第78屆金球獎賽後分析：多名非裔演員獲獎降低種族爭議，串流平台仍無法取代傳統片廠

沒有一張張圓桌宴會、少了眾星雲集的華服與珠寶,及爭奇鬥豔的絢麗紅毯,第78屆金球獎(Golden Globe Awards)頒獎典禮於台灣時間3月1日上午分別在紐約與洛杉磯兩地連線登場,外界看好的《游牧人生》(Nomadland)、《王冠》(The Crown)及《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)一如預期成為大贏家,入圍多項的影音串流平台Netflix在電視類出盡風頭,電影方面的表現仍欠肯定,而部份得獎名單也不負眾望地跌破大家眼鏡,可以套用緯來日本台的常用模式「今年名單好吃驚」。

「我們這樣算是非常標準的維持社交安全距離。」女星蒂娜費(Tina Fey)在紐約洛克斐勒中心彩虹廳主持,艾美波勒(Amy Poehler)則在比佛利山希爾頓飯店上線一起為金球獎盛會揭開序幕。這是兩人第四次共同主持,也是睽違六年後 兩 人再度重回主持台,還開玩笑說:「這整個晚上難道不能以一封email解決嗎?當然可以!」而好萊塢的女明星們也不忘記盛裝打扮,忙著將身穿精品禮服的美照PO到社群網站。

由於受到新冠疫情(COVID-19)的影響,本屆金球獎頒獎典禮星光黯淡許多,缺乏好萊塢的光鮮舞台與派對氣息,「我現在可以說話了嗎?」大幅縮水的金球獎頒獎典禮以連線直播方式,只有頒獎人到典禮現場,入圍者則以連線方式等待揭曉,許多入圍者的家人親友都在鏡頭內一起分享榮耀。

由於大明星大都不諳日常生活世事,不少得獎者都不太熟悉操作方法,整場頒獎典禮不斷發生沒開麥克風的掉漆事件或難堪的轉播失誤。第一個頒發的獎項是迷你影集及電視電影類最佳男配角,得主約翰波耶加(John Boyega)在連線時就出包,第一時間沒有聲音,讓現場有些尷尬。

多災多難的金球獎還在頒獎典禮舉行之前,發生《洛杉磯時報》批評金球獎主辦單位好萊塢外籍記者協會種族歧視的調查報導,揭露現任87位成員裡面完全沒有黑人,組織不透明,最佳電影入圍名單中,也沒提名黑人影星主演的影片,批判缺乏多元聲音。且好萊塢外籍記者協會是非營利組織,操守卻長期被質疑,多年都有收賄買獎的爭議,光是2020年就發出200萬美金(約5600萬台幣)等各種名目的高額獎金自肥。

此外,金球獎還爆出Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)招待30位協會成員到巴黎參加奢華採訪旅行團,因而主持人口中的「閃亮的垃圾」能夠從眾多廣受好評作品中脫穎而出,入圍兩項大獎。而只有87位成員投票也讓金球獎的公信度越加薄弱,卻仍被冠上「奧斯卡風向球」的稱號,讓擁有8000多位成員的奧斯卡金像獎再也無法忍受,引起不少好萊塢明星發聲力挺, 呼籲「金球獎時間到了(Time’s Up)!」的改革標語,才讓主辦單位低頭發表道歉聲明:「我們將會立即努力實施改進計畫。」

Photo Credit: Netflix

因此似乎為了改善這個指責,今年電影獎項部份,劇情類男女主角、最佳男配角都頒給了黑人演員,最佳外語片《夢想之地》(Minari)是韓裔家庭故事、最佳動畫片與最佳電影音樂的《靈魂急轉彎》(Soul)主角為非裔人士,《游牧人生》獲得戲劇類最佳影片、最佳導演兩大獎,減少頒獎典禮前夕對金球獎種族歧視的爭議。

電影劇情類最佳男主角為Netflix的《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom)查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman),他的遺孀泰勒西蒙李華德(Taylor Simone Ledward)也代為致謝詞:「我們應該把握每個能讚美我們所愛之人的時刻。我最想和大家分享的心情是,只要努力不懈,總有一天可以實現理想。」這是去年因大腸癌病逝的《黑豹》(Black Panther)男主角查德維克博斯曼的個人首座、也是最後一座金球獎,但也引起部份「死者為大」的聲音。查維克博斯曼還入圍了美國演員公會獎(Screen Actors Guild Awards),預料也會是今年奧斯卡金像獎的熱門人選。

劇情類最佳女主角由黑人歌手安德拉戴(Andra Day)以處女作《美國與比莉哈樂黛》(The United States vs Billie)同名傳記電影大爆冷門獲獎,擊敗被看好的《游牧人生》法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)、《藍調天后》薇拉戴維絲(Viola Davis)與《花漾女子》(Promising Young Woman)凱莉穆里根(Carey Mulligan)等實力派女星,成為今年的大黑馬。

