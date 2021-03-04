【小說】《熱源》選摘：那裡沒有該被統治的人民，那裡有的只是「人」

文：川越宗一

一走進矗立著各種建築的繁華街道，就能看見那棟白牆綠屋頂的三層樓莊嚴建築物。

符拉迪沃斯托克博物館。這棟白堊建築物坐落於有著「征服東方」這種豪氣萬千名字的街道，是研究俄羅斯帝國新領土的機構之一。

「你只要說出你在島上親眼看到的事，還有你認為正確的事就好了。」

史坦伯格在下馬車時這麼說，大概是注意到了布羅尼斯瓦夫的異常吧。

一行人踏進了以厚重木材和白色牆壁搭建的陰暗館內。印丁跟著史坦伯格走向演講廳，布羅尼斯瓦夫則是跟著職員進入休息室。

親眼看到的事，還有認為正確的事。布羅尼斯瓦夫一邊反覆想著這些事一邊走進演講廳。

熱烈的掌聲圍繞著這個流放開拓囚犯。擠滿寬敞演講廳的聽眾全都站起來迎接布羅尼斯瓦夫。印丁和史坦伯格坐在最前面的貴賓席。

「我是布羅尼斯瓦夫．佩托．畢蘇斯基。」

一站上講台，他就先用波蘭語的發音來做自我介紹。沒有任何人出言指責。

接下來他說起了在流放的絕望中冒出小小好奇心之後歷時十幾年的研究成果，還有自己親眼所見、親身所感而記錄下來的一切。吉里亞克人生機盎然的文化、在寒冷島上塑造而成的智慧的生活方式、近代文明所帶來的窮困、普遍展現出來的人倫關係、祈禱的音樂及歌聲、火爐的光與熱、在雪原上奔跑的雪橇犬。

「我的演講到此結束，謝謝大家。」

他一說出這句話，聽眾就紛紛起身鼓掌，大加讚譽。

布羅尼斯瓦夫過去被冠上謀逆的罪名、流放到極寒之地，如今卻被包圍在無上的榮耀之中。

「現在開放現場提問，有問題想請教畢蘇斯基先生的人請舉手。」

主持人觀察著現場氣氛，如此說道，立刻就有幾個人舉起手。布羅尼斯瓦夫在回答之間偶爾還會開些小玩笑，感到非常地充實和驕傲。

當主持人說「接下來是最後一位」，有個四十歲左右的紳士站了起來。紳士先對他的演講說了一段老套的致謝和讚美。這人坐在最前排，應該是地理學協會的幹部，從他的言談也能感受到符合其地位的知性和教養。

「我想請教一個問題。」

紳士挺直了背脊。

「薩哈林島異族人的理性對於我國的文明和知識能理解到什麼程度呢？」

布羅尼斯瓦夫不禁凝視著提問者。紳士彷彿覺得自己問得理所當然，繼續說道：

「從您的演講聽來，雖然有一部分的異族人積極地吸收新知，但他們精神文化的發展似乎還停留在原始的、巫術的階段，所以文明程度發達的俄羅斯人有義務適切地統治他們、帶領他們走向更高的發展階段。這時應該注意的是他們在人種上的特徵，異族人的理性是否具有和我們相同的合理性，能否做到科學性的思考？」

這位紳士只不過是在說現代歐洲知識分子的普遍想法。人因為與生俱來的不同特徵而被區分成不同的人種，而這些特徵自然而然地和能力優劣混淆。現代歐洲普遍認為人種和民族的發展只有一個目標，所有民族都是在階梯上朝著這個方向前進。

因此，歐洲人種就能自詡為優等人種去憐憫教化劣等人種，得到包裝成人道主義的統治名分。

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「關於以上的問題，希望能聽聽『畢思多斯基』先生的意見。」

