朔夜的兩顆星星：「如果我哋喺正常時代，一定係政敵而撼莊」

（編按：文章原發表於2月17日，中大學生會當選內閣朔夜已於3月1日總辭，詳情見相關新聞）

楔子

選讀中大的學生都有點浪漫，選讀政政系的學生更加浪漫。但我們無法想像人生的變幻，好像過去未曾交集。

翻查資料，吳璟儁也是中大政政系的畢業生，官拜政制及內地事務局政治助理。先往無綫，後鬧緋聞，再入官場。反送中運動無礙仕途，負責主持特首林鄭與市民的「對話」活動。

吳有一位同門師弟叫顏武周，2012年參選中大學生會，出任外務副會長，內閣的名字叫「覓」：

「過自己想過的人生，這才不枉此生⋯⋯我們要找到真我，要走出自己的路⋯⋯只有在平等、民主和公義的社會，才可以公平地尋覓自己的理想。」

在國安法下的香港難覓理想，顏的勞工事務主任一職行將不保。恰似華歆與管寧，論功名兩人判若天地；論人格則是另一個天與地。

顏也有一位同門師弟叫羅子維，是年參選中大學生會，同樣出任外務副會長，內閣的名字叫「朔夜」：

「深愛此處的人被逼遠走；渴望摧毀這裡的人卻可長留⋯⋯哪怕只能作出最最微小的變改，我也必不後悔。」

他尚未畢業遭際更加堪虞，已經身負兩個缺點，再多一個缺點或會被踢出校。

一、中大真係好靚

「朔夜」會長林睿晞與外務副會長羅子維，在傘運時都只是中二生。林的中學就近旺角，旁邊就是佔領區，好奇的他過去蹓躂，繼而啟蒙，開始關懷政治。

同屬中二的羅子維尚在懵懂，家人熱心聲援傘運，耳濡目染而承教。2016年他當上青年新政游蕙禎的助選義工。選舉當日游蕙禎在街站喊咪，打對台的是梁美芬，雙方對照銘肌鏤骨。「我感受到本土嘅激情，根植咗喺心裡面。」從此他自我定義為本土派。

兩人成績都使他們曾在港大與中大猶豫，最後都選中大。林睿晞憶述朋友嘗言港大比較「藍血」；羅子維則鍾情於中大山水，「中大真係好靚。」

雖然家人曾勸林睿晞「政政系搵唔到食」，但終究尊重其志向，「冇興趣嘅科目我真係唔想讀，至少揀政政我有心機求學。」

本來想當老師的羅子維選讀通識教育，但隨後中大「殺科」，他成為課程的末代生。而且政局愈壞制肘愈多，他擔心學有所成也無從發揮所長。「我唔想上堂要教唱紅歌」，遂轉投政政系。

反送中運動爆發，林睿晞是和聲書院的學生會長，參與集會並支援同學；羅子維則與同學合辦關注組，製作文宣與市民互動。時代推動他們由後起之秀成拍岸前浪。

聽著兩人談吐，筆者突然了悟，兩人都是辯論隊出身。在「七角辯論賽」林睿晞代表政政系，羅子維代表新亞書院。

談到勝負林甚為得意，羅不服反嗆：「收皮啦。」

Photo Credit: 蕭雲 林睿晞（左）與羅子進（右）

二、

在黑夜裡發亮發光

各大學生會都苦於時局日蹙，無人繼嗣，「朔夜」卻組齊十二名莊員成軍，俱誓言無畏被捕，消息不脛而走，學界一時風傳。

「準備被捕」的承諾在刻下已近孤忠亮節。過去他們要承受的多屬「未經批准集結」或「非法集結」；現在要承擔的是「煽惑」甚至「顛覆國家」，要坐數以年計的監。

「係我哋嘅幸運，真係幸運。」林睿晞解釋不曾遊說，全屬機緣，遇上十二個志同道合的朋友都有志氣成全。他感慨現在做什麼都可能觸及逆鱗，何患無辭，「做又死唔做又死，點解唔貢獻最後一分力？」

因此他們取名「朔夜」，並創作口號「朔月無光，夜聚繁星」：「就算香港幾黑暗，總有人唔肯放棄依片土地。我哋希望成為微小嘅一粒星星。」

為了舉例筆者問到《地厚天高》，林反問：難道重播2019年的新聞報道要刪減內容？他們堅持如實呈現歷史，來日如有機會放映《地厚天高》，將效法港大學生會足本播放，不會退縮。

三、兩個缺點臨近退學

倘若陳健民教授不提早退休，中大十九已步港大後塵遭整肅。然而分別不過先後，段崇智的校長生涯在建制攻訐下恐難令終。林睿晞說學生固然擔心中大高層赤化，卻難以為保段校長而擁護他，尤其是保安與學生的對峙。

本來中大一直有抗拒外判的優良傳統，惟「朔夜」解釋現在中大的清潔和保安已滲入外判。

校方為設關卡檢查所有訪客與學生，增聘不少陌生的保安，他們對中大幾乎全無認識，更夾雜退休警察，帶著先入為主的政見，侮辱及誣陷學生。

《立場新聞》訪問之際，羅子維已因在中大正門與保安齟齬，對方「插水」構陷而記下缺點，豈知輪到筆者訪問他已身負兩個缺點。

原來前會長區倬僖被捕當晚，羅持手機拍攝，保安將其手機打落地下，爭執再起。未幾由總警司轉任保安主管的李永光現身指罵：「羅子維呀嘛！我認得你！」雙方口角，由大學高層分開兩人。李永光揚言會投訴報復，羅子維被記第二個缺點。

