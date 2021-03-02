第78屆金球獎賽後分析：多名非裔演員獲獎降低種族爭議，串流平台仍無法取代傳統片廠

沒有一張張圓桌宴會、少了眾星雲集的華服與珠寶，及爭奇鬥豔的絢麗紅毯，第78屆金球獎（Golden Globe Awards）頒獎典禮於台灣時間3月1日上午分別在紐約與洛杉磯兩地連線登場，外界看好的《游牧人生》（Nomadland）、《王冠》（The Crown）及《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）一如預期成為大贏家，入圍多項的影音串流平台Netflix在電視類出盡風頭，電影方面的表現仍欠肯定，而部份得獎名單也不負眾望地跌破大家眼鏡，可以套用緯來日本台的常用模式「今年名單好吃驚」。

「我們這樣算是非常標準的維持社交安全距離。」女星蒂娜費（Tina Fey）在紐約洛克斐勒中心彩虹廳主持，艾美波勒（Amy Poehler）則在比佛利山希爾頓飯店上線一起為金球獎盛會揭開序幕。這是兩人第四次共同主持，也是睽違六年後 兩 人再度重回主持台，還開玩笑說：「這整個晚上難道不能以一封email解決嗎？當然可以！」而好萊塢的女明星們也不忘記盛裝打扮，忙著將身穿精品禮服的美照PO到社群網站。

由於受到新冠疫情（COVID-19）的影響，本屆金球獎頒獎典禮星光黯淡許多，缺乏好萊塢的光鮮舞台與派對氣息，「我現在可以說話了嗎？」大幅縮水的金球獎頒獎典禮以連線直播方式，只有頒獎人到典禮現場，入圍者則以連線方式等待揭曉，許多入圍者的家人親友都在鏡頭內一起分享榮耀。

由於大明星大都不諳日常生活世事，不少得獎者都不太熟悉操作方法，整場頒獎典禮不斷發生沒開麥克風的掉漆事件或難堪的轉播失誤。第一個頒發的獎項是迷你影集及電視電影類最佳男配角，得主約翰波耶加（John Boyega）在連線時就出包，第一時間沒有聲音，讓現場有些尷尬。

多災多難的金球獎還在頒獎典禮舉行之前，發生《洛杉磯時報》批評金球獎主辦單位好萊塢外籍記者協會種族歧視的調查報導，揭露現任87位成員裡面完全沒有黑人，組織不透明，最佳電影入圍名單中，也沒提名黑人影星主演的影片，批判缺乏多元聲音。且好萊塢外籍記者協會是非營利組織，操守卻長期被質疑，多年都有收賄買獎的爭議，光是2020年就發出200萬美金（約5600萬台幣）等各種名目的高額獎金自肥。

此外，金球獎還爆出Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）招待30位協會成員到巴黎參加奢華採訪旅行團，因而主持人口中的「閃亮的垃圾」能夠從眾多廣受好評作品中脫穎而出，入圍兩項大獎。而只有87位成員投票也讓金球獎的公信度越加薄弱，卻仍被冠上「奧斯卡風向球」的稱號，讓擁有8000多位成員的奧斯卡金像獎再也無法忍受，引起不少好萊塢明星發聲力挺， 呼籲「金球獎時間到了（Time’s Up）！」的改革標語，才讓主辦單位低頭發表道歉聲明：「我們將會立即努力實施改進計畫。」

Photo Credit: Netflix

因此似乎為了改善這個指責，今年電影獎項部份，劇情類男女主角、最佳男配角都頒給了黑人演員，最佳外語片《夢想之地》（Minari）是韓裔家庭故事、最佳動畫片與最佳電影音樂的《靈魂急轉彎》（Soul）主角為非裔人士，《游牧人生》獲得戲劇類最佳影片、最佳導演兩大獎，減少頒獎典禮前夕對金球獎種族歧視的爭議。

電影劇情類最佳男主角為Netflix的《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），他的遺孀泰勒西蒙李華德（Taylor Simone Ledward）也代為致謝詞：「我們應該把握每個能讚美我們所愛之人的時刻。我最想和大家分享的心情是，只要努力不懈，總有一天可以實現理想。」這是去年因大腸癌病逝的《黑豹》（Black Panther）男主角查德維克博斯曼的個人首座、也是最後一座金球獎，但也引起部份「死者為大」的聲音。查維克博斯曼還入圍了美國演員公會獎（Screen Actors Guild Awards），預料也會是今年奧斯卡金像獎的熱門人選。

劇情類最佳女主角由黑人歌手安德拉戴（Andra Day）以處女作《美國與比莉哈樂黛》（The United States vs Billie）同名傳記電影大爆冷門獲獎，擊敗被看好的《游牧人生》法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）、《藍調天后》薇拉戴維絲（Viola Davis）與《花漾女子》（Promising Young Woman）凱莉穆里根（Carey Mulligan）等實力派女星，成為今年的大黑馬。

