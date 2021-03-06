看到阿部瑪利亞在台灣發光發熱，就是我身為AKB48粉絲最驕傲的時候

文：白袍裡的羽毛筆

日前，日本知名的連鎖店「唐吉訶德」在台灣開幕了。當YouTuber們紛紛前往拍攝介紹影片時，有個日本人拍的唐吉訶德開箱影片，默默爬上YouTube發燒影片第三名。AKB48十期生，入團七年後毅然赴台發展，現在已經從AKB48 Team TP畢業，以「木曜4超玩」為根基展開個人演藝活動的阿部瑪利亞，因為這部影片而爆紅。

爆紅之下必有黑子，八卦板上出現一些說法：「她在AKB48時根本就不紅，流放到台灣後才被捧紅的。」

為了避免過度情緒性的字眼掩蓋掉她成長的事實，以下將以一個48飯（編按：飯是粉絲（fan）的英文諧音｜作者按：但沒有推過阿部瑪利亞）的觀點來說明她在AKB48時的狀況。

當我們考量一個成員是否為人氣成員時，大多會從以下幾點來著手：

選拔總選舉的名次

沒錯，我們有時也挺現實的。如果要評估一名成員是否有人氣，需要花錢和心力去投票的選拔總選舉確實是個有利指標。48G（編按：AKB48集團，包括AKB48本團與日本國內各分團的總稱）的選拔總選舉從2009年一直辦到2018年，後期幾乎每次選拔總選舉都有將近300名成員報名參加。

在這樣激烈的選舉過程中，我們會把成員這樣分類：

前16名是「選拔組」，入選成員會參與下張單曲的主打歌錄製。

前100名是「圈內成員」，選拔組之外的其他入選成員會依照名次分組，並參與下張單曲的B面曲錄製。

100名以下是「圈外成員」，無法參與下張單曲的錄製工作。

排名數字看起來寬鬆，但只要經過換算，就會發現要成為選拔組，人氣要是全國PR95以上，就算只是要成為圈內成員，人氣也要是全國的前三分之一強。

我們知道要進入圈內，成為選拔組成員，甚或是得到當屆冠軍，是件多不容易的事。因此我們在判定上也沒那麼嚴格：只要是曾經當過「圈內成員」，就算是人氣成員。

回過頭來看，阿部瑪利亞在團期間的選拔總選舉成績如何呢？她在團期間歷經八次選拔總選舉，最後結果不是圈外就是不參加。她就和團裡其他一半以上的成員一樣，即使過去一年用心經營握手會、公演、綜藝節目，但在開票當晚只能坐三、四個小時冷板凳，看其他人發光發熱。

有沒有參與過單曲主打歌

除了選拔總選舉的單曲外，AKB48也會利用各種名目來推出單曲。在全盛時期，AKB48一年可以推出五張單曲，甚至能夠依照類型和發行時間而有個不成文的分類：

櫻花單：春初發行，大多以離別或畢業為主題，歌詞或MV中常以櫻花為象徵物。 泳裝單：春末發行，打歌服常是泳裝。此單曲也會附上當屆選拔總選舉的票券，粉絲們經常把這張單曲稱為「投票單」。 總選單：夏末發行，依照當屆選拔總選舉的結果編制而成的歌曲。 黑白單：秋末發行，歌曲風格大多是帥氣快節奏的舞曲，打歌服常是黑白灰等色。 猜拳單：冬末發行，依照當屆猜拳大會的結果編制而成的歌曲。

除了AKB48的單曲外，如果成員出身自SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48等國內分家團體，這些團體也會以自身名義來出單曲，這些單曲也會有自己的主打歌。既然是主打歌，公司方當然希望由人氣成員錄製。因此能不能成為單曲的主打歌成員，也是我們評價人氣成員的指標。

回過頭來看，阿部瑪利亞在團期間的單曲成績如何呢？她在團期間總共參與了18張單曲的錄製工作，其中有四張是主打歌成員。可是，其中兩張《真夏のSounds good!》和《さよならクロール》，當次的主打歌成員都刻意增加人數編制，因此被我們視為是機會大放送的單曲。

（《真夏のSounds good!》，坦白說我找不到阿部瑪利亞在哪裡……）

（《さよならクロール》，阿部瑪利亞第一次出場時間似乎是4：01）

而另外兩張《永遠プレッシャー》和《鈴懸なんちゃら》，好巧不巧都是猜拳單。也就是說，阿部瑪利亞是因為在當屆猜拳大會中猜贏別人，才成為主打歌成員。

（《永遠プレッシャー》，阿部瑪利亞第一次出場時間是1：36）

（《鈴懸なんちゃら》，阿部瑪利亞的個人鏡頭在1：59）

至於其他14張沒有成為主打歌成員的單曲，她大多是參加B面曲演出。然而，基本上只要是正式成員，都可以參加這些歌曲的錄製工作。因此，即使這些歌曲也會慎重地拍好MV，但會認真去看的粉絲並不多，也不會把這樣的成績視為人氣指標。

