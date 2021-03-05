【對談】張亦絢 X 洪明道 X 鍾旻瑞 給青年小說家的信（下）：小說的身體與臍帶

小說裡的「這種東西」與同志時間軸

洪明道：《觀看流星的正確方式》許多篇章有關男性之間的情感，閱讀時頓時青春回憶湧上心頭（遮臉），小說成功讓我想起克服過的一些困境和困擾。

從伴侶法一直到同志婚姻公投的這幾年，各性別團體無不動了起來，動用文字、動員情感，以達最大力量的展現。但《觀看流星的正確方式》不求代表性、力量或說服，而展現物質、文化、人攪在一起的網絡，這類事物特別吸引我。摻雜肉體的愛、經濟的愛、孤獨的愛、投射自身的愛、單一的愛、流動的愛……等的「那種東西」，在小說裡被辨識出來。

在〈第五次約會的下午〉，小說捕捉了「這種東西」既高雅又卑劣，不好也不壞的時刻。但要抵達這樣的時刻，外在也是參一腳的，諸如交友軟體的視覺性、即時性、以及拉起在社會不同階級的「我」和「他」的偶然性。小說的推進走在鋼索上，「他」一步一步中靠近，「我」半推半就，最後的落地毫不馬虎。

張亦絢：〈第五次約會的下午〉寫得很好的還有姐姐這個角色。一個非同志姐姐的人生追求，有很明顯的時空軸，所以姐姐的代表性台詞「我們快沒時間了」，是「她的戰術」。這裡對照出同志的「時空問題」，非同志的思慮是時空軸上的進度，同志的「沒有」，是「時空軸的沒有」——姐姐的寬容反而更顯得殘酷。或許同志也想寬容，但卻沒有同等資本，小說裡，傷害並不來自「惡意」，而是更根源性的處境。

找住處沒那麼難，為什麼投向沒那麼愛的同志同居？以往評這篇會說，異性戀也會無愛同住，落點在道德上。但我看最後的選擇，是主角想要保有最低限的同志時空軸，這也同理了爲什麼某些同志會做出危險的人生選擇，問題不在智慮，而是更被剝奪的基本需求層次，「我們連『快沒時間的時間』都沒有」——主角沒出這個聲，這也是非常棒的技巧，可是應該在小說裡「聽到」這事。小說不只哀傷，還言之有物。

洪明道：〈肉球〉也是我非常喜歡的一篇。〈肉球〉裡的課題並非男同志特有的，類似的故事很容易被寫俗，但這課題發生在男同志裡又有點不一樣。〈肉球〉遊走在感情的開放和佔有慾之間，兩個人物共處一室，各自與貓的互動裡透露洶湧的潛在訊息。即使讀爛了開放式關係的理論，摸熟了液態之愛等書，小說裡的人物也要愛著才知痛，人也常常如此。

《觀看流星的正確方式》時常用文字看穿「那種東西」的組成，而「那種東西」和別種最顯而易見的不同之處，偶爾會被人稱作是「男同志文化」。但《觀看流星的正確方式》不刻意強調不同，也沒有全部混為一談，慢慢的把「那種東西」裡被世人認為好的壞的都描出來。

《觀看流星的正確方式》寫得很成功的又一件事是「變化」。借用小說人物裡的話來說，「這幾年變化太快，原本感到不可能的事，又可以重新夢想了」。但即使如此，還是有成長的孤獨、憂鬱和恐懼，度過這些事情的人物時常忘了這些。《觀看流星的正確方式》讓我的新身體重新想起舊傷，也讓我不敢輕忽正在他人身上發生的痛，有擾亂線性進步觀或將成長視為扁平曲線的可能。

