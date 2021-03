【串流推片單】：《查克史奈德之正義聯盟》眾所矚目，Apple TV+以小蜘蛛與羅素兄弟迎戰

串流平台的板塊正活躍運動,在COVID-19(2019年新型冠狀病毒疾病,以下簡稱武漢肺炎)的推波助瀾之下,變化速度更是日增,一方面我們看見各龍頭業者提高獨家內容比例的趨勢,非但如此,還要因地制宜、做出品牌鑑別度,像是Netflix就宣佈了今年將投資五億美元製作韓國電影與電視劇,想運用韓劇收攏海外市場的野心顯而易見,近期還在首爾近郊租下兩個攝影棚基地,欲將韓國作為亞洲內容製作的核心。

另一方面,串流王國群雄割據、愈漸擁擠,派拉蒙已成為好萊塢大片廠之中少數姍姍來遲的競手,而即使你不認識派拉蒙影業母集團ViacomCBS的媒體大亨薩默雷石東(Sumner Redstone),也大概聽過他所說的產業金句:「內容為王」,豪氣指出創造優質內容遠比掌握通路重要。

不過隨著這位娛樂巨頭去年高齡逝世,繼承其事業的女兒莎莉雷石東(Shari Redstone)隨即推翻父親的立場,宣佈要打造自己的串流平台Paramount+,可預料地,平台內容會有派拉蒙自家經典片庫與IP菜色,至於《噤界II》、《不可能的任務7》等重量級院線新作將打破空窗期提前上架串流,則會是更值得關注的賣點。

放眼全球,再著眼台灣,本月一樣要藉由【串流推片單】專欄進行在台灣能看到的串流新品導讀,選片基礎以「獨家播映」的內容為主,讓我們一起看看3月的精彩片單吧!

《女生要革命》(MOXIE),Netflix播映,3月3日上線

第78屆金球獎頒獎典禮甫落幕,由蒂娜費(Tiny Fey)和艾咪波勒(Amy Poehler)分別在紐約洛克斐勒中心(Rockefeller Center)、洛杉磯比佛利希爾頓飯店(Beverly Hilton Hotel)兩地連線主持,藉此大玩動作默契梗,創造另類笑果。

艾咪波勒是NBC長壽綜藝節目《週六夜現場》的演員班底之一,也在同台情境喜劇《公園與遊憩》中出演女主角,獲得多次艾美獎提名,她極具辨識度的高亢音質,亦曾出現在許多動畫作品中,包括皮克斯《腦筋急轉彎》的樂樂(Joy)一角。

艾咪波勒不僅在演藝方面以喜劇見長,首部執導電影《真情微醺》亦往喜劇類型耕耘,在2019年於Netflix播出,主打吸睛的卡司陣容,包括瑪亞魯道夫(Maya Rudolph)、瑞秋卓區(Rachel Dratch)、寶拉佩爾(Paula Pell),以及超級搭檔蒂娜費等多位知名喜劇女演員,展開一群多年老友在葡萄酒之鄉納帕(Napa)的慶生公路之旅。

今年艾咪波勒再度與Netflix締結緣份,第二部執導的劇情長片《女生要革命》將在國際婦女節檔期上架,再此將鏡頭瞄準女性角色,這回講述小鎮女孩薇薇安從母親過去參與的「暴女運動」(Riot Girl)獲得啟發,開始在自己的高中掀起女權革命。本片劇本由《禁忌世代:邂逅》塔瑪拉切斯特納(Tamara Chestna)操刀,改編自珍妮佛馬修(Jennifer Mathieu)同名著作,由曾參演《她們》、《我想結束這一切》的哈德莉羅賓森(Hadley Robinson)擔綱主演。

曾是高校喜劇「YA片」經典《辣妹過招》的校花母親,艾咪波勒修練多年、提煉技能,此回以導演之姿回歸校園場域,帶入女性主義覺醒的議題,點出性別歧視的存在,正如艾咪受訪時所提,希冀跳脫「很父權」的敘事方式,不再讓局外人的身份強制推動故事進行,也讓人格外期待《女生要革命》的樣貌。