電影音樂及喜劇類最佳男主角是Amazon電影《芭樂特電影續集：哈薩克青年抱（錯）美國大腿之邁向強國必修課》（Borat Subsequent Moviefilm）的猶太裔男星薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen），本片也得到了音樂及喜劇類最佳影片，更是金球獎史上首位同一人演續集片得獎的男星。《控制》（Gone Girl）女主角羅莎蒙派克（(Rosamund Pike，中文名字裴淳華）以《詐欺女王》（I Care a Lot）勇奪影后，電影雖然評價不佳，目前已在北美Netflix上架。其實這兩位得主也讓人有些意外。

已經獲得一堆獎項的《游牧人生》，導演趙婷是首位獲得金球獎最佳導演的華人女性，也是繼李安之後，第二位得獎的華裔導演。38歲的趙婷是金球獎史上繼1983年《楊朵》（Yentl）的芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）之後，第二位得獎的女性導演，也被視為奧斯卡獎最佳導演的大熱門，而趙婷的下部電影是漫威的超級大片《永恆族》（Eternals）。

趙婷從小看《第六感生死戀》（Meet Joe Black）、《修女也瘋狂》（Sister Act）等片長大，還寫過同人小說，剛開始在美國並不是學電影，但受到李安與王家衛的影響而轉向電影創作，成為李安紐約大學的學妹，2014年以自編自導的首部電影《哥哥教我唱的歌》（Songs My Brothers Taught Me）在第68屆坎城影展放映，2018年第二部作品《重生騎士》（The Rider）入圍了美國獨立精神獎最佳影片與導演，《游牧人生》是她執導的第三部作品，一手包辦導演、編劇、製作與剪輯，展現驚人天才。她在視訊中致謝詞表示：「感謝真實的游牧族對影片拍攝的幫助，與大家分享生活中的苦與樂，是我拍電影的最大動力。」

福斯探照影業（Fox Searchlight）投資的《游牧人生》，改編自美國作家潔西卡．布魯德（Jessica Bruder）同名小說，描述一名喪失人生所有，踏上道路展開全新游牧人生的中年女子，獨自克服生活的艱困與內心掙扎，現代游牧民族般的生活讓她有了全新的啟發，最終徹底拋開世俗枷鎖，重新體悟人生及自由的意義。兩屆奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼是翻拍成電影的最大功臣，去年榮獲威尼斯影展最高榮譽金獅獎，電影風格淡雅富詩意，大受各界好評，被盛讚拍出了新一代的美國電影。北美之後將在Hulu平台播出，台灣則是會在院線電影院放映。

Photo Credit: 探照燈影業提供 趙婷

最佳外語片為無法入圍最佳影片而引發爭議、敘述韓國家庭移民美國的《夢想之地》，改編自80年代懷抱美國夢而移居美國的韓裔美籍鄭李爍導演的真實故事，全片採韓語發音，由鄭李燦親自執導，韓裔演員史蒂芬元、韓國女星韓藝璃及《尹STAY》社長尹汝貞合演。

橫掃各大獎項的《夢想之地》製片公司為A24美國獨立製片公司與布萊德彼特（Brad Pitt）的Plan B Entertainment公司，卻因金球獎規定必需須「50％的電影對話以英語發音」才能角逐最佳電影，導致只能入圍外語片。其實電影《惡棍特工》（Inglourious Basterds）曾以法、德、義、英文交錯入圍了最佳電影，大量西班牙語、阿拉伯語、日語的《火線交錯》（Babel）還得了獎，金球獎被批評是兩套標準。

丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）以《猶大與黑色彌賽亞》（Judas and the Black Messiah）榮獲電影類最佳男配角。曾得過金球獎終身成就獎的茱蒂佛斯特（Jodie Foster），則以《失控的審判》（The Mauritanian）得到電影最佳女配角，她還親吻同志妻子亞莉珊卓海德森（Alexandra Hedison）慶祝，成為今年金球獎性別平等的大亮點。

電影類最佳劇本頒發給Netflix原創電影《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）的艾倫索金（Aaron Sorkin），這是他第九次入圍，第三度獲得金球獎肯定，由派拉蒙影業投資的《芝加哥七人案：驚世審判》因無法上映而賣給Netflix。電影類終身成就獎（Cecil B. DeMille Award）頒給83歲資深女星珍芳達（Jane Fonda），表彰她的傑出成就與貢獻。

