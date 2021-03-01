金球獎影帝由已故「黑豹」奪下，遭諷「全白」的評審團還把獎頒給誰？

頒獎前種族爭議不斷，被批評「投票評審全是白人」第78屆金球獎頒獎典禮，今（1）日線上舉行，已故《黑豹》影星查德威克・鮑斯曼（Chadwick Boseman）以《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom.）中的小號手一角，拿下劇情類最佳男主角獎，這是他首座也是最後一座金球獎，在他之前史上僅有3位非裔男演員拿下影帝；而除了他之外，也曾演出《黑豹》的丹尼爾（Daniel Kaluuya）和歌手安德拉（Andra Day）2位非裔演員也分別拿下影帝影后。

《黑豹》男演員第一座也是最後一座金球獎

《藍調天后》敘述「藍調之母」瑪雷尼（Ma Rainey）在錄音室發生的故事，查德威克飾在片中飾演一名身懷抱負的年輕小號手，與女主角薇拉・戴維絲（Viola Davis）有許多精彩對手戲；他為角色苦練小號，演活盡情揮灑音樂天賦、無畏外人眼光勇敢追夢，卻又性格激烈衝動的青年。片中也不時提及美國的種族問題，而該角色在童年時期也因種族衝突發生家庭悲劇。

《自由時報》報導，查德威克博斯曼當時是抱病拍攝電影，演技收放自如，在事前就被看好能一舉奪獎。

《哈潑時尚》報導，去（2020）年8月時， 查德威克因癌症過世，不只讓全球粉絲驚訝傷心，對《藍調天后》的演員們來說更是如此，回想起與查德威克的合作經歷，女主角薇拉・戴維絲表示：「當時他看起來相當疲憊，他的團隊在現場不斷給予他支持，並為他按摩，現在我才知道那是為了讓他呈現出自己最好的一面，而他也確實做到了。」

查德威克鮑斯曼的 妻子西蒙妮（Simone Ledward Boseman） 為他視訊領獎致詞時，一邊眼眶泛淚，一邊哽咽地說話，她表示，如果丈夫還活著的話，他將感謝上帝，感謝父母，以及感謝他的 祖先們的指導和犧牲。

西蒙妮說， 查德威克將 會說些動人美麗的話，一些鼓舞人心的話，一些會放大、啟發所有人內心深處聲音的話，「他將告訴你你可以做到的，只要繼續前進， 你將會回到在歷史的這一刻，做你當下應該要做的事 。」

《Variety》報導，這是查德威克首座金球獎影帝。擊敗資深強敵《父親》安東尼・霍普金斯（Anthony Hopkins）、《曼克》蓋瑞・歐德曼（Gary Oldman）等人，這是他獲得的首座也是最後一座金球獎。接下來他將繼續以此角色問鼎奧斯卡獎影帝。

《Hollywood Reporter》報導，查德威克 是歷史上第一個死後獲獎的非裔演員，他也是繼《最後的蘇格蘭王》中的佛瑞斯（Forest Whitaker），《颶風》中的丹佐華盛頓（Denzel Washington）和《百合花》中的薛尼（Sidney Poitier）之後的第4位拿下最佳演員獎的非裔男演員。

除了黑豹，還有哪些非裔演員拿獎？

除了男主角頒給非裔之外，《Variety》報導，安德拉憑《The United States vs. Billie Holiday》，飾演美國傳奇的爵士女歌手比莉哈樂黛，爆冷奪下最佳女主角獎，擊敗大熱門《浪跡天地》（Nomadland）的法蘭絲・麥杜文（Frances McDormand），也成為史上第2位拿下劇情類電影影后的非裔演員，上一次則是 35年前，知名非裔女演員 琥碧・戈柏（ Whoopi Goldberg）憑《紫色姐妹花》（The Color Purple）奪得。

還有劇情類電影的男配角，也是非裔演員拿獎，《香港01》報導，丹尼爾憑著《Judas And The Black Messiah》獲得金球獎最佳男配角獎，他在劇中飾演黑豹黨（Black Panther Party）主席漢普頓（Fred Hampton），電影由《黑豹》導演庫格勒（Ryan Coogler）監製，2人也曾在《黑豹》中合作。

今年風波不斷的金球獎關鍵字：種族

《ETtoday》報導，今（2021）年主辦單位雖努力在疫情期間照常舉辦典禮，近日卻接連爆發投票成員中完全沒有任何非裔、影集《艾蜜莉在巴黎》涉嫌賄賂得到入圍等醜聞，還有韓裔美國人鄭李爍（Lee Isaac Chung）執導的《Minari》講述移民家庭在美國追逐美國夢的故事，但因為語言比例只被放在「最佳外語片」，引發種族歧視等爭論。

本屆金球獎入圍名單公布後，雖然非裔的演藝人員與影片搶下的名額不算太少，超過亞裔，但非裔演藝工作者仍然不滿意，主辦單位被曝「87位投票者中完全沒黑人」，被各方炮轟「太白」，承諾要趕快拉進一些新的黑人成員。另外得獎的拜倫・柯恩（ Sacha Baron Cohen） 也在致詞中再次「感謝全白評審」，表達嘲諷之意。

如今《Minari》獲獎，包括已故漫威英雄片「黑豹」男星查德威克有3位非裔演員拿下影帝影后，也許會讓「金球獎太白」、「種族歧視」的抱怨，多少有點補償。也象徵著金球獎「順應美國社會時勢」的改變。

除了非裔議題受關注之外，金球獎也將最大獎「最佳劇情長片」和「最佳導演」頒給由亞裔導演趙婷的《游牧人生》（Nomadland），讓38歲的趙婷，成為繼李安後第2位拿下金球獎最佳導演的華人導演，也是首位獲該獎肯定的亞洲女導演。

因疫情關係，第78屆「金球獎頒獎典禮」首次採用跨美東、美西兩地直播的形式舉行，2位主持人蒂娜費（Tina Fey）、愛咪波勒（Amy Poehler）分別在曼哈頓、洛杉磯兩地主持，這是兩人第4度共同主持，也是兩人睽違6年後再度重回舞台主持。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