Photo Credit: Netflix

《迷途之心》(Cherry),APPLE TV+播映,3月12日上線

蘋果(Apple)自2019年9月起,便提供購買iPhone、iPad、Mac以及iPod touch新品的用戶,免費體驗Apple TV+一年的福利,此一優惠政策目前延長過兩次,從果粉角度來看,絕對是多多益善的好康德政,但這項策略同時也釋出一大警訊:Apple仍沒把握有足夠的用戶會主動付費訂閱APPLE TV+。

從問世至今,APPLE TV+就常被謔稱以製作科技產品的思維來營運娛樂串流平台,或許肇因於尚未獲得大幅優化的使用者體驗。從內容來看,該平台與其他競品一樣,企圖打造具變現能力的獨家品項,其中較為人熟知的影集,包括獲得艾美獎肯定的開台劇《晨間直播秀》、由「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)主演的犯罪懸疑劇集《捍衛雅各》等。

電影部分,則有APPLE TV+以7000萬美金向索尼買到的二戰題材劇情長片《怒海戰艦》,由奧斯卡影帝湯姆漢克(Tom Hanks)領銜出演;同樣在去年上架的,還有蘇菲亞柯波拉(Sofia Coppola)編導的《人生觸礁時》,找來比爾莫瑞(Bill Murray)與拉西達瓊絲(Rashida Jones)飾演父女,以輕盈卻穩健的筆觸劃下世代衝突與中年危機的題旨。

而即將上線的《迷途之心》,是羅素兄弟(Russo Bros)繼《復仇者聯盟:終局之戰》後首部執導的電影,劇情描述經歷過伊拉克戰爭的美國軍醫,在回到俄亥俄州後,飽受創傷後壓力症候群(PTSD)所苦,並與妻子一同成為藥物成癮者,為了應付因藥癮而日漸沈重的經濟壓力,開始搶劫銀行。

本片英文片名《Cherry》取自美軍用語,意指剛結訓上陣的菜鳥新兵,同時也是片中男主角的名字,而這位藥物成癮的退役軍醫,由「小蜘蛛」湯姆霍蘭德(Tom Holland)所演繹,除了挑戰相較於過往角色更為黑暗、複雜的心理困境,還飽受快速減重再練回健壯體格的肉體之苦,讓湯姆宣示未來不再接演此類會對身體造成重大傷害的角色。

《迷途之心》是湯姆與羅素兄弟多次合作中,首度跳脫超級英雄類型的創作,令人好奇成果火花,電影將在3月12日於APPLE TV+上架,成為該平台當月份的重頭戲。

Photo Credit: 《Cherry》

《查克史奈德之正義聯盟》(Zack Snyder's Justice League),CATCHPLAY+、HBO GO播映,3月18日上線

要說《查克史奈德之正義聯盟》是DC動漫迷的圓夢之作,絕不誇張;要把這部電影列為本月份串流爭霸的話題之最,也很難被反駁。

約莫一個月以前,官方正式於HBO Max的YouTube頻道釋出完整預告,將全球粉絲逼近瘋狂,至今累積將近兩千萬的觀看次數,這部令眾影迷引頸期待、DC 電影宇宙關鍵大導查克史奈德(Zack Snyder)的剪輯版《正義聯盟》,將以完整四小時的面目重磅現身,令人振奮。

《查克史奈德之正義聯盟》的誕生起源,始自外界對於2017年院線版《正義聯盟》的「遺憾」,當時查克史奈德針對《正義聯盟》的許多拍攝想法遭華納高層駁回,又遭逢女兒突然自殺離世的心理重創,於是對外宣佈決定退出電影製作,好好陪伴家人。因此,最終的院線成品是由漫威《復仇者聯盟》導演喬斯溫登(Joss Whedon)接手完成,以查克的內部初剪版本為基礎,進行額外補拍、重新剪接和後製,同時也捨棄了大量畫面。

