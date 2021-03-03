國民黨支持藻礁公投就能當「左膠」？還差得遠呢！

護藻礁民團因與民進黨政府溝通不成提出公投案，這是嚴肅的議題。但是國民黨與趙少康想藉由對公投成案施加助力，製造矛盾。如此大費周章，令人有時空錯亂之感。

藻礁公投爭執的第三天然氣接收站，攸關能源政策轉型以及蔡政府非核家園目標。公投案從被不看好到連署暴衝日增萬人，引發府院黨憂心。若藻礁公投在3月與藍營其他公投併案時限內成案，將增添公投戰場變數。

重出江湖的趙少康不愧是經驗老到的政治腦袋。他大膽表示支持護藻礁公投，反問「民進黨若在野非執政，一定也會挺藻礁。」且非核家園後電價漲不漲，政府也必須據實以告。國民黨則仍宣傳自家「反萊豬」、「公投綁大選」公投，順道呼籲踴躍連署藻礁公投。

江啟臣的論述力道和切點都遠不如趙少康。無怪乎江只能用一年條款把趙擋在黨魁選舉門外。但他們都比桃園出身至今沒有表態的朱立倫好。公投當然是高度政治的。這不只是爭取社運團體支持，而且是黨主席選戰論述和2022年桃園市長前哨戰。

批評者認為，原本連署進度緩慢的藻礁公投連署，在傳統被視為右派、擁核的國民黨表態支持後，意外獲得大量的關注。有人也質疑推動者是「左膠」。

左派源自英國民主抗爭歷史，建制派坐在右邊，改革派坐在左邊，日久簡稱左派。左派中還可以在分傾右跟傾左。激進的左派在香港被譏為「左膠」，泛指不切實際、只講理想的左翼分子。西方右派民粹主義崛起後，左翼成為了右翼保守派攻擊、嘲諷的對象，「左膠」 引起了共鳴。

國民黨想大躍進成左派、左膠，和環團合流顯然做得還不夠。

它必須對轉型正義、婚姻平權等涉公平正義的社會議題高度關注，必須在黨員結構上清理門戶，不讓深藍與中國把持未來，重新界定社會基礎和權力結構，才能真正在政治上轉型為左派政黨。國民黨大咖才有可能匯入主流民意，和後蔡英文時代的鄭文燦、賴清德、柯文哲等比拚。

黨外培養出來的民進黨，有其時空背景和歷史定位。執政角色不同，會有不同的政治選擇。這些都是基本常識。「執政包袱」短期內未必失分，但長期妥協可能會導致腐化、向財團和權力者讓利。

Photo Credit: 中央社

直言之，國民黨、民進黨一樣都不是左派也不是右派。兩黨為了選票，只是加害人和被害人角色互換。所謂左派與理想性，都需要更多具體的政治實踐，面臨壓力下做出未必利己的選擇。

藻礁公投沾染了高度政治，讓我想起，前幾天，女兒的幼稚園在她背包裡塞了護藻礁公投連署書。我其實很不高興。園方都是信仰蒙特梭利、教導孩子獨立思考，相對有理想性的人。但是，把思想強加給別人就是獨裁，左派右派都一樣。

奪權前為了反對而反對，執政後放棄理想性。公投案的鏡子，照映出台灣政治的兩面豬八戒。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航