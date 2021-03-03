綠黨崛起、減碳呼聲高漲，德國高速公路早晚將引進速限？

文：林育立（中央社駐柏林特派員）

德國高速公路以不設速限聞名世界，許多外國人還專程到德國體驗高速行駛的快感。不過，隨著減碳呼聲高漲，及年底即將出現的新政治版圖，德國高速公路恐怕早晚將引進速限。

整體來說，德國的高速公路路況良好，小轎車平均能維持130公里車速，淨空的左側超車道上不時有汽車呼嘯而過，車流井井有條，與蓬勃的汽車工業相映成輝，讓愛開快車的人夢寐以求。

但經常在德國開車的人就會發現，不是所有的高速公路都是無限速，全國有三到四成的路段因施工或鄰近都會區設速限。由於車輛愈來愈多，高速公路塞車司空見慣，早已不像往年順暢。

高速公路是否應該引進速限在德國爭議多年。反對的人擔心會傷害到汽車工業，指高速公路的肇事率並沒有因為沒有速限比較高；贊成速限的人主要理由是開快車耗油、增加碳排又危險。

「綠色和平」（Greenpeace）、「德國環境援助」（Deutsche Umwelthilfe）等德國各大環保組織，也都為了減碳贊成引進速限。官方機構聯邦環境署（Umweltbundesamt）最近的研究指出，高速公路引進速限不需要太多成本，即可達到減少碳排和有毒氣體排放、提高行車安全、降低噪音等效果。

擁有逾2000萬會員的全德汽車俱樂部（ADAC），每2年都會針對速限作一次調查，從結果來看，支持高速公路引進速限的會員比例近年明顯增加，贊成和反對的目前已各占一半。

全球獨一無二的無限速高速公路是德國汽車文化的一環，間接造就汽車工業繁榮，面對排山倒海的減碳聲浪，德國各大車廠其實早有準備。

身兼福斯汽車集團（Volkswagen）研發董事和奧迪汽車（Audi）總裁的杜斯曼（Markus Duesmann），今（2021）年1月受訪時坦承速限確實可減少碳排，「我不期待速限，不過我相信會引進。」

面對減碳壓力，德國車廠幾年前還決定逐步淘汰它們最引以為傲的燃油引擎技術，投向電動車懷抱。奧迪和福斯去（2020）年相繼推出第一款全新打造的純電動車e-tron和ID.3，可見轉型的企圖心。杜斯曼說，「最慢10到15年後，奧迪將只賣電動車。」

在德國，高速公路速限的問題也與政治版圖的變化息息相關。以反核運動起家、近年改以減碳為競選主軸的綠黨，民意支持度始終維持在20％上下，在朝野政黨高居第2，有機會在9月底的大選後進入聯合政府執政。

綠黨以減碳為由，向來反對汽車毫無節制在高速公路上奔馳，日前才在國會提案要求引進時速130公里的速限。綠黨主席哈柏克（Robert Habeck）一再強調，綠黨與其他政黨合組聯合政府的先決條件是引進速限，他批評速限是限制人民自由的說法可笑，「德國沒有飆車的權利」。

新聞來源：特派專欄 開快車有礙環保 德國高速公路還能不限速嗎？（中央社）

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