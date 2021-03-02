甚麼是心悸？心悸是身體警號嗎？

新冠肺炎疫苗接種計劃在香港經已展開，累計超過2萬人已接種科興疫苗（編按：截至3月1日數據）。早前一名72歲老翁接種疫苗後，出現心悸症狀，後來召救護車送往伊利沙伯醫院，情況穩定。

心悸到底是怎樣的身體狀況？是常見的偶爾感覺，還是嚴重的身體警號？心悸其實是指不正常的心臟跳動感覺，有可能是感覺到心跳加速、減慢或突然噗噗變強，亦即是突然之間注意到心臟律動變得不規律的不舒適感覺，而平日心跳正常時，我們甚少會注意心跳的頻率、強度。

造成心悸其實可以有很多原因，偶爾出現心悸或許對身體無害，但當然仍不應輕易掉以輕心。常見導致心悸的原因包括：

心理因素：緊張焦慮、壓力

飲食因素：受咖啡因（如茶、咖啡）、尼古丁、或藥物影響

作息/行為因素：做完劇烈運動或因熬夜失眠，身體處於疲憊狀態

以上的原因多數只會偶發性導致心悸，若然只是輕微情況，為時很短及很少出現，只要多作休息便可以回復正常。但如果心悸的情況持續，甚至身體出現其他不適狀況，例如不斷出汗、氣促、頭暈、胸口痛等等，便需要求醫，因為可能是由心臟疾病引發。

除了提及過的心理、飲食等因素外，心悸亦有可能是心臟問題反映出來的危機警號：

心律不正：有可能是先天性心臟結構異常或冠心病、心臟衰竭其他心臟疾病造成

新陳代謝異常：新陳代謝不正常會影響心臟，例如貧血、低血糖等

如果心悸情況持續並需要求醫，醫生會為求醫者臨床檢查血壓、心跳、血含氧量及體溫，以及驗血、檢查甲狀腺功能等等，有需要更加會安排心電圖檢查、超聲波或其他造影檢查。

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