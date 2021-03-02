一場不義審訊，只為提前將政權眼中釘收監

47名被捕人，原本的報到日是4月8日，警察將報到日提前到2月28日並落案起訴，翌日上庭。

急趕提前，但結果控方庭上提出的，是將案押後三個月作進一步調查，並反對保釋，在國安法難以保釋的前提下，證據未足卻提前報到的唯一原因，只有一個：提前將政權的眼中釘收入監獄。

而這種滾水淥腳的安排，結果是被捕人在上庭前，連會見律師的機會都沒有，開庭首天的一半時間，都花在被捕人與律師商討、辯方索取控方文件之上，在這情況下要求被捕人自證自己不會「繼續危害國家安全」，豈不荒謬？

47個人被捕，馬拉松式的庭審，下筆之時已持續超過24小時，撇除期間來回收押所的車程和相應程序時間，經日審訊的被捕人休息時間可能只有數小時，期間一直要擠在臭格、監房、犯人欄。

假如香港仍然有無罪推定，他們都是無罪之身，卻要身受法庭程序帶來的精神肉體折磨，待審人因審訊被虐待，又是那門子的公義、法治？

當連主控都忍受不住叫肚餓要自行離庭、五名被捕人不適送院，全程在席高高在上的裁判官，聽取47個水過鴨背的保釋理據後，作的裁決又有多少法理、幾多政治？心中有數。

同一時間，警察可以以「防疫」為由，傍晚之後封鎖法院附近所有街道，這庭審又有多公開公正？

而這一切，都不過是建立於一條莫須有的罪名，一條連控方案情都寫明，被告的目的是立法會過半、觸發「基本法列明」的行政長官解散立法會的「罪」之上。

這是一場會被歷史銘記的、不義的審訊，而這一切只是剛剛開始。

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責任編輯：Alvin

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