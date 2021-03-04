社會議題非藍即綠，造成今日本土陣營的標籤化與失語

文：里蘇特（臺大研究生。一窮二白，三流文人，四體不勤，五穀不分，知識不精，信仰不忠，懶惰的理想主義者。喜愛電影、棒球，希望臺灣人成為視野開闊、擁有黃金精神的民族）

近日搶救大潭藻礁公投連署成為新聞焦點，同時也見到許多立場親近民進黨的側翼粉專或意見領袖表示反對，只因國民黨主席江啟臣、「核能流言終結者」創辦人黃士修等支持公投。這些反對公投的言論中，甚至看到「防止1124重演」的口號。

這種因噎廢食的心態，正顯示某些本土陣營或臺派人士的失語症，他們選擇用粗暴、忽視事實的二分法與貼標籤，直接引用錯誤資訊抹黑可能影響選舉結果的各種事件與議題，卻不知道這樣的鴕鳥心態不只無助於贏得選舉，反而只是讓問題更加擴大。

失語狀態造成不同意見被消失

這樣的失語狀態，其實在蔡英文政府上臺後便可見端倪。

受三一八運動影響，加上民進黨在野時期與各種社會運動的親近立場，許多青年開始關注政治，在「打倒國民黨」以外，同時懷想著臺灣社會進步的可能。於是，2016年大選綠社盟推出的立委候選人名單，在大學生之間得到相當高的支持度，而民進黨在競爭之下，也推出頗為亮眼的不分區名單，最終毫無懸念地取得執政權，順利掌握國會多數。

然而，蔡英文上任之初，也許仍在掌握與社運團體溝通的分寸，對於爭議議題如《勞基法》修法或者婚姻平權，都較少積極正面回應爭議，因而引起部分「進步選民」的不滿與批判聲浪。相較之下，支持民進黨的群眾卻相對安靜，一些民進黨的年輕政治工作者，也對於昔日街頭抗爭的夥伴抱有同情，甚至以較為委婉的口吻建議政府應當更周詳地參酌民意（如現任民進黨網路社群中心主任的范綱皓，曾在2016年《勞基法》七天假爭議時，投書媒體建議政府應該緩下腳步）。

標籤化抹黑風氣氾濫值得警覺

在不歇的爭議聲中，2018年九合一大選民進黨超乎預期地慘敗，敗選後，社運團體被某些側翼批為「左膠誤國」，當成敗選的戰犯，持續遭到攻擊抹黑。例如，與民進黨關係親近的「婚姻平權大平臺」總召呂欣潔，只因在私人動態抱怨部分民進黨支持者，就引來鋪天蓋地的攻擊；或者，在三一八學運期間積極協助與投入的地球公民基金會，因為在2020年總統大選前夕抗議蔡英文政府，就被打成泛藍環團。

Photo Credit: 中央社

在2020年幾次選舉接連告捷，這樣的討論風氣似乎越來越氾濫，選舉期間激情動員的例外狀態成為常態，貼標籤比爛也見怪不怪。這種指鹿為馬、模糊焦點的論述，當然也不是沒踢過鐵板，例如美國總統大選期間，這些一面倒支持川普的粉專各個鐵口直斷川普將會連任、大肆攻擊反對川普的媒體工作者或國際政治專家，最後被選舉結果狠狠打臉。然而，這些側翼似乎沒有學到教訓，反而不乏仍持續散播選舉舞弊論等錯誤資訊者。

值得警覺的是，不只特定側翼或意見領袖如此，一些年輕的民進黨黨公職如青年部主任蔡沐霖，在日前接受媒體採訪時的「靠北左膠」說，或者范綱皓的年齡歧視爭議，都顯示民進黨似乎也不知不覺開始走上這樣的路線。

社會議題絕不是非藍即綠，應避免2018年慘敗再次發生

只是，不該忘記的是，2020年本土陣營之所以連戰皆捷，除了蔡英文政府的回應爭議更明確、防治武漢肺炎成效有目共睹，另一大關鍵是從總統大選、罷韓投票到高雄市長補選，其實都在吃韓國瑜負面形象的紅利。如果放眼2022年地方選舉，情況依然不樂觀，上次選舉民進黨落敗甚至被翻盤的縣市少有逆轉的曙光，甚至上次少數勝選的桃園市與新竹市，能否守住也是未知數。要是下一次選舉結果再度不盡人意，還能找誰當替罪羔羊？

上述的側翼粉專或意見領袖看似口若懸河，實則依然深陷不知所云甚至自相矛盾的失語；國民黨看似依然顢頇，卻早已默默接收各種反對運動的論述，轉化成民粹式的簡單煽情語言，準備絕地大反攻。

Photo Credit: 中央社

如果真要避免2018年慘敗再次發生，本土陣營該做的，不是過度粗糙地要社運團體背鍋，而應該認知到，社會議題絕不是非藍即綠那麼簡單，有了這層認識後，再深入認識議題、接觸議題，爭取這些團體的支持。畢竟這些議題的話語權從來不專屬特定黨派，如果只是矇著眼睛就當沒發生，無異於將話語權拱手讓人，如何能責怪社運團體「不識大局」？

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航