2021/03/01,
【漫畫】科興成效顯著
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林鄭月娥接種國產科興疫苗後說「非常高興、非常興奮」，又特別多謝中央人民政府提供疫苗。
編按：
中國國產的科興新冠疫苗整體有效率僅50.66%，不論成效及副作用等都引來外界質疑，惟香港疫苗顧問專家委員會仍堅持推薦港府可使用，認為「效益比風險為高」。科興疫苗到港後，上周特首林鄭與一眾司局長帶頭接種，林鄭事後受訪表示「非常高興、非常興奮」，又特別多謝中央人民政府提供疫苗。而上周五開始公開讓已預約的市民接種疫苗，有70歲的市民文先生打針後指心情非常興奮，連番舉起V字手勢，又表示要爭取在第一天接種，「有好嘢唔爭取？」而在中央圖書館打針的盧太則表示：「完全不用怕，100%，國產疫苗，我哋中國人用中國貨！多謝習近平主席，多謝香港特首林鄭月娥！」更有荃灣街坊張先生指「大陸嘢好吖嘛，而家全世界都係大陸嘢好㗎喇。」他又不擔心疫苗數據不足、副作用的問題，「梗係唔擔心啦！咁多人打咗，咁多人都死到你自己，咁就抵死啦！」綜合報導，不少到場打針的港人都期望打針後能通關赴大陸。
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