PSA上升不一定是癌症，性行為、騎腳踏車也可能「刺激」攝護腺

文：陳敬哲（NOW健康）

攝護腺特異性抗原（PSA）經常用於檢查攝護腺癌，書田診所泌尿科主任醫師周固提醒，當攝護腺受到擠壓、刺激、受傷等外力，都可能讓PSA數值上升，讓很多民眾健檢時嚇一跳。進一步檢查卻沒有發現癌症跡象，追問才知道在抽血前一周內可能有性行為或騎腳踏車，周固提醒檢查PSA前應減少「刺激」攝護腺。

一名66歲林先生，2011年至2019年抽血檢驗PSA數值都在4～6ng/ml之間，正常值在4以下，攝護腺超音波檢查偶爾有黑影，但大多數是正常，肛門指診也正常；2020年PSA為7.12ng/ml較以往高，幸好攝護腺切片未發現異常。另一位59歲陳先生檢查PSA竟然271.33ng/ml，進一步指診、切片，確診攝護腺癌。

周固表示，PSA經常是檢查攝護腺癌指標，正常狀態數值為4ng/ml以下，當數值升至4～10ng/ml時，有25％的機率可能有攝護腺癌，大於10ng/ml則有50％的機率有攝護腺癌。

但除了攝護腺癌，影響PSA數值上升的因素還有很多，包含細胞量增加、破損、發炎、擠壓、發炎等。另外如果在檢查前一至兩周曾經有性行為，或是騎腳踏車運動等，也可能讓PSA數值上升。

周固強調，首先必須提醒民眾，計畫接受PSA檢查前，應該就要避免會陰部摩擦與性行為，才能檢驗出身體真正狀態。如果發現PSA數值高出正常值範圍，也不需要太緊張，醫生會使用指診、超音波、切片等手段，確定攝護腺是否發生癌症。千萬不要鴕鳥心態放任不管，當疾病發展至晚期才發現，也就提高治療難度。

周固表示，積極接受後續檢查，才能確定是不是真的罹患癌症，最怕是發現數值異常卻不持續檢查，錯失早期治療癌症機會。及早治療可以在攝護腺包膜內請除癌細胞，五年存活率接近100％；但若延遲就醫導致癌細胞轉移擴散，則5年存活率降至30％。

周固提醒，近年來民眾健康意識上升，許多人都有定期健檢的習慣，當檢查發現PSA升高時，就應該找泌尿科醫師進行相關檢查，確認是否有異，一切正常建議仍須積極定期追蹤。倘有攝護腺癌家族史者，當PSA大於2.5ng/ml就應特別注意並追蹤變化。

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