砸下3億美元打造的《正義聯盟》,當時於北美首週取得9600萬美元的票房成績,賣座程度和評價皆遠低於預期。爾後,不少忠實DC迷自2019年在網路社群發起「#ReleaseSnyderCut」(發行史奈德剪輯版本)的請願活動,直到隔年五月,華納終於宣告由查克史奈德重製的《查克史奈德之正義聯盟》將於2021年在自家影音串流平台上映,更不惜成本在2020年疫情期間砸下近3000萬美元補拍、重新剪輯、製作特效和配樂。據此,影迷才終於如願以償。

從預告來看,《查克史奈德之正義聯盟》將有許多可能的故事亮點,例如更加詳盡地介紹「鋼骨」和「閃電俠」的起源,對於「水行俠」的角色設定也會更完整;眾所期待的反派方面,則有在院線版本遭到刪除的DC超級反派「達克賽德」首度現身,外觀明顯接近漫畫的原始設定,另一焦點則是「小丑」傑瑞德雷托(Jared Leto)的驚喜加盟,讓人揣想蝙蝠俠與小丑之間會有怎樣編排的碰面劇情。

事實上,查克史奈德曾坦言《正義聯盟》的院線片長是極大壓力之下的妥協結果,並認為電影最終只能呈現四分之一的劇情。如今長達四小時的史詩鉅篇,不走院線規則,而是藉由串流平台的成全得以完整顯現,也再次證明線上影音平台對於作者型導演的片長堅持,更為友善與有利。《查克史奈德之正義聯盟》將於台灣時間3月18日在HBO GO和CATCHPLAY+的HBO GO專區同步登場,勢必創造出驚人流量。

Photo Credit: 《Zack Snyder's Justice League》

《真情七日》(A Week Away),Netflix播映,3月26日上線

迪士尼頻道從2006年開始推出校園音樂劇電影《歌舞青春》系列,打造出無數千禧世代影迷的至尊偶像,包括柴克艾弗隆(Zac Efron)和凡妮莎哈金斯(Vanessa Hudgens)等一票明星,主題曲〈We're All in This Together〉也總能逼出時代的眼淚,是許多粉絲的共同青春記憶。2019年底,迪士尼更於Disney+首播全新影集版《歌舞青春:音樂劇》,繼續拉攏青少年族群。

本月份Netflix將播映的《真情七日》,則是該平台買下全球發行版權的信仰題材音樂劇,主打青少年愛情故事與歌舞類型,並請來《歌舞青春3》和《強納斯兄弟3D演唱會》的亞當沃茨(Adam Watts)擔任音樂製作人,為電影譜寫三首全新原創歌曲。

從種種元素來看,不免讓人預設會有《歌舞青春》的相似形貌,不過本片劇情聚焦於問題少年威爾參加教會夏令營後,逐漸敞開心房、陷入戀愛,最終找到歸屬感的過程,以受眾來說,比起單純的青少年高校題材,更跨及兒少主題的親子內容,目標收視群眾有望拓展至家庭族群。

《真情七日》的原創構想來自於多元發展的美國演員艾倫鮑威爾(Alan Powell),他也擔任本片的共同編劇與製作人,導演則是曾和泰勒絲(Taylor Swift)、小賈斯汀(Justin Bieber)、凱莉克萊森(Kelly Clarkson)等頂尖藝人合作過的MV導演羅曼懷特(Roman White)。

影壇中許多優秀導演,例如《雲端情人》史派克瓊斯(Spike Jonze)、《王牌冤家》米歇岡德里(Michel Gondry)與《戀夏500日》馬克偉柏(Marc Webb)等,皆是從MV轉戰長片的成功案例。據羅曼懷特過往經歷來看,此次在《真情七日》的歌舞片段應是其安全守備範圍,至於整體的執導本事,就要待電影上架後讓觀眾通盤評斷了。

