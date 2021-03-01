人約黃昏後：淒美的留白，古典的結晶

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

農曆正月十五，正是元宵佳節，現稱中國情人節，中西兩者或許難以相比。二月十四要送花，元宵少人傳情，早已冷落。正是，眾裡尋他千百度，猜謎賞燈不復見。

若然回看古人之作，此日極為盛大。至唐朝起，觀燈鬧夜，全民狂歡。孟元老《東京夢華錄》即言：

正月十五日元宵，大內前自歲前冬至後，開封府絞縛山棚，立木正對宣德樓，游人已集御街兩廊下。奇術異能，歌舞百戲，鱗鱗相切，樂聲嘈雜十餘里，擊丸蹴踘，踏索上竿。

古時男女授受不親，三步不出閨門。平日庭院深深深幾許，高牆圍繞，父母之命，媒妁之言，難以自由戀愛。

元宵佳節，恰成了情愛的一線生機。我們熟讀的，那人卻在燈火䦨珊處，元宵名詞，另有一首傳誦千古。一句人約黃昏後，連鄧麗君也曾高歌。

鄧麗君版本，標明此詞乃朱淑真填，相對主流常見，歐陽修所著相異。這種版本之爭，明朝至今仍未終止。其實，我們不妨回到詞作本身詮釋，其美自足，無阻欣賞。

生查子．元夕 去年元夜時，花市燈如晝。月上柳梢頭，人約黃昏後。

今年元夜時，月與燈依舊。不見去年人，淚溼春衫袖。

此詞淺顯易懂，精簡得只有二十字。看似無甚可解，妙於盡得古典之精髓。中國詩詞以短小為主，意在言外，擅寫者，精曉留白，無字中見神韻。

男女相約於元宵夜，自是情投意合。夕陽無限好，愛情卻總在黃昏後更美。月亮悄悄爬上柳樹，揮灑浪漫微光。柳，文學傳統素來象徵了挽留、離別，下開悲情。

物是人非事事休，今昔對比最難耐。美景依舊，元夜又至，情人卻消失了。觸景傷情，街裡愛人一對對，回憶湧至，這種無可奈何，我們大抵都經驗過。

單寫元夜約會，前後之別，勾勒情景。我們不知兩人怎樣相知，為何分手，作者是男是女，諸如此類也毫不重要。留白之美，在於代入，在於想像。

花市燈如晝，有多繁華才像日頭？人約黃昏後，到底說了些什麼？不見去年人，是寡情抑或另有苦衷？這一切一切，都交給了你我幻想。

詞人把所有感情，都濃縮於同地異時。文句化成結晶，回環錯綜，任君細看。導出最後，衣袖因擦拭淚水而濕透，沒有嚎啕大哭，含蓄反成淒美。

留白之難，在落筆於恰當處，以小見大。此詞不賣弄，不造作，正是至情無文，直抒性靈。把冰山一角展現眼前，底部潛伏巨物，看似簡單的二十字，言在此，意在彼，可供讀者無窮細味。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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