藻礁公投連署228連假發燒已破31萬份，8月可能有4公投案登場

「珍愛藻礁」公投連署在228連假期間募得10萬9315份連署書，累計31萬3939份，已超過法定門檻，距安全門檻35萬份目標，還差3萬6061份，工作小組持續募集；行政院和經濟部則重申立場，指中油已大幅縮小開發面積90%，為了盡快達成非核減煤及穩定供電目標，會兼顧環境保育與民生經濟發展的需要。假如藻礁公投連署也過關，加上核四重啟、反萊豬進口和公投綁大選，今年將有4個公投案在8月投票。

二二八連假期間衝破10萬，工作小組提高目標

為阻止中油第三天然氣接收站建設可能會破壞桃園大潭藻礁生態系，「珍愛桃園藻礁」與超過75個公民團體於2020年6月底發起「搶救藻礁公投」，並由召集人潘忠政領銜提案，2020年7月7日完成第一階段連署，經中選會聽證等程序完備後，於12月16日啟動第二階段連署，法定門檻為29.6萬份，環團估計至少要在2021年2月底蒐集35萬份才能超過安全門檻。

連署初期並不順利，進度很緩慢，經過2個月全台募集，2021年2月18日時，僅募集到7萬餘份。然而就在「搶救藻礁連署告急」的訊息發出後，包含許多名人如演員李霈瑜、歌手鄭宜農、律師呂秋遠、作家林立青和公民團體串聯聲援；國民黨、時代力量、台灣民眾黨等在野黨也都加入推動連署的行列。讓開發單位經濟部和中油，還有執政的民進黨也不得不正面回應爭議，引發媒體報導；讓藻礁公投議題在最後連署截止前獲得大量關注。

公投領銜人潘忠政表示，目前將目標訂在3月10日前，連署能達45萬至50萬份；他解釋，因收到連署書須經過拆封、分縣市、分鄉鎮市區、編碼、50為1冊造冊複印等繁複程序，平日固定志工人數僅約2至3人，因此預留較長的作業時間。

四叉貓劉宇則在臉書上分析，公投最低送件門檻為28萬9667份，由於開啟補件模式可能會導致作業時間趕不及在今年投票，所以必須集滿安全量的連署書再一次送件。

工作小組表示，藻礁公投是台灣史上第一個由下而上的「跨黨派公民運動」，從原本不被看好的「冷到爆」，急速蛻變成「夯到不行」。工作小組指出，以大安森林公園來說，今天平均每名志工每小時可收到40張連署書，下午2時不到就幾乎簽光原有的500張空白連署書；桃園總部則因供不應求，加上時值連假許多影印店休息，一度在群組裡急徵墨水匣。

工作小組轉述，有阿嬤帶著印章、印泥和戶口名簿，從文山區坐公車到大安區加入連署；也有年輕老師在簽完後還打卡揪更多親朋好友來共襄盛舉；甚至有高齡100歲的人瑞爺爺拄著拐杖到現場簽署，鼓勵大家要愛護自然。

工作小組評估，雖然目前的連署時程看來十分樂觀，但開學第2週後，大專院校學生忙於課業，預料可能會微幅下滑；一些連署點也無法繼續提供場地，種種原因讓工作小組不敢鬆懈。工作小組宣布拉高設定目標，期望在3月10日前能衝到45萬份。欲加入連署的民眾可於全台連署據點進行連數，各地民眾與連署據點最遲須於3月10日前將連署書寄回。

工作小組強調，本案是台灣史上第一樁生態保育公投案，務必要輕騎過關，才有機會和政府展開對話。未來不排除持續舉辦說明會，讓大眾更有機會直接理解藻礁的重要性；執行細節還需要進一步討論。

8月可能有4案公投

8月公投，目前已有「重啟核四商轉」成案，如果「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」公投也能完成審查成案，當天將有4項公投案：

「重啟核四商轉」公投由核能流言終結者的黃士修領銜提案，公投主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」於2019年12月13日就通過第二階段連署完成立案。

「公投綁大選」公投由國民黨黨主席江啟臣領銜提案，公投主文為「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」從1月9日啟動連署，2月底連數已達67.5萬份。

「反萊豬」公投則由國民黨立委林為洲領銜提案，公投主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」從1月9日啟動連署，2月底連數已逾70萬份。

「保護藻礁」公投由珍愛桃園藻礁的潘忠政領銜提案，公投主文為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）？」從12月16日啟動連署，2月底連署數已達31萬份。

國民黨「反萊豬」、「公投綁大選」2公投連署目前加起來共超過140萬份，已進入檢查和盤整，將各篩選50萬份送交中選會。有了2018年「反空汙公投」的經驗，國民黨這次不僅「超前部署」加速連署速度，更下鄉進行教育訓練，讓連署書填寫更準確。

國民黨日前也宣布，反萊豬公投成案連署書破70萬份，寫下2017年《公投法》修法打開鳥籠後，單一公投案最高連署份數紀錄。國民黨規畫3月9日主席江啟臣就職滿周年日，正式向中選會送出申請成案。

中選會表示，今年公投若以一案編列，估計選務費用約9億2700萬元，另加選務防疫經費約2.3億元，若4案全達標，總經費上看17億。

根據《公投法》規範，公投投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，才能通過。「投票權人」即為18歲以上擁有公投投票權的人數，中選會將於投票前才會正式公告，以2018年公投為例，當年投票權人數為1975萬7067人，同意票須達到493萬9267票以上，且高於不同意票，才能通過。

延伸閱讀：

核稿編輯：楊士範