參與的工作種類

選拔總選舉和單曲主打歌都是一次性的成績檢核，而成員平常的工作內容就是長期性的成就累積。除了面向粉絲的選拔總選舉和單曲之外，48G的成員也經常參與外部演出，像是電視節目、廣播節目、廣告代言、時尚走秀、舞台劇演出等等，以獲取一般大眾的注意。

然而，當受眾是一般大眾時，公司方當然也是以人氣成員為安全牌，再不然就是要挑選有濃厚個人特色的成員出演。假設成員既沒有高人氣又沒有濃厚個人特色，她們的工作就很有可能是：「跳公演」。

雖然48G以劇場表演起家，成員們也經常提及公演帶來的成長。但很現實的是，人氣成員去上節目比較賺錢，因此在人氣成員出門賺錢時，中堅成員就要留下來看家，頂下劇場公演的缺。因此，我們飯心中也有一條隱微的線，知道那些經常留在劇場跳公演的「劇場組」，通常就是人氣還沒有爆發性成長的成員。

回過頭來看，阿部瑪利亞在團期間的主要工作內容是什麼呢？維基百科裡列了一長串劇場公演曲目，也有提到她的模特兒工作資歷，但要論及電視節目或廣告代言時，卻是兩三筆輕輕帶過。

而坦白說，就我這個不是阿部飯的人而言，要我回想她在團期間的演藝成績時，我也只能講出「好像很常上公演，曾經待過Team K所以舞蹈能力應該不錯」的印象。當其他成員在音樂節目裡接受訪談，或因為特殊表現而名字見報時，她都是坐在家中電視機前，握著手機看著這一幕的人。

如果要這樣現實的論述，阿部瑪利亞在團期間選拔總選舉都是圈外，沒當過幾次單曲主打歌成員，大部份的工作內容是在劇場跳公演，持平而論真的就是人氣平平的中堅成員。然而，我們不會因為這樣就認定她是演藝能力不如其他人的成員。

48G本來就是個僧極多粥極少的體系，要獲取高人氣，除了非常多的努力之外，也很看機運。要成為選拔總選舉的圈內成員，要是全國的前三分之一。要成為單曲的主打歌成員，要是該團的前16名。更別說能上節目的成員，也大多是從前兩者來挑選。

因此，在這個體系裡，不論能力有多優秀，成員就是有一半以上的機率會被淹沒在茫茫人海中。所以，在我們看著這些中堅成員時，我們會更欽佩她們的堅強與韌性，還有調適自己心態的能力。

有些人抓緊公演機會認真磨練歌舞，以成為劇場女神為目標。有些人一上節目就賣力演出，只求有個觀眾能注意到她。有些人掏空心思經營SNS，希望能以自己的身份向世界發聲。而更重要的是，在所有努力都付盡卻未果之後，卻沒有心態崩潰，仍然有重新振作向前的毅力。

因此有些人說，阿部瑪利亞中文學得好快，舞跳得很好，願意來異地打拼真勇敢，竟然能撐過公司跑路時期真堅強的時候；我只想著，對於一個長期領團內基本薪資，每天的工作就是跳公演，只能看著其他成員在電視上發光發熱的劇場組而言，能有這樣的強悍，還是件令人意外的事嗎？

（不清楚阿部瑪利亞跳舞實力的人，可以透過這部影片感受一下）

其實，也有不少前成員像阿部瑪利亞一樣，雖然在團期間演藝成績平平，但離團後卻綻放出不同的光采。

像是AKB485期生內田真由美，在團期間選拔總選舉都是圈外，兩次進入單曲主打歌也都是猜拳單。卻在畢業後繼承家業，開了燒肉店IWA，聘請不少48G的畢業生當服務員，還被粉絲戲稱為「AKB退輔會」。

像是AKB48九期生竹內美宥，雖然有副好歌喉但在團期間都被狠狠放置，直到參加日韓合作的綜藝節目《PRODUCE 48》後才被挖掘，最後遠赴韓國再續演藝事業。

如果連劇場組都有機會再創事業第二春，更別說是那些在團期間已經獲取些許成績的人。像是AKB48十一期生川榮李奈，即將成為晨間劇女主角、AKB48十二期生高橋朱里，現為韓國偶像團體Rocket Punch成員、SKE48一期生松井玲奈，以《尼采大師》的狂氣演出在網路上爆紅、NMB48一期生山本彩，以歌手身份活躍中，都在離團後再創事業高峰。

每當我提起這些人的前48G資歷，看到朋友驚訝的表情時，就是我身為48飯最驕傲的時候。因為機會的順序終於輪到她們了，她們的努力與堅強終於被別人看見了。恭喜阿部瑪利亞在前幾支YouTube影片便有如此大的斬獲。希望你能成為台灣最紅的路本人（日本人）！

（順便推廣一下阿部瑪利亞的最新個人單曲〈Shine Shine the Night〉）

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航