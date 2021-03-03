【關鍵眼中盯】綠營側翼操作藻礁公投弄巧成拙，「左膠」論述還能用多久？

和大部分環境議題一樣，藻礁這種由公民團體發起的倡議，正常來說都無法吸引一般民眾，只是國民黨主席江啟臣在2月23日發文表示自己參與連署之後，輿論突然燒起了一整片藻礁：民進黨批評、各種粉專和意見領袖倡議，許多風格似曾相識的圖也在留言區傳來傳去。

結果這一吵，反而讓藻礁公投連署情況峰迴路轉，原本228連假前還不足接近20萬份，開工後只差大約3萬份。和很多民進黨原本不想做但最後成真的事情一樣，這個原本很可能無法達標的公投若成真，執政黨和其側翼打擊當居首功。

和在野民進黨一起大戰國民黨的環團隊友，今天為何會被打成敵人？

不論那些人怎麼說，藻礁公投的支持者絕對不會等於國民黨支持者或挺核的人（只要看看核終第一時間怎麼回應歐巴桑聯盟的挺藻礁投書），當然他們可能有一部分重疊，但其餘組成除了真正關心議題的人之外，也有一群不見得支持國民黨，但看不慣今日的民進黨的人參與其中。

事實上，早期國民黨長期執政時，民進黨能夠在許多公民議題中奪下話語權，環團的角色其實非常重要。從早期的反核、（無殼蝸牛時代的）居住正義、抗議（國民黨的）美牛豬政策、（齊柏林2013年拍看見台灣之前就開始）反對霸王礦業法、聲援原住民轉型正義等等，也所以國民黨至今身上仍插滿抗拒這些「進步議題」的標籤。

民進黨2016年二度執政後，雖先積極推動了包括同婚在內的種種「進步價值」政策，但卻在2018年經歷公投連帶地方選舉的滑鐵盧，雖然時空背景下有許多不同因素造成這個結果，但經歷過這款PTSD（創傷症候群）的台派，很多都將失敗原因歸責到那些「扯後退的進步力量」身上。

充滿國族激憤的群眾加上民進黨避免第三勢力未來分票的長期佈局，從自由時報前記者曾韋禎等側翼之流，到代表民進黨中央的青年部主任蔡沐霖，都開始大力倡議這類「反左膠、反環團」的思維，許多對政治學和社會學不盡熟悉（例如全民健保當時就是個大左膠產品）或故意裝不懂的網友，便跟著吶喊。

最讓人印象深刻的，就是2020選前總統蔡英文造勢時，地球公民在會場對面升起「小英不修礦業法，國土就會敗光光」的標語，之後被大量網路留言攻擊批評環團「想讓『抗中保台』落選」而是「中共同路人」，甚至面臨一批退捐款潮。

Photo Credit: 中央社

只要國民黨還在選票上一天，所有議題都可以關係到「抗中保台」

之前筆者和環團閒聊時曾聽聞，2016年蔡政府甫上台林全擔任行政院長時，院長都會定期親自與環團開會；賴清德接替閣揆後，所有事務則被政務委員張景森攔下，這些昔日戰友幾乎沒辦法見到賴院長。

在蘇貞昌上任後，不只人一樣見不到，對外甚至被包裝成親共左膠NGO。

對比下來，好面子的國民黨政府雖然骨子裡想的是開發利益，面對環團反而比民進黨還容易龜縮：像是馬任內修不成的一例一休，或是網路上藻礁論戰時有些人說的「國民黨不是232公頃，是0公頃」。

但話說回來，為什麼這類仇恨動員會有用，到頭來還是在「外來政權／政黨」這個概念存在的當下，所有的公民社會議題討論，都可以輕易上升到統獨，或排藍。

筆者之前讀過一篇文章，裡面提到選民可以聚焦「政策」討論的前提，就是讓檯面上的政黨都是「本土政黨」，我也是那時才了解「國民黨不好，台灣不會好」的真諦，因為唯有排除掉外來的恐懼，有心人才說不出「在解決中國威脅前應停止所有進步議題」這樣恐怖的話語。

這可能是國民黨永遠解不開的原罪，只是至今藍營還是有許多人忽略各種離「本土」更接近一點的機會，讓國民黨繼續坐實舊有的指控，讓一些正確或至少有討論空間的事情，被他們一沾，就滑坡到親中賣台，葬送台灣的網路墓園裡頭。

所以你說公投可以不「政治」嗎？公投其實好政治，但想想操弄這些政治的人，為的究竟是誰的利益？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

當蔡丁貴教授都說出「我們支持保護藻礁，反對重啟核四」的時候，如果台灣真的存在不屑藍綠的公民力量，如果之前幾次罷免左右成敗的關鍵其實不是政治動員，藻礁公投案或許有機會成為台灣公民社會的一面照妖鏡，讓台灣人繼319太陽花學運知道不能全信國民黨後，在這次藻礁公投的操作中，學會不該全信民進黨。

即便如此，只要「心中總想到中國」的人夠多，在選票上是本土政黨對決的那天前，各種討論終究還是無法回歸議題本身。只要民進黨能夠一直把對手政黨塑造成親中政黨，其他政黨又無法推出一個能讓這些隱形公民力量接受的候選人，這樣的操作應該還能繼續延續好一陣子。

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核稿編輯：翁世航