Photo Credit: Netflix

《伍迪艾倫父女之戰》(Allen v. Farrow),CATCHPLAY+、HBO GO播映,2月底更新3月播映完畢,全季共四集

HBO旗下專門製作紀錄片的「HBO Documentary Films」曾推出、合製過不少引起廣大迴響的作品,其中不乏奧斯卡紀錄片獎項得主,例如《第四公民》聚焦於因揭發美國監控全球的「稜鏡計畫」而逃亡多年的愛德華史諾登(Edward Snowden);《河中女孩:寬恕的代價》則講述巴基斯坦名譽殺人現象,獲得當屆奧斯卡最佳紀錄短片獎。

除了在獎季收穫頗豐的作品,HBO Documentary Films也瞄準極具話題性的人物事件,像是《Mommy Dead and Dearest》將美國最為人熟知的代理型孟喬森症候群真實案例「迪迪布朗夏爾謀殺案」再次搬上檯面(後來Hulu將此事件改編為犯罪懸疑影集《惡行》,引起另一波討論度);《羅賓威廉斯:我心深處》則成功帶領新世代觀眾認識這名偉大喜劇演員,從舞台上的起落到褪去鋒芒後的心魔,無不令人感懷。

至於HBO今年推出的全新紀錄片影集《伍迪艾倫父女之戰》,則將好萊塢史上最惡名昭彰的性侵醜聞之一重新梳理,不難想像開播前就獲得極高關注,吸引廣大影迷想藉此一窺這對好萊塢銀色怨侶的終極解密。此影集一共四集,將於三月中旬播畢,由科比迪克(Kirby Dick)和艾美澤琳(Amy Ziering)共同執導,兩人皆以紀錄片聞名且是長期合作夥伴,此次則再度聯手出擊。

Photo Credit: 《Allen v. Farrow》

眾所周知,影響無數影人的名導伍迪艾倫(Woody Allen)遭前女友米亞法羅(Mia Farrow)指控性侵當時年僅七歲的養女荻倫法羅(Dylan Farrow),其後的監護權官司更揭發了艾倫與米亞的養女之一宋宜(Soon-Yi Previn)的關係(宋宜是米亞與前夫在婚姻存續期間收養的女兒),接下來幾年極具爭議的發展與雙方攻防,屢見於媒體版面。

伍迪艾倫與米亞法羅倆人曾經的伴侶關係聞名全球,因性侵指控與隨之而來的各方輿論,讓雙方走到如今難以挽回的難堪局面,影集《伍迪艾倫父女之戰》從以米亞法羅為中心的龐大家庭切入,端出事件相關人士的獨家訪談,佐以一段段米亞親錄的家庭影片、法院文檔、關鍵錄影/音帶,以及許多第一手目擊證人的首次公開談論,試圖讓事件更臻完整。

雖然作品揭示「聽八卦不如本人講」的概念,但從首集便能明顯看出此紀錄片影集的立場重心置向何方,片中採取了大量米亞法羅、荻倫法羅、羅南法羅、家族好友與親戚的專訪影像,伍迪艾倫這一方的聲音,則以他的自傳有聲書、過去的節目訪談片段和記者會畫面等方式呈現。當然,伍迪艾倫與宋宜並不同意《伍迪艾倫父女之戰》的種種論述,已聯合發表「這部影集顯然不在乎真相」的聲明。

在排山倒海而來的熱議之中,有些國外觀眾發現HBO放映這部紀錄片影集的同時,自家串流平台HBO Max仍繼續供應包含《遇上塔羅牌情人》、《瘋狂導火線》等六部伍迪艾倫的電影,因而受到負面批評。對此,HBO已公開表示不會下架這些電影,希望讓觀眾依據自己所得到的資訊來決定是否繼續觀賞伍迪艾倫的舊作。

當然,對於HBO這樣的回覆,仍有觀眾無法買單,並持續於社群上大力抨擊,此現象也再次凸顯近年漸受重視的議題:「公眾應如何看待藝術家的私生活與其藝術成就」,去年台灣電影《惡之畫》便以藝術作品與創作者人格之間的道德辯論作為主題,潛入探討。而關於這複雜難解的一題,或許在個人尚未找到答案之前,只能透過多看、多聽、多想,漸漸理出自己的一套應對。

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航