夏寶龍點名嚴懲黎智英、戴耀廷、黃之鋒：「不允染指香港任何公權力」

（中央社）就在港府對47名民主派人士控以涉嫌《港區國安法》「串謀顛覆國家政權」罪之際，有媒體披露，中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍稍早前在一場會議中，點名嚴懲「反中亂港分子」黎智英、戴耀廷及黃之鋒。

據《紫荊》雜誌官網，《紫荊》3月號獨家受權發布中國全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍上月22日在全國港澳研究會舉辦的「完善『一國兩制』制度體系，落實『愛國者治港』根本原則」專題研討會的致詞。

在這篇近萬字的致詞稿中，夏寶龍點名黎智英、戴耀廷及黃之鋒3人是「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，「不僅僅是不能允許他們染指香港特別行政區的任何公權力，還要對他們的違法行徑依法給予嚴懲」。

香港民主運動近年風起雲湧，黎智英、戴耀廷和黃之鋒都是涉足其中的指標性人物，其中73歲的黎智英去年8月被捕，當局原本只對他起訴詐騙罪，後來加控「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」；期間他一直被扣押，二度申請保釋都失敗；所涉的詐欺及國安法案，預定4月16日一併審理。

發起2014年「佔領中環」運動的戴耀廷為前香港大學法律系副教授，56歲的他與其他46名泛民主派人士因去年7月參與「35+初選」（即立法會非建制派議席過半）而被捕，並被控涉及《港區國安法》的「串謀顛覆國家政權」罪，今天上午才於西九龍裁判法院首次出庭。

24歲的黃之鋒少年時期就因參與社會運動而聞名，主張香港民主自決，曾有意參選區議員，是已解散的政黨「香港眾志」祕書長；去年12月，香港法院以「煽惑他人參與非法集結及組織非法集結」對他判刑13個半月，目前人在獄中，他同時也被控上述「串謀顛覆國家政權」罪。

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