電視類部份，最佳戲劇類影集女主角由《王冠》第四季的「黛安娜王妃」艾瑪柯琳（Emma Corrin）贏得，打敗飾演婆婆「英國女王伊莉莎白二世」的奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）。25歲的她，首度提名就獲得金球獎肯定。艾瑪柯琳五官精緻，氣質高雅，眼神有靈氣，為了詮釋角色剪成黛妃招牌短髮，無論是神韻、氣質都與黛妃非常相似，連黛妃稍微駝背的站姿都模彷得惟妙惟肖，有如黛妃再現，還原度超高。她將得獎歸功於戴妃，「太多太多的感謝都是屬於妳，是妳教導我未曾想像過的同理心與同情心。」

同劇飾演年輕時期查爾斯王儲的喬許歐康納（Josh O’Connor）也獲得最佳戲劇類電視最佳男主角，他曾獲得英國影藝學院獎BAFTA獎明日之星提名。經典影集《X檔案》（The X-Files）的女主角「史考利」姬蓮安德遜（Gillian Anderson）則以「鐵娘子」首相柴契爾夫人獲得最佳電視女配角，口音、外型、舉手投足都十分到位，演技非常精湛。《王冠》同時還得到最佳戲劇類影集，共獲得四個獎項，所有入圍全部得獎。

根據英國皇室真人實事的《王冠》，第一季曾獲得金球獎最佳戲劇影集與最佳戲劇影集女主角，第四季因內容涉及查爾斯王子、黛安娜王妃、女王與柴契爾夫人等故事，成為開播後最大話題，英國皇室因擔心未來國王查爾斯形象受損，還要求Netflix標明情節為虛構，遭到Netflix拒絕。第5季的《王冠》劇情將有戴妃離婚、車禍死亡等劇情，由《天能》女主角伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）接棒飾演戴安娜王妃。

迷你劇集方面，Netflix口碑絕佳的《后翼棄兵》的24歲女主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），「妖精系女神」以絕美的氣質與外表、精準的演技與情感，演活心理有障礙的西洋棋天才，順利擊敗凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與妮可基嫚（Nicole Kidman）等勁敵，獲得最佳迷你影集或電視電影類女主角。入圍兩項的《后翼棄兵》也獲得最佳迷你影集或及電視電影獎，命中率百發百中。

「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）以HBO迷你影《他是我兄弟》（I know This Much Is True）擊敗《還原人生》（The Undoing）休葛蘭（Hugh Grant），拿下電視類最佳迷你影集或電視電影類男主角，也是HBO唯一一座金球獎，他在得獎致詞時，小孩從背後跑出當背後靈，十分搶鏡。

電視類最佳音樂及喜劇類影集男主角為在Apple TV+上架的《泰德拉索》（Ted Lasso）傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis），穿著帽T臨時擠出得獎感言，語無倫次非常爆笑。Netflix推出的《富家窮路》（Schitt’s Creek）奪下喜劇及音樂最佳電視影集，女主角凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara）也獲得最佳女主角。

今年入圍許多金球獎的Netflix雖然佳作如潮，在電視獎項出盡風頭，獲獎連連，《王冠》、《后翼棄兵》更是橫掃千軍，氣勢如紅，遙遙領先其他影音串流平台與頻道，可惜電影方面還是欠缺運氣，表現遠不如預期，一共抱回六個電視獎與四個電影獎項，而獲得多項提名的《曼克》（Mank）甚至空手而歸，顯然金球獎會員仍無法接受影音串流平台取代傳統電影院上映模式。

由於去年北美電影院幾乎無法營業，因此許多電影紛紛投靠影音串流平台。面對無法有效遏制的疫情，這一、兩年類似的模式將可能還會不斷出現，影音串流平與傳統電影院的未來發展值得觀察。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

金球獎電影類完整得獎名單

｜最佳影片 - 劇情類：

《游牧人生》

｜最佳男主角 - 劇情類：

《藍調天后》查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）

｜最佳女主角 - 劇情類：

《美國與比莉哈樂黛》安德拉戴（Andra Day）

｜最佳影片 - 音樂／喜劇類：

《芭樂特電影續集：哈薩克青年抱（錯）美國大腿之邁向強國必修課》

｜最佳男主角 - 音樂／喜劇類：

《芭樂特電影續集：哈薩克青年抱（錯）美國大腿之邁向強國必修課》薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）

｜最佳女主角 - 音樂／喜劇類：

《詐欺女王》羅莎蒙派克（Rosamund Pike）

｜最佳男配角：

《猶大與黑彌賽》丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）

｜最佳女配角：

《失控的審判》茱蒂佛斯特（Jodie Foster）

｜最佳導演：

《游牧人生》趙婷

｜最佳劇本：

《芝加哥七人案：驚世審判》艾倫索金（Aaron Sorkin）

｜最佳動畫長片：

《靈魂急轉彎》

｜最佳外語片：

《夢想之地》（Minari）｜美國

｜最佳歌曲：

《來日同行》”Io sì (Seen)”

｜最佳配樂：

《靈魂急轉彎》Trent Reznor & Atticus Ross & Jon Batiste

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航