紳士和氣地說道，他的臉上掛著理性的微笑，看不出半點狂熱或傲慢。他一定覺得自己只是根據常識做出合理的推論，提出應有的疑問吧。

布羅尼斯瓦夫感覺自己像是被推下了懸崖。他在那座絕望的島上得到了令他起死回生的熱意，所以才能站起來，努力地存活下去，難道這一切又要被奪走自己母語和未來的統治手段而剝奪嗎？

「我在此回答……」

他為自己語氣中的無力感到愕然。

「以整個族群來看，薩哈林島異族人的生活確實算不上文明。」

像是在辯解似的，布羅尼斯瓦夫結結巴巴地說著。

「但是以個人的角度來看，他們每個人都很善良、很聰明，只要在幼年的適當時期得到適當的教育，他們毫無疑問能夠獲得教養和科學性的思考能力。他們的生活看在我們眼中雖然顯得原始，但那確實是最適合當地風土氣候的生活方式，看似停留在巫術時代的思想也可以解釋成他們的精神世界非常豐富……」

話語自己從他的嘴巴裡跑出來。這不是他自己的話。

他的眼神游移著。在遠方的座位上，史坦伯格的眼鏡發出亮光，一旁坐的是印丁。聽著這些令人厭煩的論調，那張被強勁風雪打磨光滑的臉龐毫無動搖，彷彿在宣告著不管別人說什麼自己都會繼續活著。

布羅尼斯瓦夫沒有任何論點可以否定人類學和民族學的潮流或世人的常識。

但有一件事是他能確定的。

「他們一直活下來了。」

布羅尼斯瓦夫說起了不相干的事。他為自己語氣的強烈感到驚訝。先前一臉滿意地聽著布羅尼斯瓦夫回答的紳士稍微瞇起了眼睛。

「他們沒有依靠別人的力量，也並非缺乏生存的意志。他們面臨的困難是假借文明的名義對他們不公的制度、流放殖民的政策，還有行政工作的懈怠，這並不是他們所期望的，也不是他們原本的習性造成的。」

聽眾們開始交頭接耳，布羅尼斯瓦夫還是繼續說著：

「我們讚揚的文明只不過是這樣的水準，自以為是在用光芒照亮黑暗，卻燒傷了我們的鄰人。我們所謂的文明發展，只不過是對自己的所作所為都發揮不了想像力罷了。」

「畢思多斯基先生，你的意思是我們的國家在折磨異族人嗎？」

「不是我們的國家，而是我們。」

布羅尼斯瓦夫拍打了演講台。

「除了議論他們的理性之外，我們還有更該做的事。富裕的人就該分享，明智的人就該教導。我們應該共同生活下去，在絕望支持互相支撐。」

「胡說什麼，野蠻的異族人怎麼可能支撐我們。」

那男人終於拋下了理性的面具。布羅尼斯瓦夫加重了語氣。

「至少他們支撐了我，讓我從被流放的絕望中重新站起，如今我才能站在你們的面前。是他們把活著的熱意分給了我。」

幾乎所有聽眾都臉色不悅地保持著沉默。

「薩哈林島！」

布羅尼斯瓦夫不以為意地叫道。

「那裡沒有該被統治的人民，那裡有的只是『人』！」

布羅尼斯瓦夫想起了已經不再是國家的故鄉。

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書籍介紹

本文摘錄自《熱源》，尖端出版

作者：川越宗一

【作者介紹】

川越宗一，1978年生於大阪府，現住京都府。龍谷大學文學部史學科中輟。2018年以《天地に燦たり》榮獲第25屆松本清張賞，出道成為作家。短篇小說《海神の子》（刊登於《オール讀物》12月號）獲日本文藝家協會收錄於《時代小說The Best 2019》（集英社文庫）。2019年8月出版的《熱源》獲得第10屆山田風太郎賞入圍作、第9屆書店選出的時代小說大賞、第162屆直木賞。

【本書特色】

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第162屆直木賞得獎作品

2020年本屋大賞入圍作品

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描繪樺太島阿伊努人的奮鬥與冒險，前所未見的長篇鉅著

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航