張亦絢：擾亂線性進步觀真的好重要，明道這裡看得很準。

寫作燃料耗盡的焦慮

洪明道：說個離小說本身比較遠的。2010年美國出現了It Gets Better project，我將它翻譯做「明天會更好計畫」。這個計畫透過拍攝影片，鼓勵青少年同志長大了之後會有各種可能。姑且不論明天是否真的會更好嗎，在那個當下的挫折感常常是難以透過更長遠的時間來壓縮，或者要通過了才能回頭。但《觀看流星的正確方式》卻做到了解壓縮。

也想問旻瑞，在寫作第一本書時有燃料耗盡的焦慮，那寫完後會不會想在同處挖深一點？現在怎麼處理類似的擔憂？

鍾旻瑞：想再深入的心情當然是有的，但目前計劃先轉移目標，去挑戰其他方向。一方面是對更多東西產生興趣，希望探一下自己能掌握的邊界。一方面也想把已經寫過的主題，放進地下再釀一釀，看時間能如何改變我與它們的關係。這並不表示我在寫其他內容時，會完全捨棄或排斥相同的元素，大概也無法真的捨棄，那些畢竟最觸動我神經，只要經過就忍不住多看它們幾眼。

無論是影視或小說，我近來養成的品味都偏「硬」，像是歷史或職人，即便不是寫實，也是有很縝密世界觀的奇幻或科幻作品。在閱讀的時候，會忍不住一直跳到作者的立場去想像他們如何處理材料，在細節完備的同時，又不會成為百科全書，依然是一則好看的故事。這些作品對緩解焦慮滿具有效果的，它們提醒了我做功課的重要性，以及做足功課後，作品所能開展的可能性。

研究所的期末作業是寫一篇歷史小說，我想會是一次很好的練習，還沒動筆，但很期待。

《等路》裡的「五感」經驗與書寫練習

張亦絢：旻瑞怎麼讀明道的《等路》呢？有哪幾篇是你會特別想提出來跟大家談的？

鍾旻瑞：讀明道的小說，腦海中最常浮現的詞是「精準」，他從各事物中揀選出來的細節，所透露的訊息總能夠大於細節本身。比方〈路竹洪小姐〉末段洪小姐站在天橋階梯上，明道寫「飼料的玉米粉發酵過，卻能產生肉食久置的氣味。這股氣味形成了風，把洪小姐的裙擺吹起來，那是一件有皺摺的雪紡。」之前我提到的所謂「五感被照顧」，這一段落便是很具代表性的例子，讀到時心中發出歡呼聲，寫得太好了。

「有皺摺的雪紡」是極簡的白描，在小說該處卻起了很強大的作用。從前面我們雖可以拼湊出洪小姐的身世，但在那一刻卻彷彿可以把這個人物的「材質」放在手中端詳，皺的、淡色的、輕盈的、顆粒的布料，是少女會有的選擇。這樣一種材質被帶有異味的風吹動，無論讀者是否有去思考延伸意義，它所製造的感官效果都非常深刻。

形容氣味的選詞也是極準，從「發酵」、「久置」這些關鍵字，暗示了讀者那個味道是強烈、甚至是難聞的。但明道不寫「腐敗」、「餿掉」，繞開了具有正負評價的形容詞，讓觀點保持客觀，卻依然能夠精準描述狀態，甚至成為人物心境的具象化隱喻。

明道的作品中有很多句子，是可以這樣拿出來一一拆解、細讀的。對於事物特質的掌握，我感覺這真的是某種獨特的天賦，但或許明道在此前做了許多練習。我對明道出書前的創作歷程不太熟悉，是否可以請明道談談在小說創作上的「練習」，是如何掌握這些技巧、選擇語氣和風格的？又或者，《等路》也是某種有意識的練習呢？

洪明道：大學時，有空閒會強迫自己寫一些日常事物，一個單位大概一百字，儘量不用成語或已經有的說法。但現在沒時間，已經中斷這個自我訓練了哈哈！

我猜這可能和認識字詞的方法有關。高中時代被我視為同儕的寫作者，她在網誌或部落格為自己訂立了一個標準，那就是「不懂的字詞不寫」。她後來不斷去讀字典學習掌握文字，還讀康熙字典！

