「真正的離別，不是發生了甚麼具體的事，而是當你發現你不能再和這個人一起做些平常事時，你才真正的面對離別。」

2021年2月26日，我第一次有這種感覺。那天，獲近四千票而當選的中大學生會內閣「朔夜」被校方DQ、封殺，激起中大人的不滿；而我看著記者會的片段，看著坐在「文廣」上的這些年輕人，難免會想起那些年，想起2019年的不同畫面，之後想起的，是一些曾經跟你一起歷經這一切，卻不可能再見的人。離別的傷感驟然而生。然而，還未待至傷感平復，就出現了初選被捕者提早報到的消息，另一波因離別而催生出的情緒，就這樣硬生生的擠進大家的腦海。

然後，社交平台、媒體裏開始出現各種各樣「最後自由一天」的內容， 呈現這五十多人在風雨前夕，那或勇敢、或平靜、或傷感、或愧疚的心理狀態；一時之間，大家就像要背負五十多個故事、消化五十多種情緒。

這些內容當中，有幾個令我特別動容：岑敖暉、何桂藍、慢必，還有袁嘉蔚。這四個人當中，岑敖暉讓我看到了同行的力量（雖然我會挑骨頭，認為一萬年不是永遠）；何桂藍散發的理性（還是應歸類成她口中的「鳩」？歡迎去看看她那日前發佈的那篇長文後再自行定義）；慢必的如常（去繼續那每星期都有的排球練習，然後貫徹他信奉的宗教所呈現的應有形象，去安慰支持者）；而袁嘉蔚呢？則是善良——一個每晚要抱著巴斯光年公仔入睡的女生，在未知的未來前，選擇好好抱住公仔，但如此「少女心」的一個女生，在面對那可能出現的大變前，不是只有自己的巴斯光年，而是寫了一則貼文，提田灣的居民要照顧好田灣，下載水務署APP、包好垃圾、小心駕駛不要撞到野豬，等等，善良而堅定。

看著這些「最後一天」內容，有朋友說：既然風眼中的人如此的坦然，風眼外的你我何必懷憂喪志？

對此，我不全然同意，只因當本來在風眼中的人已被拉走，這個不會停下來的風暴勢必繼續擴張，本來的第三排變成第二排，第二排就變成身處風眼——這當中的控制權，完全不在我們手上。不過，不懷憂喪志這點，我同意。因為極權之所以要將風眼不斷擴大，就是想以此來生產出一種山雨欲來的恐懼，令人人自覺頭上都架著一把無形的大刀，繼而被壓得喘不過氣。然後，想出走，想逃離，想放棄。於是，入獄、流亡、逃難、移民，各種各樣的離別以其不同的形式，一日接一日的上演。

是的，我們大概要接受，再也不能（輕易地）和某些人做些平常事，亦要接受自己在不知哪一天，也會不能再做這些平常事。但其實認真地想，經歷過2019年之後、經歷過世界各地都翻天覆地變化了之後，我們以往認知中的「平常事」，真的依然存在？若不，那我們是否就要好好進化，接受眼前種種不平常，然後摸索自己的方式，在不平常之下繼續前行？這樣說來相當容易，但實際當然並不是如此，不過，比起懷憂喪志，我更樂於看見一個願意繼續去相信、去摸索、去活好每一天的自己。

今天是2021年2月28日，陰天，但假如你用心細看，灰濛濛的天空裏，還是有幾抹細微得幾近不存在的藍色光彩。

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責任編輯：Alvin

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