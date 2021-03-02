漢翔董事長試飛勇鷹高教機，破除「後座視野不佳、進場速度過快」傳言

（中央社）前副參謀總長、漢翔董事長胡開宏今天同乘試飛勇鷹高教機，破除「進場速度過高」傳言。他說，勇鷹機性能優於外界想像，但測試中須掛載許多感應設備，拆除後預計能減輕1000磅，可再降低進場速度。

民進黨立委蔡適應日前審查國防預算時指出，勇鷹機進場速度約142浬，較AT-3高出20浬，更比F-16的139浬還要快，訓練方式將與現行有相當大的差異，對僅受初級教練機訓練的學員恐有負擔。

胡開宏上午在台中清泉崗基地同乘首架出廠、編號11001的勇鷹機，並與第2架出廠的勇鷹機升空進行空軍作戰課目演練，同時也破除日前外界傳言「後座視野不佳」、「進場速度過快」的傳言。

針對進場速度過快疑慮，胡開宏指出，勇鷹許多裝備均已數位化，不僅相當先進也能與地面指管有很好構連，因此性能上絕對優於外界想像，但目前2架勇鷹原型機仍在測試階段，機身掛載許多感應設備，待未來拆除後預計能減輕1000磅，因此進場速度能夠再下降，與AT-3教練機的進場速度沒有很大差距。

漢翔副總經理杜旭純補充，飛機進場速度與重量有關，目前勇鷹仍持續飛行測試，例如進場攻角等項目將交由空軍測試再進行調整，以符合空軍需求。

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有關後座視野不佳的疑慮，胡開宏表示，後座加裝了螢幕，且兩側視野良好，可確保教官的教學沒有問題；漢翔試飛官管延年去年6月首飛後受訪時也指出，後座有4K影像螢幕，可供教官同步得知前座影像、數據，甚至可以在後座操作落地，視野比目視還好。

至於是否有掛彈能力，杜旭純說，考量未來空軍的需求，確實有納入考量，但這部分應由空軍說明才恰當；胡開宏則說，漢翔會配合空軍需求全力以赴。

漢翔試飛官路志元表示，勇鷹設計目標就是滿足空軍訓練機種規劃，而勇鷹的性能、航電設計、操作系統、對空、對地任務等都能涵蓋相關任務需求。

國機國造、首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機民國108年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並定名為「勇鷹」；勇鷹去年6月22日成功在台中首飛、第2架原型機也在去年12月成功首飛，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」訓練，有利銜接未來F-16V（Block70、Block20）等先進戰機戰訓任務，66架勇鷹預計115年完成交機。

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責任編輯：彭振宣

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