我也遵照類似的標準創作，許多華麗但沒把握的字我就不會用，但我應對方法不太一樣，我不太從字典裡面去找東西。在字詞要有把握，又要避免已成俗的描述或說法的狀況下，除了用動詞和名詞推進小說，大概就要靠各種感官能感知道的事物。在寫《等路》時，是有意識的想控制文字層次的傳達誤差，並讓意義在其他層次生成。

有些作家會讓你感受到「漢學素養」，像連明偉、楊富閔。但我沒有受過太多漢文、文言文教育，我會的大概就是國文課本裡面那些東西。找尋字詞的來源很大一部份是生活中的聲音，一些日常聊天、抐代誌。這些聲音有不同於書面文的活力，也常常是台語，轉換過程中在台語部分加點雅氣（ngá-khì）。這麼說來，在咖啡廳寫作時偷聽隔壁桌講話是我很大的樂趣。

至於語氣和風格，我沒什麼主動選擇。我很喜愛小說的距離和隱藏，我喜歡把自己縮到最小，只保留某個我曾體驗過的核心，類似於旻瑞所提到觸動神經的部分。因此就得儘量想辦法，讓別人在作品中認不出我，這樣最好玩了！

小說裡的「憤怒」與語言使用

張亦絢：嗯，雪紡是很舒服的輕磨沙粒感呢，很高興聽到雪紡的出現。如果可以，也想請問明道，書寫台語的能力是怎麼養成的？有人跟我說，你是台語家庭，但有些台語家庭不見得傳承到書寫的能力，這部份很想多了解一點。另外想問明道的問題，就是先前提到的「憤怒」，大概是什麼樣的東西？與寫小說的關聯是什麼。

鍾旻瑞：因為台語並不好，經明道提起我才想到台語有許多分類更細膩的字詞，比如擁「抱」和「抱」起某物，就是兩種不同的發音（不確定書寫上是不是同個字，還請明道指教哈哈），也許這對你語言的使用，亦有潛移默化的影響？

我也有類似的自我要求，在常用詞中尋找泛音，對我而言是寫作中非常有遊戲樂趣的部分。明道寫車站蓋天橋後，洪小姐便不用穿越鐵道，也不必再擔心紅鞋的鞋跟會卡在碎石縫間無法自拔。「無法自拔」我就覺得用得很巧妙，字面上符合意義，洪小姐同時也彷彿走入一個無法自拔的處境。真的是值得用顯微鏡讀的小說。

讀完《等路》時，我立刻注意到雖是各自獨立的短篇集，卻有首尾呼應之處，那就是火車行進的方向。首篇〈改札口〉女主角因遭遇白色恐怖，從路竹搬遷到台南，卻因調職不順，每日仍須早起前往路竹教書。最後一篇〈路竹洪小姐〉結尾，洪小姐則是懷著不確定，搭上了離開路竹的北上列車。一來一往之間，其實都是對路竹這地方，透露出想離開而無法真正離開的矛盾。

我成長過程並沒有留下這類「封閉小鎮」的經驗，因此思考這會不會是我們作品中描寫如此不同的原因。我的小說裡人與人、人與地方之間的歷史很短，甚至不太重要，根本是陌生人。明道筆下的人物，身上卻都背負著一道歷史「臍帶」，千絲萬縷地決定了角色當下的樣貌和處境，也讓他們難以真正做出改變。

我也想問關於「憤怒」，雖不確定是否為同一物，但我從明道的小說中的確隱約讀出某種憤怒的殘留。會說殘留，是因為認為那經過了時間和文學創作的轉化，已成為了充滿感情的表達，並非寫來作為武器，要挑戰或是冒犯誰的。對於明道而言，小鎮經驗的影響是什麼呢（創作和情感上都可以）？那可能是你憤怒的來源嗎？

