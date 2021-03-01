打麻雀穿紅衣？心理學淺談迷信

文：K（香港城市大學心理學三年級生）

農曆新年是中國傳統節日，在新年期間亦有不少習俗需要跟隨及遵守。比方說，在年初一期間則忌梳洗，以免財運流走，或在整個農曆假期間則忌買鞋，以免諸事不信。除了種種習俗需要遵守外，我們亦會在茶餘飯後時或會打麻雀、打撲克牌消閑下。正所謂「打牌重風水」，為了提高我們自身的財運，我們還會穿着紅色衣物或者禁止他人搭膊頭等等行為以招財運呢。

但是，以上種種行為所帶來的結果真的如我們預計的一樣嗎？穿着了紅色衣物就能招財運嗎？其實以上種種事情的發生都是隨機的（random），到現在並沒有科學能夠證明到穿着了紅色衣物便能夠得到運氣的加持，從而贏得盤滿缽滿呢。

錯覺關聯（illusory correlation）意指人們傾向把兩件毫無關聯的事情聯繫在一起。在現實生活中，人們總是希望能夠在隨機事件中找出當中的秩序（search for order in random events），以增加其對生活的掌控力。因此，人們往往會對各不相關的事情產生錯誤認知（false perception），則把兩件沒有關係或者只有微細關係的事情聯繫一起。例如「財運」以及「紅色衣物」在根本上是兩件獨立的個體，但人們在偶然的機遇下，曾在穿着「紅色衣物」的情況下在麻雀桌贏了數次，因此，他們便歸納出紅色能夠提升財運的思想，所以，我們不難看到許多人在打牌的時候通常會穿著紅色的內褲、或帶著紅包在身上祈求財運到來。

與此同時，當我們相信兩件事情的關係是真實存在的，我們便會傾向留意以及憶起不同的確認實例（confirming instances）以增強兩者間的錯覺關聯，例如我們會回憶起過往打麻雀的情境。在回想的過程中，我們只會回想起穿着紅色衣服打麻雀的日子，而去證實「財運」以及「紅色衣物」的關係。但是，我們卻不會去回想起穿着其他顏色衣物時打麻雀的日子呢。當我們剛好發現穿着紅色衣服的時候真的能夠在麻雀桌上贏了數次，那麼「紅色能夠提升財運」的思想便會更加烙印在我們思想中。所以在來年的時候，我們同樣地會穿着紅色的衣物，以增加財運呢。

錯覺關聯發生的機會率不只會局限於農曆新年等節日。在日常生活中，我們亦會常常把兩件毫無關聯的事情聯繫在一起。例如，在超級市場排隊結帳的時候，我們會認為自己所選擇的結帳櫃檯，往往會變成最慢的隊伍。或者，在我到達巴士站的時候，巴士通常都會剛好開車了呢。

事實上，大部份事情發生的機會率都是隨機的，但是為了提高我們對生活的預計（a sense of predictability），我們通常都會把兩種不同性質的事情連繫在一起，以產生一些掌控力呢。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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