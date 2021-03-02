【關鍵時事】立委提案「不分區席次倍增」減少小黨杯葛，這樣真的有用嗎？

文：方彥鈞（中山大學政治所碩士畢，曾任公務人員及地方民意代表助理）

民進黨立委郭國文提案將不分區立委席次由34席增加為68席，以解決小黨之占比被大幅削減，在立院中依議事程序落實政見之空間亦容易遭壓縮，因此更容易以對抗形式阻礙、杯葛議事進行，造成社會對立撕裂、議事空轉。

但這樣的提案恐非解決問題的方式。

相較於德國那種針對小黨設計補償的聯立制，台灣現行並立制的制度設計代表性較低，主要囿於總席次是固定，並非依據政黨得票率分配。因此，當前立委選制未進行選制改革即增加不分區立委席次，結果極可能使主要兩個政黨的席次再依增加的比率放大，而小黨一樣分配到少數席次，在立院的政治影響力低，持續得以較激烈或體制外手段向執政黨表明異議。

此外，目前台灣總統和立委採用同時選舉制度，自從2012年以來中央選舉都有母雞帶小雞的情況出現，不論單一選區的小雞或不分區的小雞都要緊跟著總統這隻母雞。也正因為總統選舉採用單一選區相對多數制，最後仍淪為兩黨競爭，促使立委選舉競爭亦趨向兩黨競爭，小黨仍然被邊緣化。

筆者認為，若真的要讓立法委員較有比例代表性，使各方人馬有機會在議題上合作和實質討論，必須使各種代表都有機會進到立法院內。

當前最可行的制度是採用與德國相同的聯立制，政黨總席次以政黨票得票率做分配，甚至可考慮降低目前分配不分區立委席次的5%門檻——過多席次分配在單一選區及5%門檻，才是阻礙小黨進入立法院的主要原因——總統選舉則可考慮採用類似法國的兩輪決選制（若第一如無人過半，則取前兩名進入第二輪選舉），增加小黨在總統大選中的影響力，即便沒有辦法提出有可能勝選的總統候選人，亦有機會在未來參加執政聯盟的組閣。

立委所提不分區席次增加，固然能讓政黨票的影響力增加，但若沒有其他對應的制度改革僅增加席次，恐仍無法解決小黨席次少及整體議事品質低的問題，甚至可能加劇此情況。此外，不分區立委的增加亦是黨意立委席次的增加，變相讓政黨強化對立委的控制，在兩黨制無法撼動下又增加政黨對立委的控制力，立院的議事品質恐更加堪憂。

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責任編輯：丁肇九

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