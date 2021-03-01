全球拼武漢肺炎疫苗施打數，歐美各國「疫苗好感度」顯著上升

目前全球已有60個國家開打「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗，已用掉超過1.7億劑，平均每周打掉4200萬劑，數量超過台灣的人口。

五大洲施打率仍不均，非洲、亞洲、南美洲敬陪末座；有些國家的疫情逐漸趨緩中，但有些國家的疫情仍持續升溫，專家表示，疫苗能否有效減緩疫情還需觀察，主要兩大關鍵是施打的時間以及疫苗覆蓋率，另外也跟原本的防疫措施和成果有關。

英國接種疫苗人數突破2000萬里程碑

《中央社》報導，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）2月28日時表示，全英國接種第一劑疫苗的人數已經突破2000，並稱這是了不起的成就，「疫苗是我們的出路，接到電話，就去接種疫苗。」

英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）日前宣布，所有英國成年人在7月底前都將接種第一劑疫苗。在達成2000萬人里程碑後，英格蘭地區近200萬名60至63歲民眾將可以開始接種疫苗。英國疫苗從高齡者開始施打，下階段目標是在4月15日前讓所有50歲以上民眾都接種第一劑，16至64歲的脆弱族群也可開始接種。

根據最新數據，英國過去24小時新增7434人確診，另有290人於確診28天內不治，均較前一天的8523例確診和345死減少。

美國加快接種，接近5000萬人施打

《中央社》報導，美國疾病管制暨預防中心指出，截至美東時間2月28日早晨6時，全美已施打7523萬6003劑疫苗，且已配送9640萬2490劑疫苗到全國各地。包含美國製藥廠莫德納（Moderna）的疫苗，還有輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech研發的疫苗。這2款疫苗都需接種2劑。

疾病管制暨預防中心提到，截至2月28日全美有4977萬2180人接種至少1劑疫苗，已接種2劑疫苗有2477萬9920人。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據顯示，美國迄今通報的累計確診總數超過2860萬例，且有51萬2700多人染疫病亡，2項數據都高居世界各國之冠。 不過2項數據從1月8日開始，都已逐漸下降。

以色列過半人口接種疫苗

《中央社》報導，以色列衛生部長艾德斯坦（Yuli Edelstein）2月26日時表示，已為一半人口施打至少1劑疫苗，35％人口則完成接種2劑。擁有930萬人口的以色列從去（2020）年12月19日展開接種作業，並將東耶路撒冷的巴勒斯坦人納入接種計畫中。

努力爭取於3月競選連任的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），目標是在3月底前讓所有16歲以上國人接種。他希望能擺脫疫情並在4月重新開放經濟。

根據衛生部公布的資料，超過460萬人至少接種1劑輝瑞BNT疫苗。全國將近8％人口已從疾病中痊癒，且可能對再次感染具有抵抗力，這可能讓以色列離群體免疫更近一步。以色列2月開始每日新增確診人數下降，但20日後又開始起伏，尚不穩定。

泰國疫苗起跑，官員醫護等率先接種

《中央社》報導，泰國副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）上月28日接種中國科興公司武漢肺炎疫苗，象徵泰國疫苗接種計畫起跑。第二波疫情起源地曼谷近郊龍仔厝府也開始為警察、醫護人員和記者等高風險群施打疫苗。3月開始，全泰國13個疫情較嚴重地區的醫護人員及高危險人群將陸續接種。

泰國公共衛生部與中國的科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）之前簽訂採購協議，採購200萬劑疫苗，首批20萬劑上月24日運抵泰國。科興生物預計3月底前再交付80萬劑，4月底前交付100萬劑。除了科興疫苗，泰國還向英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）採購約6100萬劑疫苗，上月24日11萬7000劑疫苗已抵泰，預計3月中旬開始施打。

韓國防疫第一線醫療人員接種

《中央社》報導，為韓國民眾站在防疫第一線的醫療人員，2月26日開始接種美國輝瑞大藥廠與德國BioNTech合作開發的疫苗，首日規劃300人接種。韓國透過COVAX取得足供5萬多人施打的11.7萬劑輝瑞疫苗，首批疫苗26日運抵韓國，規劃用於第一線醫療人員接種，首日截至晚間12時共計1萬8489人完成第一劑接種。

韓國國務總理丁世均希望民眾踴躍參與接種、謹慎防疫，以在11月達成群體免疫的目標。

印度第二階段開始，總理莫迪打第一劑

《中央社》報導，印度3月1日展開第二階段武漢肺炎疫苗接種工作，對2億7000萬高危險群人們接種疫苗，印度總理莫迪今（1）日上午也在全印度醫院接種疫苗，並呼籲有資格者都來接種疫苗。

印度最近有5個省的每天新增病例不斷激增，為控制疫情，印度政府加快疫苗接種腳步，從今天上午9時起，在全印度展開第二階段疫苗接種工作，為年齡在60歲以上，和年齡在45歲以上且罹患糖尿病等綜合症的2億7000萬名高危險人群免費接種疫苗。

印度政府從1月16日起展開首波疫苗接種行動，第一階段針對3000萬名醫護人員及第一線防疫、抗疫工作人員；但因政府不准首波免費接種者自由選擇要施打的疫苗，且本土研製的Covaxin迄今尚未提交第三期臨床試驗數據，導致一些列入首階段接種疫苗的醫護與第一線工作人員拒絕施打，讓印度設定的疫苗接種人數目標遲遲無法達成。

根據印度衛福部統計，截至昨（28）日為止，印度共有1430萬1266人接種疫苗。印度迄今累計病例超過1111萬例，仍居世界第二大疫情重災區，死亡人數15萬7157人，須治療的活躍病例達16萬8627例，每日新增病例、活躍病例和死亡人數都還是維持小量增加。

打疫苗，有效嗎？

根據《Our World in Data》網站所蒐集的各國公開數據，以施打率來看，每100人當中，至少接種過一劑疫苗的人口比例，以色列第一，阿聯第二，英國第三，美國第四。

《中央社》報導，國際諮詢公司Kekst CNC的民調指出，包括英國、美國、法國、瑞典、德國6個國家的民眾，接種疫苗的意願比起去年12月有增長趨勢。在這些國家中，受調者接種疫苗意願最高的是英國，從去年12月調查的70％上升到89％。

瑞典受調者願意接種疫苗的比例從去年12月的53％增為76％，美國從58％增為64％，德國從63％增為73％，日本從50％增為64％。法國是這6國中接種疫苗意願最低的國家，僅59％受訪者願意接種，但對疫苗的整體好感度仍從去年12月的40％急劇上升。

《聯合報》報導，從數據來看，一個國家所接種的比例和數量並不一定會反映在確診數字的增減，專家也指出，如果要達到群體免疫，施打人數最少要超過7成5，甚至8成以上。

疫苗真的發生作用，有兩大關鍵點。一個是疫苗施打的時間，這次3大廠牌疫苗在接種後28－42天產生高防護療效，瑞輝在接種後第28天，莫德納和牛津AZ則都是在第42天。另外就是群體免疫，需要達到施打一定比例，才能發揮作用。專家就表示施打率需要達到8成。整個疫情能不能被控制，可能也和原本疫情嚴重程度、施打方式、疫苗種類甚至原本的防疫措施都有關係。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