電影音樂及喜劇類最佳男主角是Amazon電影《芭樂特電影續集:哈薩克青年抱(錯)美國大腿之邁向強國必修課》(Borat Subsequent Moviefilm)的猶太裔男星薩夏拜倫柯恩(Sacha Baron Cohen),本片也得到了音樂及喜劇類最佳影片,更是金球獎史上首位同一人演續集片得獎的男星。《控制》(Gone Girl)女主角羅莎蒙派克((Rosamund Pike,中文名字裴淳華)以《詐欺女王》(I Care a Lot)勇奪影后,電影雖然評價不佳,目前已在北美Netflix上架。其實這兩位得主也讓人有些意外。

已經獲得一堆獎項的《游牧人生》,導演趙婷是首位獲得金球獎最佳導演的華人女性,也是繼李安之後,第二位得獎的華裔導演。38歲的趙婷是金球獎史上繼1983年《楊朵》(Yentl)的芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)之後,第二位得獎的女性導演,也被視為奧斯卡獎最佳導演的大熱門,而趙婷的下部電影是漫威的超級大片《永恆族》(Eternals)。

趙婷從小看《第六感生死戀》(Meet Joe Black)、《修女也瘋狂》(Sister Act)等片長大,還寫過同人小說,剛開始在美國並不是學電影,但受到李安與王家衛的影響而轉向電影創作,成為李安紐約大學的學妹,2014年以自編自導的首部電影《哥哥教我唱的歌》(Songs My Brothers Taught Me)在第68屆坎城影展放映,2018年第二部作品《重生騎士》(The Rider)入圍了美國獨立精神獎最佳影片與導演,《游牧人生》是她執導的第三部作品,一手包辦導演、編劇、製作與剪輯,展現驚人天才。她在視訊中致謝詞表示:「感謝真實的游牧族對影片拍攝的幫助,與大家分享生活中的苦與樂,是我拍電影的最大動力。」

福斯探照影業(Fox Searchlight)投資的《游牧人生》,改編自美國作家潔西卡.布魯德(Jessica Bruder)同名小說,描述一名喪失人生所有,踏上道路展開全新游牧人生的中年女子,獨自克服生活的艱困與內心掙扎,現代游牧民族般的生活讓她有了全新的啟發,最終徹底拋開世俗枷鎖,重新體悟人生及自由的意義。兩屆奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼是翻拍成電影的最大功臣,去年榮獲威尼斯影展最高榮譽金獅獎,電影風格淡雅富詩意,大受各界好評,被盛讚拍出了新一代的美國電影。北美之後將在Hulu平台播出,台灣則是會在院線電影院放映。

Photo Credit: 探照燈影業提供 趙婷

最佳外語片為無法入圍最佳影片而引發爭議、敘述韓國家庭移民美國的《夢想之地》,改編自80年代懷抱美國夢而移居美國的韓裔美籍鄭李爍導演的真實故事,全片採韓語發音,由鄭李燦親自執導,韓裔演員史蒂芬元、韓國女星韓藝璃及《尹STAY》社長尹汝貞合演。

橫掃各大獎項的《夢想之地》製片公司為A24美國獨立製片公司與布萊德彼特(Brad Pitt)的Plan B Entertainment公司,卻因金球獎規定必需須「50%的電影對話以英語發音」才能角逐最佳電影,導致只能入圍外語片。其實電影《惡棍特工》(Inglourious Basterds)曾以法、德、義、英文交錯入圍了最佳電影,大量西班牙語、阿拉伯語、日語的《火線交錯》(Babel)還得了獎,金球獎被批評是兩套標準。

丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)以《猶大與黑色彌賽亞》(Judas and the Black Messiah)榮獲電影類最佳男配角。曾得過金球獎終身成就獎的茱蒂佛斯特(Jodie Foster),則以《失控的審判》(The Mauritanian)得到電影最佳女配角,她還親吻同志妻子亞莉珊卓海德森(Alexandra Hedison)慶祝,成為今年金球獎性別平等的大亮點。

電影類最佳劇本頒發給Netflix原創電影《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)的艾倫索金(Aaron Sorkin),這是他第九次入圍,第三度獲得金球獎肯定,由派拉蒙影業投資的《芝加哥七人案:驚世審判》因無法上映而賣給Netflix。電影類終身成就獎(Cecil B. DeMille Award)頒給83歲資深女星珍芳達(Jane Fonda),表彰她的傑出成就與貢獻。

電視類部份,最佳戲劇類影集女主角由《王冠》第四季的「黛安娜王妃」艾瑪柯琳(Emma Corrin)贏得,打敗飾演婆婆「英國女王伊莉莎白二世」的奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)。25歲的她,首度提名就獲得金球獎肯定。艾瑪柯琳五官精緻,氣質高雅,眼神有靈氣,為了詮釋角色剪成黛妃招牌短髮,無論是神韻、氣質都與黛妃非常相似,連黛妃稍微駝背的站姿都模彷得惟妙惟肖,有如黛妃再現,還原度超高。她將得獎歸功於戴妃,「太多太多的感謝都是屬於妳,是妳教導我未曾想像過的同理心與同情心。」

