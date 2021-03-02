聲援「香港二二八」，台港青年籲立院速通過《港澳條例》中「香港人權民主條款」

因香港警方國安處2月28日以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名民主派人士，以及1日香港中文大學學生會幹事因成員遭死亡威脅及恐嚇而集體辭職等事件，台灣學生聯合會今（2）日和多個團體召開記者會，表示香港已沒了新聞、言論、參政自由，要求立法院儘速通過《港澳條例》中「香港人權民主條款」修法，政府在審慎考量防疫前提下儘快救人，提供安全的入境管道。

台灣學生聯合會理事黃亭偉、台大香港研究社社長陳薇安、台灣青年政治工作者吳崢、在台港生Ray、在台港生同時也是反送中運動參與者關山月等團體代表，今天早上在立法院前召開「台港青年齊抗暴：聲援中大學生會及香港二二八」記者會，高喊「聲援香港青年，政治參與無罪」、「中國摧毀青年世代，民主台灣救人要快」、「港人不放棄，我們不放棄」等口號。

東吳大學政治系學生蕭任佑提出台灣學生聯合會的幾大訴求：

他們表示，去年的二二八，港警逮捕壹傳媒創辦人黎智英，以《國安法》將言論入罪；今年的二二八，國安處起訴了一批對香港前途憂心的青年。港府懼怕改革，先是違法亂紀沒收立法會選舉，後更以「顛覆國家政權」起訴這批青年。台灣走過校園被獨裁政府監視、學生被政府迫害的年代，深知學生面臨言論審查、被校方以學業前途相逼之痛，如今香港已是沒了新聞、言論、參政、教學、結社、集會自由的焦土，他們對一同抗中的夥伴以及香港前途感到憂心。

港澳條例該怎麼修？還是不該修？

台灣目前是透過「香港人道援助關懷行動專案」，設置專責辦公室和諮詢專線，以個案方式協助需要來台的香港人，但處理的對象不只因政治需要援助的港人，還包括來台就業、就學、投資等對象。而且如果港人無法以合法方式來台，就無法提供援助。至於經費來源、經費上限、預計援助人數多少，陸委會都無具體對外說明。

面對各界「港人來台沒有法制化」的質疑，執政的民進黨傾向「低調的個案處理」較好。《中央廣播電台》報導，民進黨立委林俊憲就說，《港澳條例》是台灣幫助香港、同時自保的「最後防火牆」。他擔憂台灣若將港澳居民庇護法制化，等於必須公開釋出申請管道，中共便可藉此了解台灣的「模式」，進而研究出破解、滲透方法，讓他們屬意的「港澳居民」以受庇護者身份進入台灣。林俊憲說，援助港人機制入法反而會增加實務上的困難，「模糊」才是最佳解方。

不過在野黨們並不同意這種說法，包括民眾黨、國民黨和時代力量上個會期都紛紛提出相關修法草案並在立法院一讀，表示所謂「必要之援助」定義過於含糊不清；都以個案處理，但無明確申請庇護程序，機制是否啟動無標準，也沒有可預期性、延續性，恐導致香港或澳門居民的權利受損，條文也形同具文。

時代力量黨團版本則明定，香港或澳門居民因種族、宗教、國籍、屬於特定社會團體或持特定政治意見、參與訴求民主自由之集會遊行，離開香港或澳門，且有正當理由恐懼受迫害之具體事實及立即危險，或因該恐懼而不願返回香港或澳門，得向主管機關申請政治庇護。其申請政治庇護的方法、程序等事項，準用《難民法》相關規定。

民眾黨團版修正草案明定，香港或澳門居民，因戰爭而導致流離失所者、種族、宗教、性別或性傾向、屬特定社會團體或持特定政治意見，離開香港或澳門，且有充分正當理由恐懼受迫害，致不能受香港或澳門之保護或因該恐懼而不願返回香港或澳門者，得向主管機關申請庇護。主管機關接獲庇護申請後，應依前項要件進行實質審查，並邀集相關機關代表、專家、學者及其他社會公正人士召開審查會。經審查會通過後，主管機關應發給居留證明文件。

國民黨立委林奕華版本草案明定，主管機關為執行必要援助，應定期蒐集港澳地區的政經、人權等情勢調查現況，並擬定必要且適當援助方案，報請政院核定後發布。修正草案說明，要求主管機關定期公布情勢報告，並依報告提出必要、適當的援助方案。

國民黨立委陳以信、謝衣鳳版本草案明定，因政治因素受有安全及自由緊急危害的港澳居民，經主管機關認定後，進入台灣地區時，可排除《入出國及移民法》第74條罰則適用。修正草案說明，明確排除港澳居民政治犯，於緊急時刻未經許可進入台灣時的處罰，以完善對港澳居民的人道庇護。

另外《港澳條例》第60條則規定，如果香港或澳門情況發生變化，有危害臺灣地區安全之虞時，行政院得報請總統依《憲法增修條文》第2條第4項之規定，停止《港澳條例》之適用。

由於《港澳條例》是為規範及促進台灣與香港及澳門之經貿、文化及其他關係而制定，和中國人所受《兩岸人民關係條例》相比，規範較為寬鬆。如果《港澳條例》停止適用，改適用《兩岸關係條例》，港人居留的規定也會停止適用。去年5月，香港國安法通過前，總統蔡英文曾宣稱，如果香港情勢發生變化，將研擬停用，這樣的宣言代表某種程度抵制香港被「中國化」，也呼籲北京當局勿片面改變現狀。

不過這點也讓民間團體憂心將對於香港的民主運動人士處境更加不利，因此現在要提出的修法方向，傾向在此條文做修改，保護香港人權益，效法英美等國國會對香港的支持，稱為「香港人權及民主條款」。

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核稿編輯：楊士範