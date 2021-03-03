疫情下逆勢成長的電動車產業，能否成為下一個台灣的兆元產業？

文：高仁山（台灣經濟研究院南臺灣專案辦公室主任）

COVID-19的肆虐讓全球產業大萎縮，傳統汽機車也無法倖免，但電動汽機車卻成為少數在這一波頹勢中逆勢成長的產業，不只顯示世界各國都朝向運具電動化的方向發展，更顯示綠色經濟的興起，台灣的智慧移動產業又該如何因應？

電動機車製造業，產值上看2.1兆元

以製造業的角度分析，傳統的油車有六大系統，電動機車承繼再加四大系統：車用智慧控制系統、電動機系統、電池系統、充電系統。台灣本就具有傳統汽機車零組件及製造業的優勢，2019年電動機車的上游零組件銷售額超過7000億元，帶動上游基礎材料工業發展的影響深遠。目前台灣機車及機車零組件年產值約1.4兆元，若能再加入電動機車相關的製造業，可望強勢帶動經濟動能，讓年產值未來超越2.1兆元。

目前台灣自製的燃油汽車生產核心技術僅能仰賴進口，像引擎長年來無法達到自製的目標。而電動機車的興起，能夠帶領台灣跨過燃油車階段，擺脫過去只有組裝、代工形象，直接拓展藍海市場。未來台灣不再只是主張代工而是強調研發與創意，展現新時代中應有的新創能量。

電動機車加入電子配備，載入ICT與聯網功能，已是邁向跨產業合作的工業4.0模式，結合自動化、電動化、產業數位化等目標，台灣可運用已具備的電子零組件技術優勢，不僅帶動台灣車輛製造業產業升級，更是我國電子產業、機車產業強強聯手的代表。

5+2產業創新：運具升級智慧化

從產業創新與整合的角度來看，電動機車可提供智慧化的服務，整合資料產業、IOT產業、物流產業，加上政府目前推動的「5+2產業創新計畫」，電動機車將有望成為台灣運具智慧化的前鋒，帶動新興產業鏈的快速發展，例如交通大數據分析、電車競速技術輸出、電車配件、電車車輛銷售與維修、能源服務等。

同時，智慧移動產業還能與不同的下游業態合作，聚集成數個巨大的經濟模式，包含快遞外送、共享經濟與低碳觀光遊憩。善用數位科技的移動革命已是世界趨勢，運具電動化結合3C產業與5G發展，兩大明星產業聯手，未來發展可期。

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汽機車維修由黑轉綠：產業轉型帶動就業升級

電動機車產業除了能帶動整體產業的革新外，對就業市場也能產生正面的助益。2015年電動機車就業人口僅有100至200人，到了2020年則成長到2300至2400人，整體產業發展迅速，未來隨著產業規模擴大，可望創造更多的就業機會。

此外，近年來願意投入汽機車維修行業的年輕一輩愈來愈少，不外乎是因為傳統汽機車維修具有「高危險、高汙染、高耗體力」的特性，導致產業人才招募不易。然而，透過電動機車產業引進科技化、智慧化的SOP，從前端製造到後端維修服務，整體工作環境與傳統維修業大不相同，符合新興人口的就業期待，也幫助青年就業轉型，從傳統黑手變成維修工程師，翻轉產業型態與就業想像。

世界各國的發展趨勢

近年來，世界各國積極發展電動汽機車產業，歐盟各國在禁售燃油車的時程與提供補助上下足功夫。

荷蘭、比利時、德國都將在2030年禁售或禁止燃油車上路；而英國、法國、西班牙也計畫在2040年前達成禁售目標，英國甚至將原訂時程提前，加快轉型步伐。在補助額度方面，荷蘭阿姆斯特丹、德國慕尼黑、法國、西班牙皆提供約新台幣2萬至3萬元不等的補助，英國甚至最高可達新台幣近6萬元。

此外，比利時對電動機車增值稅減免15%、德國免課稅10年。上述政策在在顯示歐盟各國對電動機車發展的大力支持。

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而在亞洲，韓國、印度、東南亞也都跟上這波趨勢。韓國環境部提供電動機車約新台幣6千到9千不等的補助，菲律賓則祭出貨物稅免除的政策手段。印度跟越南更是訂出了淘汰燃油車輛的目標，前者將在2030年禁售燃油車，後者則將在2030年禁止燃油車進入河內市。印度和越南雖然產業發展離台灣還有一段距離，仍處在成長階段，但是他們的法規比台灣還要嚴格，基本上印度的法規甚至比台灣還要先進。

台灣政府應該參考全球各國，制定各類型的驅動因素，包含購車補助、賦稅減免、制定燃油車輛退場年限、限制高污染車輛的行駛區域與生產等等，提高民眾使用電動運具的誘因，扶持產業的發展。若台灣能抓住這一波機會，電動機車絕對有機會成為台灣下一個兆元產業，未來的發展前景可期，值得我們抱持高度期待。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航