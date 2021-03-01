全台用新台幣下架鳳梨之際，果農「鳳梨王子」提醒：現在搶吃真的太早

中國26日時無預警宣布，暫停輸入台灣鳳梨；農委會統計，去（2020）年銷往中國鳳梨達4萬6000噸，產值約14.9億元，中國市場佔台灣鳳梨外銷出口總產值的90％以上；但台灣鳳梨生產有90％左右供內銷，外銷出口只佔年產量約10％，因此提高國內銷量即可穩定價格。

政治人物、公眾人物紛紛跳出來呼籲消費者「用新台幣下架鳳梨」，也讓鳳梨忽然變成大熱門，不過有「鳳梨王子」之稱的果農楊宇帆也強調，比起一窩蜂搶鳳梨，分散風險更重要，艱難的不是此刻，而是產季過後。

政府各部門動起來拼命推鳳梨

蔡英文昨（28）日就偕同多位綠營立委、縣市首長到屏東鳳梨田視察，並感謝各界，呼籲大家一起來把優質農產品推向世界。外交部長吳釗燮也在推特推文呼籲各界支持台灣的「#自由鳳梨（#FreedomPineapple）」，加拿大著名智庫的資深研究員寇謐將（J. Michael Cole）也貼文表示支持。

The ban on #Taiwan pineapples by #China flies in the face of rules-based, free & fair trade. The fruit is of the highest quality & meets the strictest international certification standards. We call on #Beijing to reverse the decision! pic.twitter.com/DQxjVlkY0G — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) February 26, 2021

交通部長林佳龍則說，台灣的鳳梨直接吃很好吃，製作成鳳梨蔭醬入菜更是美味，他已經請交通部的各單位，想辦法協助辛苦的農民，除了可以加強採購在地鳳梨外，也可以協助農民建立行銷的通路。

《中央社》報導，交通部說，林佳龍指示請各單位協助採購鳳梨後，目前桃園國際機場公司回報，規劃3月2日開始，採購鳳梨致贈鄉里，作為敦親睦鄰，另也將分送桃機公司同仁。

農委會主委陳吉仲在臉書上指出，已經編列10億預算，其中4.5億用來加強外銷獎勵制度，要把臺灣鳳梨外銷到中國以外市場3萬噸。另外我們也會媒合多元加工利用2萬噸，發動超市、大型量販通路、傳統市場、餐廳、團膳等採購1萬2000噸，全國各鄉鎮市地區農會協助銷售8000噸。

行政院長蘇貞昌今（1）日下午也於臉書發文提到，政府將透過「多元行銷」，用外銷獎勵，鼓勵業者出口鳳梨到其他國家。還有「國內行銷」強化企業、各大通路採購，3天內已經有超過6600噸的訂單。第三「多元加工」，透過補助冷凍費用，鼓勵加工業者、飲料業者採購等，來幫助農民。

屏東縣長潘孟安在臉書發文表示，屏東是台灣最大鳳梨產地，約3509公頃、占全國30％，屏東縣政府長期推動內、外銷，2019年外銷達3萬公噸，2020年外銷2萬7454公噸，年出口值達新台幣9億元，是屏東農業外銷主力。

他強調，縣府將全力協助在地鳳梨生產業者及農民團體，持續衝刺其他國家外銷及加工補貼作業，同步擴大國內創意行銷和媒合企業團購，推動鳳梨加工加值成各產品，提升附加價值。

消費者力量發酵，屏東鳳梨農場訂單增加

農委會昨天則表示，中國禁止出口後，僅1天就接獲10企業預購，共計1600公噸，包含大立光電股份有限公司、義美食品股份有限公司等。糕餅業也說要預購5000公噸用於加工，對比內銷目標2萬公噸，初步達成3成3。台電職工福利委員會計劃認購6萬顆鳳梨，幫助果農度過難關。目前農委會仍在統計企業認購的相關數據，預計本週稍晚公佈。

《中央社》報導，屏東縣2大鳳梨農場銀獅農場和銘泉生態休閒農場也都接到不少鳳梨訂單。銘泉農場生產有機鳳梨，以內銷為主，負責人謝美蓮表示，昨天鳳梨才開始在粉絲頁上架，今天就接到不少訂單，最多一次下訂20箱，訂購量比往年多5成。

銀獅農場生產的鳳梨一半內銷，一半外銷，外銷以中國和日本為主，其中中國占外銷量的6至7成，負責人洪銘聰表示，原本今（2021）年預訂銷中國38萬顆鳳梨，3月2日開始出貨，中國宣布停止進口，農委會宣布將補貼運費，日本貿易商已表示，要爭取銷日貨櫃從小櫃換大櫃。洪銘聰表示，今年預訂銷日的鳳梨約10多萬顆，比去年有成長，如果從小貨櫃換大貨櫃，預估可成長近5成的量。

鳳梨王子：分散風險是當務之急

有「鳳梨王子」之稱的果農楊宇帆則在臉書上呼籲，現在鳳梨根本還沒盛產，真的還不用搶救。他表示經過水果攤發現鳳梨都很綠，表示需求遠大於供給，價格相對高，品質又還沒那麼好，呼籲民眾不用急一時。消費者要搶，農民就採，管你好不好吃，現金先收進來再說。

楊宇帆表示，鳳梨產季會一直到6月底，消費者可以從4月吃整整3個月，現在搶吃真的太早。《中央社》報導，農委會也強調，3月起才盛產，屆時務必要購買力挺，才能穩住售價保護農民。

藉此事件，楊宇帆也表示，台灣農業技術長期輸出對岸這不是新鮮事，不管誰來執政幾乎都差不多，因此現在要做的是「分散風險」，因為所有的外銷市場幾乎全部都在中國，然後中國又會偷技術，所以會有這樣大的鳳梨風波發生也不意外。

楊宇帆說，台灣鳳梨價格，這幾年都處於爆炸的邊緣，他認為會最艱難的不是今年產季，而是產季過後。因為今年想必政府會花大力的資源去收購鳳梨，全民也會發起愛台灣吃鳳梨的活動，然而明（2022）年買方會不會買還是未知數，但是明年產季的鳳梨都已種植完畢，那接下來的這一年，農民面對今年的價錢不好與恐懼以及明年的未知數，到底怎麼辦？

而且當全民搶救鳳梨的時候，勢必就會壓縮到其他沒有話語權的水果，當整個社會風向都在鼓勵吃鳳梨時，種其他水果的農民，現在也都是很緊張的。因此這件事情，對於台灣農業是個很大的警訊。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