別相信「速效瘦身」廣告：非法減肥藥可能含安非他命、利尿劑或瀉劑

文：陳盈臻（NOW健康）

從過年連假、春酒、開工宴，大小宴席不斷，總少不了大魚大肉，如果加上大吃大喝不忌口，容易導致體重增加。小茹過年與親友團聚，餐餐吃高油脂食物，收假後發現腰圍都胖了一圈，體重增加五公斤。為了快速恢復輕盈窈窕的體態，於是掌握年後減重的黃金期，購買坊間減肥藥。但這樣真能成功減重、瘦得健康嗎？

藥害救濟基金會特別整理，減重必知的正確觀念，提醒民眾留意潛藏的風險，年後健康瘦身不傷身。

體重 ≠ 美醜，健康才重要

愛美是人的天性，但維持適合自己的體重，不是美醜問題，而是攸關個人健康。根據世界衛生組織（WHO）建議，滿18歲（含）以上的成人，其身體質量指數（Body Mass Index, BMI），應維持在18.5至24之間。

BMI計算公式，為體重（公斤）除以身高（公尺）的平方：

一旦體重過重（24 ≤ BMI ＜ 27）或是肥胖（BMI ≥ 27）容易對健康造成危害，進而導致三高、代謝症候群、心血管疾病、痛風、惡性腫瘤等疾病，影響甚鉅。

然而，許多人一味追求數字上的瘦，鋌而走險以身試藥，誤信非法減肥產品可快速瘦身，反而危害健康，發生嚴重不良反應，得不償失。

速效減肥瘦身？別輕易相信所謂「神奇功效」

市面上充斥著各種標榜可速效減肥瘦身的產品廣告，民眾一時不察，就容易輕信這些神奇且吸引人的廣告。根據衛生福利部食品藥物管理署2019年監控違規廣告統計，其中宣稱有減肥瘦身功效的廣告名列前三名。

此外，非法的減肥瘦身產品大多含有安非他命、利尿劑、瀉劑或甲狀腺製劑等藥品成份，服用後可能造成諸多不良反應，如頭痛、腹瀉、心悸、噁心等，民眾應避免使用來路不明的產品。

另外，有些民眾會由國外代購或自行購買瘦身相關保健產品，其成份可能含有中草藥（如麻黃、番瀉葉）、苦橙，甲殼素、藤黃果等。這些成份多半未經嚴謹、完整的人體研究證實其效果，並不能宣稱療效。使用時需留意可能的非預期反應風險，提醒民眾應循正常管道諮詢及購買相關產品。

有「合法」的減肥藥嗎？

Orlistat與liraglutide，為目前我國核准的減肥藥品成份。Orlistat為口服藥，用於治療肥胖或是輔助減重，可減少脂肪的吸收，常見的不良反應有胃脹氣、排氣、忍不住的便意、油便、排便增加及排便失禁等，通常在服藥初期發生。

此外，Orlistat也會減少脂溶性維生素（如維生素A、D、E、K）的吸收，建議民眾可在睡前補充綜合維生素。此藥品不建議懷孕婦女、哺乳婦女、慢性吸收不良者或有膽汁鬱積者使用。

Liraglutide則為注射劑型的藥品，以降低食慾達到體重控制，可能會有噁心、嘔吐、低血糖等常見不良反應發生。建議民眾用藥前應諮詢醫師、藥師或營養師，透過專業評估，擬訂適宜的體重管理計畫。

想尋求藥品減重，先諮詢醫療人員

藥害救濟基金會再次提醒民眾，減重沒有捷徑，宜透過緩慢且長期地調整生活習慣，讓它成為生活的一部分。

日常飲食方面可細嚼慢嚥、多吃未精製的全穀類食物、蔬果、堅果類和優格，減少攝取紅肉、油炸類食品和含糖飲料，培養均衡飲食的生活型態。養成規律的運動習慣（如走路、跳舞、爬山等），增加體能活動消耗熱量。同時保持正向思考、減壓，才能正確且健康減重。

對於想尋求藥品減重之民眾，宜先諮詢醫療專業人員，由醫師評估後開立處方藥品，不隨意服用來路不明的藥品或產品，若食用保健類食品後發生非預期反應，也可通報全國健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航