儘管可向教務會上訴，但多由相護的權貴主持，羅不抱期望。將來如被記上三個缺點，便有可能遭退學。

四、老師話我哋喎

訪問當日，他們的老師之一蔡子強正在《明報》發表第二篇文章，抨擊「攬炒論」與「抗爭派」，謂他們「不切實際」，叫他們「面對現實」。

林睿晞說蔡文將兩者「縛埋一齊」是誤解運動。「八十年代初嘅人冇諗過柏林圍牆喺十年內倒塌，蘇聯會十年內解體。」

「每次改變都係靠住一班人，擁有超脫體制嘅思想。作為年輕人唔應該抱住失敗主義，我哋應該抱住信心同信念，終有一日會行出困局。」

羅子維說蔡文簡單地將為港捨身、力圖突破的人視為不理性，但這種想法其實才是「不切實際」。他認為選擇抗爭的人更加理性，因為他們關懷整個香港的前途，而非一己和一時得失，「我哋更加願意同香港人一齊同行。」

Photo Credit: 蕭雲

五、無謂再鬧支聯會

自傘運後本土思潮興起，已無學生會出席六四維園晚會，甚至會直接點名批評支聯會。惟「朔夜」僅強調「中共極權」屠殺人民，以史為鑑「繼續傳承」。

兩人解釋曾為此討論，「今年搞到晚會嘅機會都唔大，再寫（批評）就有小小無謂。」只要支聯會不更易「建設民主中國」，他們申明必不出席六四晚會，但八九民運對香港影響深遠，即使放棄中國史觀而取香港角度，仍須牢記中共的殘暴。

六、爭取本土書店

自商務印書館被揭發是中聯辦轄下的「三中商」之一，學界不時討論能否打破壟斷。然而香港唯商務印書館有足夠的財力物力，印刷並搜羅大學的學術書，取替並不容易。

他們解釋不求取而代之，但求更加多元。康本國際學術園其實可以容納兩間書店，兩人希望可以撥出小撮地方給本土書店。除此之外李慧珍樓也有空間可讓本土書店進駐。

七、「章撚」係真定假？

由書院學生會、中央幹事會、中大學生報乃至校園電台，連年都有學生願意組莊，但申請時遭DQ攔路，以致出缺，去年「朔夜」眾學生都是受害者。

有學生認為就算政府部門多麼官僚，都會引導市民完成填表等程序，協助申請順利過關。然而中大代表會屢因申請表格有一兩錯處就逕行DQ，致令斷莊，學生批評有些「章撚」深文周納，濫用權力。

林、羅兩人拒絕附和「章撚」一說，但承認今年為了上莊，填表時慎微到連大小楷都檢查過，因為去年他們的申請表僅有一處筆誤而被DQ。

他們認為「制度有小小不足」，將來會探討增設覆核時段，即使申請表出錯，也可騰出兩三日發還給申請者修正。「無謂因筆誤就失去參選機會，我哋希望後繼有人。」

八、點都可以溝通

談到「中大保衛戰」，兩人都情不自禁用上「當年」。因為國安法就像在香港留下歷史斷層，劃分成兩個時代。我們生於憂患，再無寧日。

Photo Credit: 蕭雲

在《誌》的紀錄片《中大保衛戰》，不止一名被警察撲倒在地的中大生，都朝記者大喊他們讀政政系。但這個教出顏武周和岑敖暉的地方，也教出吳璟儁和張進樂。

我們最初都期望人生能夠慷慨激昂，但經歲月消磨，直道而行能有幾多，愈來愈多同道停步與現實講和。靡不有初，鮮克有終，他們有沒有擔心過？

「我哋個底花晒喇！」兩人笑說現在「投共」已經太遲，只有義無反顧放眼向前。林睿晞說：「有啲人為咗前途同名利會投靠權勢嗰邊，但我哋奉民主自由為終生信仰，喺公義面前其他都係次要。」

羅子維說2019年的激情仍留在心，但更多的是理性的沉澱。既然已有嚴肅的準備生死與之，除死之外再無大事。「比死更難受都諗過，好似《1984》咁樣，單靠激情走唔到嚟依度。」

林睿晞說他很尊敬羅子維的情操，卻不願任何同胞為抗爭犧牲，「每一個香港人都係共同體值得珍惜嘅一部分。」他會深思熟慮，權衡得失，謀定後動。

林解釋他傾向自由派，而羅則傾向本土派。傾莊時發覺眾人光譜由左到右甚為遼闊，經過不斷辯論甚至是激辯，卻出人意表地結為同伴，攜手並肩。

「反送中之所以延續得比傘運耐，到而家依然願意為香港付出，係因為我哋肯跳出同溫層，點都有偈傾，我好感恩。」

兩人笑言是命運使然。「如果喺一個平安嘅正常時代，我哋一定係政敵，會撼莊。」

「但喺依個時代唔同手法唔同處事唔同性格嘅人，無論咩光譜都可以聯合埋一齊，對抗同一個敵人。」

林睿晞補充：「除咗共同嘅敵人，更重要係共同嘅信念。其他都係可以包容嘅小小紛爭，依啲就係信念嘅力量。」

（文章獲作者授權轉載）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex