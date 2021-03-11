除了高度近視，哪些病因可能提高「青光眼」發生的風險？

青光眼是一種會持續惡化的視神經疾病，視神經傷害一旦造成，目前醫學水準無法使它回復，甚至會導致失明。

台大醫院青光眼科主任王清泓醫師表示，青光眼視神經病變通常和眼壓的異常有關，會產生典型的視神經變化和視野缺損。青光眼的治療目標就是透過讓眼壓降低，防止視神經惡化，來保護病人的視覺功能。

Photo Credit: 照護線上

房水流出通路受阻導致青光眼，傷害視神經

王清泓主任說，為了使光線與影像可呈現在視網膜，以便將資訊傳到視神經和大腦，整個視軸所經過的組織（如角膜、水晶體及玻璃體），必須是沒有血管或其他遮蔽，以免擋住了我們的視線。

這些結構的新陳代謝，就必須仰賴房水來擔任。房水由位在虹彩後面的睫狀體分泌到後房，流經瞳孔到前房，再經由前房隅角的小樑網組織流出到眼球外，最後回到全身的血液循環。

當房水循環路徑的任何一處受到阻礙，就會引起房水淤塞，造成眼壓升高、壓迫視神經、導致視覺功能受損。房水系統存在眼睛內，因此我們平常並無法感覺到它的存在，且房水和我們一般熟知的淚水，分屬於不同的分泌系統。

Photo Credit: 照護線上

王清泓主任分析，青光眼的分類可根據房水阻塞的位置，而粗分成隅角開放型和閉鎖型兩大類；再依照是否能找到原因，又分成原發性或續發性兩大類。

青光眼高危險族群，務必定期追蹤

王清泓主任提到，造成青光眼的原因有很多，除了先天性和自然老化之外，其它可能造成青光眼的病因還有：

葡萄膜炎或其他原因的發炎

各種眼部外傷或手術，像白內障、視網膜剝離、角膜移植等手術

全身或局部的藥物使用，如類固醇

影響血管的全身性疾病，如高血壓、糖尿病造成的新生血管性青光眼等

具家族史和高度近視，也是罹患青光眼的高風險因素

Photo Credit: 照護線上

王清泓主任補充，雖然年紀大的人罹患青光眼的機會較大，但事實上，呱呱墜地的嬰兒就有罹患青光眼的機會，因此人人都是危險群。必須透過定期的眼科檢查，才有辦法診斷出青光眼，病人是無法憑自己的感覺，來判斷自己是否罹患青光眼。

莫輕忽！青光眼對社會衝擊很大

王清泓主任分享，隨著全球人口組成不斷的老化，青光眼發生機會又隨著年齡增加而越來越高，於是全世界青光眼的罹患人數就不斷的攀升。

青光眼造成的視力障礙，是年長者無法獨立生活的主要原因，多數青光眼的病人往往除了眼睛視力受到影響之外，其餘身體部分都與正常人一樣健康，平均餘命也不會受到影響。因此視覺功能帶來不便的時間也就相當長，對個人、家屬與社會的影響也就十分顯著。

王清泓主任提醒，民眾若視力出現異狀或是本身屬於前面所提到的高風險族群，建議應每年定期接受檢查，以提早揪出青光眼徵兆。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航