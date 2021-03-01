「你們想我了嗎？」川普卸任後首次演說暗示再戰2024，民調顯示他仍是共和黨選民最愛

美國前總統川普（Donald Trump）離開白宮近6週，昨（28）日在「保守派政治行動會議」（Conservative Political Action Conference, CPAC）發表卸任後的首場大型演說，在演說中再度宣稱自己贏得去（2020）年選戰，並抨擊現任總統拜登（Joe Biden）讓美國從第一變成「吊車尾」，並暗示自己可能會再代表共和黨投入2024總統大選。而大會的民意調查顯示有68％受訪者支持川普再選總統。「川普主義」（Trumpism）作為共和黨未來方向也贏得95％受訪者力挺。

川普重申敗選是選舉舞弊，並稱將再戰2024

（中央社）前美國總統川普在離開白宮後，昨日首度公開發表演說。他澄清不會籌組新政黨，痛斥相關消息是假新聞。川普也暗示可能會在2024年捲土重來，再次挑戰總統大位。

川普28日出席「保守政治行動會議」（CPAC）年度大會，擔任閉幕演說嘉賓。這是他1月20日卸下總統職務1個多月以來，首度公開發表演說。儘管比預定時間晚了1個多小時，但從現場民眾給予他熱情的歡呼與掌聲，不難看見他在保守派群眾中仍具有極高支持。

川普在全場的呼聲中，先問大家，「你們想我了嗎？」他並表示，4年前展開的這場無與倫比旅程尚未結束，他將與大家並肩作戰。

對於外界傳聞他將另組政黨，川普也在演說一開始就予以否認。他表示，沒有要建立新政黨，「我們已經有共和黨了，它會比以往更團結、更強大」，他否認要籌組新政黨，並指控這是假新聞。

長達1個小時的演說中，川普重砲批評現任總統拜登，批評拜登上任1個月的表現是當代總統中最糟的一位。他也指責拜登反就業、反家庭、反邊界、反活力、反女性、反科學，短短1個月時間，他就將美國優先變成「美國吊車尾」。

仍拒絕承認敗選的川普也暗示自己可能在2024年再度角逐總統大位，他說，「誰知道呢，我可能會決定第3度擊敗他們（民主黨人）」。

另外根據現場的影片，在演說中，川普再度強調自己連任失敗是因為選舉舞弊，他表示：「你其實很清楚他們（民主黨）根本輸掉白宮了。」「但誰知道呢，誰知道？我搞不好會決定第3度擊敗他們，好嗎？」「我們攜手展開這場不可思議的旅程……離終點還差得遠。我們終將獲得勝利。」川普的激昂發言也贏得現場大多民眾熱烈歡迎，掌聲久久不斷。

We will take back the House ☑️ We will win the Senate ☑️ A Republican President will take back the White House ☑️ #CPAC2021 #AmericaUnCanceled pic.twitter.com/LgYBAnJ3Jl — CPAC 2021 (@CPAC) February 28, 2021

《聯合報》報導，一年一度的CPAC由美國保守聯盟（American Conservative Union）舉辦，首屆大會可追溯到1974年，前總統雷根（Ronald Reagan）曾是首位主講嘉賓；CPAC多次在立場上反覆，2016年曾對川普警覺，川普因而取消在會上演講的計畫，但之後一年又對川普全然接受。在川普出場前的影片中，CPAC宣稱保守派為捍衛自由，不惜一切對抗美國的社會主義之勢，更把川普塑造成在美國國內與國際社會對抗社會主義與共產主義的最有力鬥士。

該聯盟前主席卡登納斯（Al Cardenas）28日表示，此次會議將是川普的加冕禮（coronation），「他將繼續確保讓人們知道，他才是共和黨實際上的領導，而那些不願追隨其腳步的人，將付出代價。」

保守派民眾和共和黨人，支持川普再戰嗎？

《中央社》報導，他發表演說前，CPAC的民意調查顯示，有68％受訪者支持川普再選總統，32％反對或不表示意見。至於共和黨未來方向，「川普主義」（Trumpism）贏得95％受訪者力挺，希望黨能延續川普的政策和議程。

另外，CPAC與會者之間，會於2024年共和黨總統初選中投川普一票的有55％；佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）支持率第二高，有21％。

若川普不參選，迪尚特支持度會以43％領先群雄，其他可能爭取共和黨提名的人選支持度則都在個位數。

另外根據《政客》（Politico）2月中旬所發佈的，一份針對共和黨選民進行的民調顯示，2024的黨內初選，川普在共和黨內仍有無可爭議的支持度，甚至是持續增長。

有59％的共和黨選民，期待川普在推進政黨前進的過程中發揮重要作用，這比例相較1月7日時高出18個百分點，也比1月25日彈劾審判前，更多出9個百分點。有81％的共和黨選民給予川普正面評價，相較於1月7日的77％、1月25日的74％分別提升4和7個百分點。

此外，針對2024年的共和黨總統初選，53％的共和黨人表示，如果今天舉行初選，他們將支持川普，高於彭斯（Mike Pence）的12％支持度，其他如盧比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）、羅姆尼（Mitt Romney）等參議員支持度均低於5％，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更低於2％。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