洪明道：我猜旻瑞要講的是不是攬（lám）和抱（phō），前者是擁抱、摟抱的意思，後者則是摟在胸前，像是抱囝仔。雖然長在台語家庭，但很多是後來學習才連在一起的，常常有「原來阿公阿嬤這樣講是這個意思」的OS。

學台語文從羅馬拼音、聲調這些非常基礎的東西開始，慢慢獲得書寫能力，到現在還是有很多要學的。大約是五六年前，我週末會去長老教會上課，讀台語文聖經故事，兼作人類觀察。寫作者創作時如果想寫台語，可以上網查查台語文，能避免許多陷阱和誤遞。如果有特殊意圖或象徵再自行造字。

《觀看流星的正確方式》運用的語言也是很日常的，不刻意用字來耍劍花。「腰下的箭頭往天堂方向指去」以及類似的描寫也是我閱讀的樂趣。這邊可以來個擊掌。

我一直不太懂自己成長時期的憤怒是一種怎樣的東西，持續透過創作來搞懂它。小說裡藏了不少類似的情緒，基於趣味就先繞過去。

就和創作相關的歷程來說，我被學校老師認為作文寫得不錯，文學大概就是種升學工具，就這樣而已。那時候，很少人告訴我可以去探索、成為任何你想成為的人。我總是會覺得自己不被理解，受困在學校或台南。現在說起來有點中二，但當時會覺得時常和外在環境對撞。

在保守的台語家庭裡，長輩也很難想像後代寫作。在高雄辦發表會，阿公阿嬤一輩全員出動，嚇了總編陳素芳很大一跳。偶爾我會聽到他們驕傲地說，咱厝內有人出冊閣著獎，寫贏真濟外省人。並不是要劃分省籍，也不認為寫作可以拿來輸贏，但比較能理解他們的限制，以及加在我身上的限制。這麼一來，不是告訴十幾歲的自己那些憤怒不必要，反而更能體會憤怒的真實感，轉化成可以言說的東西。

在寫小說時，我就很難討厭自己創造的人物，專注於人物久了，就有愛。

封閉小鎮經驗

張亦絢：嗯，了解！明道這段話有很多深意啊。「寫贏真濟外省人」，這也是真的嘛，我覺得說出來很好。再說「箭頭」那一句，我讀的時候也很有感覺。（笑）先謝謝明道對台語文能力養成的介紹，我想在這部份，大家應該還有許多問題會想請教明道。希望以後還有機會。看得出兩位非常惺惺相惜。就請明道再就《等路》的「環境意識」（旻瑞的「封閉小鎮」）多跟我們說說。小鎮真的封閉嗎？或是說，路竹對你的意義。

洪明道：敘事的啟動時常開始於平衡系統遭到破壞，我想《等路》也難成例外，這樣的話，就很難說小說的世界是封閉的。小鎮也是如此，出生死亡、移出移入，時間流動，可能感官上體驗到的速度慢了一些，而小說嘗試再現類似的體驗。

在書寫時，或許創作者並不會特別意識到在操作環境，不過大部分的小說會帶有環境。這有點像腳踏車手不會意識到踩踏的每一步，寫小說是有身體性的活。有些小說可能環境因素重了一些，閱讀時會發現小說家會將環境打造成人物一般的事物，有容貌和個性，像弗蘭尼歐康納（Flannery O’Connor）。有些小說儘管地理感不強，但環境因素以其他方式進入這個虛構世界裡，像交友app就具備強烈的環境屬性。

我自己算是從小鎮裡流出來的人，在路竹、台南、台北都待過一段時間。異地後往往感受到身心變化，過捷運閘門不那麼時尚流暢，行為模式也會不同。環境對我的影響，不下於所遭遇的人。各種文類當中，小說特別適合寫類似的牽連。

