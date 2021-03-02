我的東德朋友：時代洪流中，盡量令自己不留污點

我認識的第一位東德朋友，名叫斯蒂妮，是約8年前在英國讀碩士時候認識的。這位年輕女生，令當時已仰慕德國文化的我，從另一角度深入思考這國度。

斯蒂妮那時20出頭，與我是同一家大學的碩士生。第一次見她，是在學院註冊日，我們一眾學生浩浩蕩蕩走到大禮堂出席開學禮。她正好走在我身邊，我們便聊起來。她身材纖瘦，約1.67米高，束淺棕及肩的長髮，橢圓形的面孔，很有藝術家氣質。我知道她是從德國來後，便跟她用德文對話。那時我的德文屬中級水平，說得不太流利，她聽到我會講德文，就不停的鼓勵和讚賞我，說我發音純正。我問她讀哪科，她說她修讀藝術史，研究的題目是古羅馬人洗禮的習俗。聽後我大開眼界，心想洗禮平時在教會見得多，有甚麼可以研究呢？但認識她深入後，才發掘到這題目趣開千蕊，原來歷史、宗教和藝術有這麼微妙的關係。

斯蒂妮跟我說，她在1988年於東柏林出生，也就是她兩歲時，兩德統一。雖然她研究洗禮習俗，但她說自己和大部分東德人一樣，沒有宗教信仰。不久後，她介紹她男朋友給我認識。男友名米高，同來自東柏林，比她大兩三年。米高在同一所大學修讀哲學碩士，研究戰爭的倫理。這位哲學系學生，常愛穿一件淺色的襯衣，戴一副無框眼鏡，頭髮總是不梳理，有點像約翰遜和林作的髮型混合版。

有次他們倆約了我和幾名朋友到他們家吃飯。事前，斯蒂妮全用德文跟我通訊約時間，我在這幾個電郵學了不少課堂上未學過的詞彙。那一個傍晚，上到他們家中，位於一座三層高，頗為新淨的研究生宿舍。米高正在熨衣服，卻不忘跟他在柏林的母親視像聊天。他把鏡頭掃向每個在場賓客，逐一向其母介紹。輪到我時，他說我是「會千萬種語言的人」，大家都笑了。飯桌間，斯蒂妮和米高問我為何會學德文，又跟我說德國的歷史文化。我這刻第一次覺得，自己的德文沒有白學。原來學習德文，可以結交到很多的朋友，從他們身上有不同的得著。

斯蒂妮曾經跟我說，米高想和她結婚，但她沒有此意，覺得兩人在一起，無須一紙婚書。我問她為何，她說可能是她東德人的背景，令她不太相信官僚的繁文縟節，也不想被政府規範。有次與她聊德國樂隊，她說最喜歡的歌手我應該沒聽過，他叫古德曼（Gerhard Gundermann），來自東德，唱作了很多東德人耳熟能詳的名曲，很受東德人愛戴。可惜他英年早逝，在1998年只43歲就離開人世。古德曼在兩德統一後作了不少名曲，批判時事，批評統一後東德的貧窮問題。香港歌德學院，兩年前曾放映過他的傳記電影，中文譯名《極權歌星》，很值一看。

圖片來源：電影《極權歌星》海報

在碩士畢業前，我曾經申請過《德國之聲》電視台的見習生，斯蒂妮幫我校對過不少文件和申請信。我問她，我的高考成績不太好，會否影響受聘機會。她說我可以寫下香港的高考比德國的困難很多。她很詳細的與我分析獲聘的機會，她說我的優點是會德文，又曾在英國讀書和德國交流，有國際視野；但缺點是並無讀過傳媒有關的科目。最後我被拒絕了，她卻繼續鼓勵我到德國工作的夢想。後來我取得這裡的教職，電郵告知她，她也為我高興。

斯蒂妮碩士畢業後，繼續在英國讀博士，亦曾替大英博物館統籌過藝術品展覽。她鼓勵我追尋留德的理想，也令我認識東德。

看到香港歌德放映《極權歌星》，我想起這位朋友。電影下面的介紹這樣寫：「只是人在時代洪流中，命運從未能自決。（古德曼）被東德秘密警察招攬，更成了其人生中無法磨滅的污點。」斯蒂妮幸運的成長在統一後的德國，有出國的自由。那年，她跟我談到古德曼的往事，令我思量甚久。有機會再見她，我很想跟她說我對這部電影的感受。縱然命運未能自決，但我們都可以盡量令自己不留污點。

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