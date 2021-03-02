理科太太「太空人維他命」募資突破3000萬，衛生局：將調查是否涉及廣告不實

網紅Youtuber「理科太太」的「太空人維他命」日前開放募資，目前已經達標。然而對於募資資訊上寫著「1瓶抵12瓶」、「讓你狀態好到爆炸」、「30天就有感覺」等宣傳標語是否涉嫌違法，食藥署回應表示初步看來其功能性宣稱並沒有明顯誇大。台北市衛生局則表示，對於當中的廣告詞是否涉及廣告不實和誇大，需要將進一步調查後才能確定。

網紅Youtuber「理科太太」日前於臉書上表示，自己籌備許久的「太空人維他命」開放在嘖嘖募資，表示產品當中含有日本大廠Kaneka研製專利還原型Q10、法國普羅旺斯香瓜萃取專利Extramel® SOD、美國專利Life's DHA 純淨藻油，以及「理科太太嚴選12種高品質成分、17種營養素」，並以亞麻仁油取代化學賦形劑。

理科太太亦在「太空人維他命」募資資訊上寫著「1瓶抵12瓶」、「讓你狀態好到爆炸」等宣傳標語，訂下募資的目標為100萬元。截至今（2）日共有6332人贊助，募資金額已遠遠超過預定數字，突破3000萬元。

根據募資資訊，「太空人維他命」一罐60粒，原價新台幣2000元。並且宣稱「30天就有感覺」，具有可以增強體力、提升工作效率、精神變好、幫助入睡、讓思緒靈敏等效果。

《聯合新聞網》報導，對此食藥署企科組科長黃建隆表示，理科太太的募資網頁中宣稱的是「保健食品」，並非需要認證的「健康食品」，因此屬於一般食品。但根據《食品安全衛生管理法》規定，禁止食品標示、宣傳或廣告誇張、易生誤解或宣稱醫療效能，如宣稱治失眠、改善過敏體質、增強記憶力等。

黃建隆表示，初步看過募資網頁裡置入的影片和廣告內容，其功能性宣稱並沒有明顯誇大。不過食藥署還是要釐清商品中宣傳的配方、成分等部分是否屬實，以及文案中所提及的功能性是否有證據。

《中時新聞網》報導，台北市衛生局食品管制科長陳怡婷表示，針對「太空人維他命」的廣告詞是否涉及廣告不實和誇大，衛生局將進一步調查後才能確定。

若刊登食品廣告內容涉及誇大不實易生誤解情節，根據《食品安全衛生管理法》規定可處4萬元至400萬元罰鍰；若涉及醫療效能認定，則可處60萬元至500萬元罰鍰，衛生局也將針對理科太太的案件進一步調查。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範