《等路》裡的人物的確受環境牽連，還有一些性格、時間和其他人物等的牽連。種種牽連交織在一起可能就是旻瑞讀到的歷史臍帶。經旻瑞這麼一說，《等路》裡人物的狀態類似日語的「不自由」，他們可能不充裕、受限制或不能隨意行動。但這類臍帶或出路是小說打造出來的，有沒有說服力就交給讀者裁決了！

張亦絢：哎呀，明道這樣溫柔謙抑？我也是小鎮流出來的作者，所以我非常驚豔《等路》「寫環境」的功力。封閉小鎮是一種說法，我看到比較多反而是對「異質性空間」的處理。這也是明道小說特別好看的地方，魚塭、海邊道路或「無名地」，他都能寫出「八百萬種不死亡」。我對大都會喪失的「空白地帶」，感受很強。非都會的「空白的刺激」，也是「小說之地」復育的記憶。《等路》在這個意義上，可說出類拔萃。

至於旻瑞提的「難以改變」，可能說得快了，比較強調了「難」的那面。事實上，《等路》寫得清淡，裡面人物的改變經常是劇烈的，比如結尾在「一切回復原狀」的〈鬧魚仔〉，並非真正的「原狀」——「被迫轉業」家庭中的少女哀悼自己一度向死的情緒，小說雖強調「後來真有比較好」，但通篇貫串的是以小狗爲象徵的珍愛物失落，「改變不難，但改變中也使珍愛物犧牲是殘酷的」——少女與刺青男相遇「只說養狗」，狗同時影射著父親的魚塭。小說其實強烈建議「改變不應等同斷絕，這樣的改變才是有生命的改變」。

小結

張亦絢：小說家讀小說家，著眼點與一般讀者略有不同。兩人都展現了各自「讀技巧的偏執」（這是好的）。但我來稍事平衡，也說一下，兩本小說集的故事性與結構都有「不避俗又不流俗」的優點，技巧經常也是隱而不顯的，從未變成擾動閱讀的機關。

在對談中，明道綜合觀察的傾向比較明顯，旻瑞對單一物件或句構激發感受性的效果情有獨鍾，這有點像「工程」與「工序」的兩種不同重心，但在完成小說上，重要性是不分軒輊的。我們看到旻瑞念茲在茲的「作功課」，明道在養成台語書寫投下的工夫，會發現兩人對工程與工序上的倚重，又彷彿位置對調。——換言之，兩人對均衡發展都有很高的自我要求，小說能寫得那麼好，皆非偶然。

能把兩個作者連通在一起，我想是「身體平權」的概念。因爲，無論性身份或是多語（在談多語時台語往往被忽略，但我覺得除了母語外，也應將其放在多語中思考。），身體可以說都是最後的拔河點。那麼，《等路》與《觀看流星的正確方式》，都提供了非單一平權概念的複合思考，明道揭露的層面包括了多篇觸及的城鄉經濟，障礙者如〈路竹洪小姐〉、「歧視性正音矯正」如〈零星〉，以及政治受難者被隱形的身體如〈改札口〉——後者可說是經典級的文本。而旻瑞的〈指關節〉、〈煙火〉與〈容器〉多篇，也不無黑色幽默的劍指當代對形象與外貌的失控迷戀——平權因此在兩位手中，都成爲高度外延的場域，且內容豐富。

最後，讓我重拾旻瑞的表達，並接續明道的探討，就「臍帶說」稍作延伸。生物性的臍帶在落地後，必要剪斷，但文化與精神性的臍帶呢？不同於生物性，我們可能同時併有胎兒與長者，兒童與成人於一身，所以臍帶也可能必須在斷與不斷之間。

此外，我們思及臍帶，將自我定位在哪一邊呢？是吸收方或供給方？文化的臍帶性也許不同於生物性，不是絕對單向且強制的。如果說「歷史性」經常被想像成父權、壓迫或保守的，小說除了恢復個體多元性以對抗，是否也可能作爲另一種根與源的新集散地，透過「去歷史」而「再歷史」呢？我想，這是未來可以進一步探討的方向。

本文經九歌出版文學誌授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航