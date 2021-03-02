因應解放軍持續騷擾，3月台灣將在東沙島與太平島進行實彈射擊訓練

（中央社）面對共機常態化侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），海巡官兵持續加強戰備，根據海巡署射擊通報，東沙島3月1日及9日進行今年第一季火砲對海實彈射擊，藉此模擬各類情況。

國防部「即時軍事動態」刊載，共軍近年頻以包括慢速機、戰機在內等各型軍機，侵擾台灣西南防空識別區，不止曾多次逾越台灣海峽中線；且根據航跡圖，曾數度接近屬中華民國領土的東沙群島，已造成區域和平穩定的緊張。

日本共同社去年5月曾報導，共軍在中國海南島海域進行軍演，目的是演練奪取東沙群島，引起外界關注；當時國防部回應，國軍都能掌握敵情動態，有應處機制、應援計劃，國軍基於國安，包括東沙島、太平島在內的外島離島，都會強化戰備。

為了加強戰備，據行政院海洋委員會海巡署日前公告的射擊通報，東沙島3月1日及9日在附近海域進行今年第一季火砲對海實彈射擊，演練時間為每天上午8時至晚上9時止，最大彈道高度為1萬2000呎。

東沙島、南沙太平島上的防務，均由海軍陸戰隊代訓的海巡官兵負責駐守，但國防部去年6月證實，海軍陸戰隊將短期派駐東沙島，目的是提升海巡防衛能力。

南海海域也演習頻頻

不只東沙島，《ETtoday》也報導了我方將於3月23號，在南沙群島中的太平島進行實彈射擊。屆時將有120公釐迫擊砲、81公釐迫擊砲、40公釐防空砲、40榴彈槍、T-75機槍等武器投入演訓。演習範圍以太平島為中心點向外延伸5海浬，最大彈道高度同樣是1萬2000呎。

3月除了台灣在南海進行實彈射擊之外，《蘋果日報》報導中共也在鄰近廣東雷州半島的南海海域進行持續整個3月的軍事訓練。演習內容由解放軍南部戰區海軍遠海聯合訓練編隊，進行主砲對海射擊、防空反飛彈等實彈射擊演練。

《民視》則報導習近平日前南下貴州，視察南部戰區的運－8G電子作戰軍機。解放軍機從1月到3月1日60天內就有52天進入我方西南空域。中國動作頻頻也讓我方決定在3月於南海島嶼進行軍演反制。除了前面提到在東沙島跟太平島的實彈射擊之外，中科院也宣布，3月中將於屏東九鵬基地，舉行飛彈火砲射擊，其中有兩個項目標註「無限高」，疑似是要測試新型特種飛彈。

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東沙島的戰略重要性

對於目前圍繞東沙島的緊張局勢，日本防衛省防衛研究所，區域研究部部長門間理良，在《nippon.com 走進日本》網站撰文，分析東沙島控制了台灣海峽與巴士海峽，具有高度的軍事價值。依據中國在其他南海島礁所興建的工程來看，若是佔領之後，有能力在短時間內建成具備3000公尺跑道的機場。

只要拿下東沙島，再拿下鄰近菲律賓的黃岩島，中國在南海的兵力就能完成東西南北的「鑽石狀」配置，更緊密的控制南海。而東沙島因為相對中國的廣東、香港，距離台灣較遠，加上平坦的地形難以像金門那樣建造堅固的地下工事，因此防衛上較為困難，這也是對中國入侵東沙島較為有利的因素。

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責任編輯：彭振宣

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