中影與黨產會和解：給付國庫9.5億、影片著作權讓與國有，不當黨產一筆勾銷

中影股份有限公司（下稱中影公司）2018年被黨產會認定為不當黨產，118億資產也遭凍結；雙方展開漫長的行政訴訟，不過今（24）日黨產會中影公司締結行政和解契約，解決雙方的爭議和相關訴訟。契約內容包括中影要在60天內給付國庫9億5000萬元，及2006年4月27日前的著作、影片權都讓與國有。

不當黨產處理委員會下午發布新聞稿表示，契約主要內容主要為以下5點：

中影公司給付中華民國新臺幣9億5000萬元，並委託臺灣銀行於本契約成立生效日之翌日起60日內將前開款項撥付本會指定帳戶。

中影公司2006年4月27日之前取得之著作財產權及影片資產所有權，讓與中華民國。

黨產處字第107007號處分於中影公司履行前二項條件之同時廢止。

本會得基於查明歷史真相之目的，得繼續發掘揭露中國國民黨持有中影公司股份時期之史料等。

雙方現正繫屬法院之訴訟，以訴訟上和解或中影公司撤回起訴之方式終結訴訟程序。

黨產會表示，黨產處字第107007號處分曾認定中影公司脫離中國國民黨實質控制時有對價不相當之情形，本次和解條件之基礎，即將處分中認為有價差之部分移轉國有。對於中影公司經營團隊在協商過程中展現出的誠意，及其股東之支持，黨產會要表達感謝。

黨產會也表示，這是《黨產條例》施行以來，第一件以締結行政契約方式解決不當黨產爭議之案件，符合轉型正義所欲追求之真相及和解精神。本會今後將持續依照黨產條例之規定進行黨產條例所定調查、返還、追徵、權利回復等職權，早日完成不當黨產之清理工作，把該人民的還給人民、該國家的還給國家。

中影118億資產遭凍結，收歸國有後將與黨產無關

中影原為中央電影公司（CMPC），成立於1954年，初期的中影，製片與活動都以當時國家政策為導向。1974年，中影斥資打造當時亞洲最大的專業外景拍攝基地「中影文化城」，是台灣唯一最具規模最全面的電影製作公司。

根據中影官方網站的說明，國民黨在2005年退出中影公司控股經營，2006年，董事長郭台強入主中影公司，活化資產並且恢復既有電影後製中心，升級後製技術相關業務，並持續讓中影所營運的電影院如「真善美戲院」、「梅花戲院」等維持映演，並且推廣電影版權銷售行銷，數位化舊片修復加值運用等。



2009年，中影將947部影片移存國家電影資料館典藏，國家電影資料館也重新修復眾多經典作品，包括李安、蔡明亮，侯孝賢，楊德昌、陳國富、陳玉勳、林正盛、張毅、王童等導演的經典作品。另外因應「國家旗艦電影政策」，網羅優秀編導與優良劇本，投資籌拍新片包括《翻滾吧！阿信》、《賽德克‧巴萊》、《女朋友‧男朋友》、《總鋪師》、《KANO》及《刺客聶隱娘》等多部電影。

不過黨產會在2018年11月宣布，根據中影過去的出版品、公文及三中案起訴後的相關事證，均顯示國民黨曾實質控制中影的人事、財務及業務經營，認定中影是國民黨不當黨產，而且國民黨當時將持有中影的82.56%股權，以每股65元出售，卻沒有將中影所擁有的330部影劇著作價值計入，更低估中影八德大樓、新世界大樓及中影文化城等3個不動產價值，總價值短少約18億元，「以非相當對價脫離國民黨的實質控制」，位在西門町的新世界大樓、中影八德大樓、中影文化城等名下資產，共118億元，遭黨產會凍結。

中影不服提起行政訴訟聲請停止執行，一度被駁回，但最高行政法院發回更裁後，台北高等法院重新審理後，2020年1月裁定中影抗告成功，資產可以暫時被解凍。但後來黨產會不服提起抗告，最高行政法院又在2月6日駁回黨產會抗告，全案確定停止執行。為避免中影進行脫產，黨產會又再次向最高行聲請再審，但行政法院在今年1月駁回黨產會的再審聲請；一連串訴訟過程中，還有《黨產條例》的釋憲案也同時在進行。

《央廣》報導，黨產會副主委孫斌受訪時表示，中影現在根據契約，要給付的9.5億元為中影名下八德大樓、中影文化城和西門町戲院被低估的不相當對價；而黨產會原先認定中影著作權也被低估，價值約10億元，將隨行政契約內容歸政府所有。

孫斌表示，行政契約簽署後，中影未來將可正常營運，「我們認為當初他付出價金買下來，不相當差額部分已經給了國家，剩下的部分，這間公司跟不當黨產就無關了。」

黨產會之前認定，中投公司將持有的中影股權賤賣給羅玉珍和莊婉均，要追徵30多億元。孫斌表示，股權為羅玉珍和莊婉均與中投的交易，賣出所得由中投收取，而黨產會目前正與中投打行政訴訟；若與中投的行政訴訟勝訴，中投股權屆時也會全部移轉國有，自然包含賣出股權的30多億元。

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核稿編輯：翁世航