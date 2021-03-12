《巷弄裡的台灣味》：喚醒我的從來不是夢想，而是早餐店阿姨的「帥哥／美女早安」

文：范僑芯（佐餐文字）

把我從早晨中喚醒的從來不是夢想，而是早餐店阿姨。

被人潮擠得水泄不通的早餐店裡，我們不難發現，早餐店阿姨總是能拿出比她當年準備聯考還要驚人的記憶力，像泰坦超級電腦般，配備容量超大的記憶體，將每個客人的點單資訊快速儲存，比方說：起司蛋餅雙蛋不加番茄醬、總匯三明治吐司去邊美乃滋多一點、豬排漢堡加起司不要生菜、鐵板麵雙醬不要三色豆蛋半熟等等畸形怪狀的各種要求;接著，從大腦雲端輸出，像列印般，手起刀落，咻咻地將餐點製作出來，全程無須紙本菜單，比蘋果公司更環保。

有著超強記憶體還不算什麼，早餐店阿姨的臉部辨識系統更是尖端卓越。

我強烈建議心情憂鬱者，或是自覺處於社會邊緣的人，三不五時到早餐店走一遭，因為旦凡在早餐店走跳幾次之後，早餐店阿姨將會自動開啟人臉辨識系統，甚至熟記使用者喜好，讓你一鍵點餐，徹底感受到社會溫情。

此外，在早餐店阿姨的心裡，西施盡收情人眼底，每個人都是帥哥美女、都能獲得愛的能量所需，踏進早餐店的瞬間，聽到這聲「帥哥／美女早安」，總是使人舒心。

都說台灣最美的風景是人，早餐店阿姨無疑是最佳代表，雖然他們在店裡有時也會因為出餐不順大吵大鬧。關於早餐店阿姨們的都市傳說很多，強烈建議各大電視台可以據此為參考，拍攝成八點檔，必定共鳴不已。

喔！別忘了，飲料杯上的爛笑話也是傳奇。

美Ｘ美的進擊

常言道：「無心插柳柳成蔭，台式早餐賣成精。」

好，下句是我瞎掰的，不過台式早餐的誕生確實是場意外的驚喜。

據聞，一九八○年代，台式早餐店創始人林坤炎先生，起先是想效仿老美在棒球場上吃熱狗漢堡的文化，於是起心動念，想靠著小本生意養活一家老小，如此而已。但天不從人願，棒球場旁的流動小販眾多，各持千秋，熱狗漢堡這樣的新興文化未能成為亮眼之星，畢竟人類是保守的動物，面對自己無法理解的事物總是不敢輕易嘗試，因此林坤炎先生小攤生意只能宣告失敗。

但就在此時，台灣餐飲界突然來了一隻拔山倒樹的巨獸：麥當勞。

一九八四年一月，首間麥當勞在台北開設，影響了整個台灣，有了麥當勞這個強大的美國品牌做靠山，漢堡熱狗這類的食材突然之間不像畸形怪獸，反而顯得陽光時尚。不過麥當勞中終究是舶來品，在當時非常昂貴，起碼阿佐是只有考試考第一名並且還要滿分，我爸媽才會勉為其難帶我去吃的那種級別。

誰能抵擋如此邪惡的誘惑？

山不轉路轉，小攤餐車亦然。生意人的小腦袋瓜兒總是特別靈動，林坤炎先生燃起希望，將眼光放在距離台北市立棒球場不遠處的育達高職旁，畢竟莘莘學子總是接觸流行文化的先鋒。

果然不出所料，搭上麥當勞的風潮，再結合台灣經濟高飛的年代，多數婦女走出家庭求職，已無暇顧及心肝寶貝的早餐時光，林坤炎先生的小攤車就像天外飛來一位名廚，瞬間解決縈繞在家長心中的早餐難題，接著順水推舟，將盛況火爆的早餐生意在八德路上立下門面，並將其更名為「美而美」，新一代台式早餐就此誕生。

其後，美而美一不做二不休，畢竟沒有將軍會嫌自己版圖大，索性開放加盟，將美而美打造成連鎖產業。顯然這樣的決策很正確，順應後勢看好的速食趨勢，加上投資金額小，這讓許多人捧著金，紛紛表示願被納入麾下，跟著總公司的腳步，在學校、補習班的周邊地區，以學生為主要客群，早上賣日間部學生，下午賣夜間部學生，打著廉價速食策略，研發出符合台灣人口味習性的「台式漢堡」、「台式三明治」等中西合併餐點，開拓出全新的早餐風貌，共創台式早餐的榮景。

私認為，美而美是台灣飲食發展中相當重要的一環，無疑能稱為「台灣奇蹟」。

以多元化來說，沒有任何一種餐飲類別的產品種類可以繁複過於早餐店。台式早餐囊括了以太平洋到大西洋、北極到南極、中式到西式、油膩厚重到清爽無負擔，甚至把爺爺奶奶爸爸媽媽那年代的早餐也都拉進來一起開轟趴，諸多口味餐點任君挑選，還有很多會特地選擇冰奶茶搭餐，順便替身體做體內環保。

更重要的是，台式早餐完全學習到了麥當勞的精髓，妥善地將食材製程化，使得早餐店的產品種類再怎麼複雜，都只消一個懂得把食物加熱的「大廚」站在煎台前，就可以將所有料理易如反掌的端上顧客面前，完全仰賴食品加工與食材前置處理。

實在是餐飲界奇才。

相關書摘 ▶《巷弄裡的台灣味》：「鹽水雞」怎麼來的？原來是當年有一批老母雞好便宜

書籍介紹

本文摘錄自《巷弄裡的台灣味：22道庶民美食與它們的故事》，時報文化出版

作者：范僑芯（佐餐文字）

一場從台灣出發的美食之旅，

陪你深入最日常的文化記憶，

吃遍屬於台灣人的共同味道。

當你穿梭在街頭巷尾，右手拿著一包剛出爐的鹽酥雞，左手握著一杯冰涼的綠豆沙牛奶，吃飽喝足後，一天下來的疲憊終於消除。日常的美食總是能像這樣，串起我們與台灣之間的美好回憶。

擁有廚師背景的作者阿佐，因為被外國友人問到台灣有什麼好吃的食物，而開始思考台灣在各種文化脈絡的影響下，究竟何以與人不同？從最早期的台灣原住民飲食，到清治時期漢族閩南、客家文化移入，更經歷日治時期和國民政府播遷來台，融入了日本和中國各省的飲食……在百年歷史中逐漸落地生根的新世代，又如何發揮庶民精神，結合豐富且平價的物產，創造出今日多元又獨一無二的「台灣味」？

本書收錄22篇飲食文化札記，透過廚師視角將我們的日常菜色仔細拆解，從時空背景、產業結構、口味習性、烹調技法，帶你一窺庶民美食的精髓，一點一滴拼湊出屬於我們的，台灣飲食故事。

PhotoCredit：時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航