，原本頗受負責人信賴，因此擔任廠長及副總的職務，全權管理廠區環境，離職後隨即流出蟲害照片，其心可議。該位離職員工在109年11月底離職，在職期間就曾不斷要求加薪、升職、股份及分紅，本公司基於愛才惜才的心情，答允其各項要求，而這位離職員工也均表示同意，但長期以來已無法負荷離職員工的無端要求，前後支付其將近新台幣150萬元。

全台樂扉「盒裝有機寶寶米餅」預防性下架，6款產品接受消費者退換貨

根據樂扉的網頁資訊，該品牌是在2012年成立，標榜以「用心與誠實為信念，期待在平凡的生活中用趣味與想像力來創造出美味的點心」，並期許「自己做出來的產品要自己敢吃，而且身邊的家人與朋友也都敢吃」。

樂扉網頁於創辦故事中寫道：

投入食品業這麼多年來，一直覺得這是一份良心事業，最基本的理念是自己做出來的產品要自己敢吃，而且身邊的家人與朋友也都敢吃！更重要的是吃了對身體健康無害，更對健康有所幫助。...... 當2014年食安問題不斷浮出檯面，已是熟齡老爸的我，為了給剛出生的老三吃到天然且沒有添加物的寶寶米餅，卻也面臨到市面上那麼多的品牌，不論是成分還是宣稱添加健康營養素都如此五花八門，讓人無從選擇。因此開啟樂扉寶寶有機米餅誕生的契機。

《ETtoday》報導，在消息曝光後，樂扉臉書粉絲專業湧入大批網友留言表達不滿，有網友表示認為「太誇張......小孩之前不知道吃了多少」、「老闆你良心何在」、「這樣的錢你賺得心安嗎？」。

針對此事件，樂扉也在官方網站首頁發出最新聲明，表示為維護消費者食的安心，3月1日起已主動將全台「盒裝有機寶寶米餅」採取預防性下架措施。

而包含「有機黑糯米（紫米）餅、有機胡蘿蔔米餅、有機蘋果米餅、有機菠菜米餅、有機南瓜米餅、有機香蕉米餅」共6款，即日起亦接受消費者退換貨相關事宜。

以下為「樂扉」聲明全文：

​​ 近日經政府相關單位善意提醒，旗下單一品項「盒裝有機寶寶米餅」，於產品包裝時所填充之氮氣有疑慮。「LeVic樂扉」為了保障商品品質，維護消費者食的安心，已決定自110年03月01日起，主動將全台「盒裝有機寶寶米餅」採取預防性下架措施，並將送驗第三方公證食品檢驗機構，以對品質做出最嚴謹的把關。 即日起也接受消費者退換貨相關事宜，本次接受退貨商品，包含「有機黑糯米（紫米）餅、有機胡蘿蔔米餅、有機蘋果米餅、有機菠菜米餅、有機南瓜米餅、有機香蕉米餅」共六款。 （一）如欲退貨款者：自即日起憑購買憑證（發票、收據等）與商品，以貨運方式寄回，本公司客服部門待收件並確認後，將退回購買憑證上所示購買本公司上述商品之金額，以上所產生之物流運費與金流匯費均由本公司承擔。 （二）如欲換貨品者：自即日起憑購買憑證（發票、收據等）與商品之照片，以本公司官方網站留言、以公司臉書官方粉絲團私訊小編等各方式，待本公司客服部門確認後（原商品無須寄回本公司），將依消費者所需求等值商品更換，以上所產生之物流運費由本公司承擔。 （三）上述退換貨作業時程約需7～11日，如對所述各項仍有疑慮，可撥打本公司專案客服專線02-8228-7718 「LeVic樂扉」品牌始終堅持旗下品項不添加香精、色素、防腐劑等人工添加物，以有機食材製作天然單純的美味點心。近年，更為了生產過程中能確保零汙染，耗費無數心力，經過專業驗證機構重重審核，獲得業界最高殊榮「有機工廠」標章，而這一切努力，就是希望讓消費者吃的健康安心，在此感謝樂扉消費者們一直以來的真心支持。 ​​ ​​

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範