中大當選學生會內閣「朔夜」請辭，消息指受各方打壓、學生幹事與家屬收死亡恐嚇

原訂當選新一屆香港中文大學學生會的內閣「朔夜」，被中大校方於2月25日指言論涉嫌違反《港區國安法》而禁止擔任校內學生委員職務、停止代收會費以及停止提供場地、要求學生會註冊為獨立社團或公司、自行承擔法律責任等。「朔夜」今（1）日午見記者，表示向中大學生會代表會請辭。

「朔夜」原訂於今日履新，但新任會長林睿睎今午連同一眾幹事召開記者會，宣佈全體內閣今天總辭。林睿睎表示，辭職實屬無奈，也向近4,000名向「朔夜」投信任票的同學致歉。《蘋果日報》消息指，「朔夜」仝人辭職與幹事近期連番受到校內外打壓有關，包括校方威脅「誅連」其他學生會組織，以及有學生會幹事及家屬近日收到死亡恐嚇。

批評中大校方，獲選並曾獲各方聯署支持亦難敵「打壓」

中大學生會內閣「朔夜」在參選宣言中批評校方，形容中大校方向政權低頭、報警拘捕學生，並指「國家安全」是極權高壓統治的政治手段，稱會竭力對抗不義政權。

學生會周年大選投票期於2月10日起舉行至24日結束。今年有4,099人投票，投票率為23.09%，「朔夜」以3,983票信任、41票不信任成功當選，原計劃今日履新。

然而，中大於選舉結束翌日（2月25日）即發布「嚴正聲明」割席，指強烈反對內閣「朔夜」的參選宣言及接受媒體訪問時發表的言論，決定暫停為學生會代收學生會會費、暫停學生會幹事會相關學生在校內不同委員會的職務、暫停提供的行政與大學場地支援。校方亦要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任。同日晚上，「朔夜」會見記者，指因校方限制下未能履行服務承諾而向同學致歉。當時，副會長何思珩曾哽咽表示就算欠缺金錢或場地，也仍會繼續為同學服務。

「朔夜」及多名中大校友隨即發起聯署，要求校方撤回限制，並要求召開中大校友評議會特別大會討論，各聯署各有數千人參與，包括多達7屆曾任中大學生組織之校友、中大政治與行政學系副教授馬嶽、周保松、嶺南大學文化研究系客席副教授羅永生、牛津大學出版總編輯林道群、前立法會議員區諾軒、多名現任區議員岑敖暉、潘智鍵、林兆彬、楊雪盈。

然而，於2月27日凌晨，「朔夜」宣布撤回參選宣言及政綱等文件，其facebook專頁上的帖文亦全部消失。

責任編輯：Alex

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