同劇飾演年輕時期查爾斯王儲的喬許歐康納(Josh O’Connor)也獲得最佳戲劇類電視最佳男主角,他曾獲得英國影藝學院獎BAFTA獎明日之星提名。經典影集《X檔案》(The X-Files)的女主角「史考利」姬蓮安德遜(Gillian Anderson)則以「鐵娘子」首相柴契爾夫人獲得最佳電視女配角,口音、外型、舉手投足都十分到位,演技非常精湛。《王冠》同時還得到最佳戲劇類影集,共獲得四個獎項,所有入圍全部得獎。

根據英國皇室真人實事的《王冠》,第一季曾獲得金球獎最佳戲劇影集與最佳戲劇影集女主角,第四季因內容涉及查爾斯王子、黛安娜王妃、女王與柴契爾夫人等故事,成為開播後最大話題,英國皇室因擔心未來國王查爾斯形象受損,還要求Netflix標明情節為虛構,遭到Netflix拒絕。第5季的《王冠》劇情將有戴妃離婚、車禍死亡等劇情,由《天能》女主角伊莉莎白戴比基(Elizabeth Debicki)接棒飾演戴安娜王妃。

迷你劇集方面,Netflix口碑絕佳的《后翼棄兵》的24歲女主角安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy),「妖精系女神」以絕美的氣質與外表、精準的演技與情感,演活心理有障礙的西洋棋天才,順利擊敗凱特布蘭琪(Cate Blanchett)與妮可基嫚(Nicole Kidman)等勁敵,獲得最佳迷你影集或電視電影類女主角。入圍兩項的《后翼棄兵》也獲得最佳迷你影集或及電視電影獎,命中率百發百中。

「浩克」馬克魯法洛(Mark Ruffalo)以HBO迷你影《他是我兄弟》(I know This Much Is True)擊敗《還原人生》(The Undoing)休葛蘭(Hugh Grant),拿下電視類最佳迷你影集或電視電影類男主角,也是HBO唯一一座金球獎,他在得獎致詞時,小孩從背後跑出當背後靈,十分搶鏡。

電視類最佳音樂及喜劇類影集男主角為在Apple TV+上架的《泰德拉索》(Ted Lasso)傑森蘇戴西斯(Jason Sudeikis),穿著帽T臨時擠出得獎感言,語無倫次非常爆笑。Netflix推出的《富家窮路》(Schitt’s Creek)奪下喜劇及音樂最佳電視影集,女主角凱薩琳奧哈拉(Catherine O’Hara)也獲得最佳女主角。

今年入圍許多金球獎的Netflix雖然佳作如潮,在電視獎項出盡風頭,獲獎連連,《王冠》、《后翼棄兵》更是橫掃千軍,氣勢如紅,遙遙領先其他影音串流平台與頻道,可惜電影方面還是欠缺運氣,表現遠不如預期,一共抱回六個電視獎與四個電影獎項,而獲得多項提名的《曼克》(Mank)甚至空手而歸,顯然金球獎會員仍無法接受影音串流平台取代傳統電影院上映模式。

由於去年北美電影院幾乎無法營業,因此許多電影紛紛投靠影音串流平台。面對無法有效遏制的疫情,這一、兩年類似的模式將可能還會不斷出現,影音串流平與傳統電影院的未來發展值得觀察。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

金球獎電影類完整得獎名單

|最佳影片 - 劇情類:

《游牧人生》

|最佳男主角 - 劇情類:

《藍調天后》查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)

|最佳女主角 - 劇情類:

《美國與比莉哈樂黛》安德拉戴(Andra Day)

|最佳影片 - 音樂/喜劇類:

《芭樂特電影續集:哈薩克青年抱(錯)美國大腿之邁向強國必修課》

|最佳男主角 - 音樂/喜劇類:

《芭樂特電影續集:哈薩克青年抱(錯)美國大腿之邁向強國必修課》薩夏拜倫柯恩(Sacha Baron Cohen)

|最佳女主角 - 音樂/喜劇類:

《詐欺女王》羅莎蒙派克(Rosamund Pike)

|最佳男配角:

《猶大與黑彌賽》丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)

|最佳女配角:

《失控的審判》茱蒂佛斯特(Jodie Foster)

|最佳導演:

《游牧人生》趙婷

|最佳劇本:

《芝加哥七人案:驚世審判》艾倫索金(Aaron Sorkin)

|最佳動畫長片:

《靈魂急轉彎》

|最佳外語片:

《夢想之地》(Minari)|美國

|最佳歌曲:

《來日同行》”Io sì (Seen)”

|最佳配樂:

《靈魂急轉彎》Trent Reznor & Atticus Ross & Jon Batiste

