每個人都害怕「傳染」到五寶爸的「缺陷」，所以他成為社會的代罪羔羊

開學了，我想起小萱。不知道過年時，小萱被多少隻蟑螂和跳蚤咬了幾個洞？她告訴我晚上睡覺在地上，她很害怕很多隻蟑螂咬她⋯⋯她國小四年級，長的白白淨淨，眼睛咕嚕咕嚕轉的。她偷了便利商店的東西，偷了隔幾步路的文具店，偷了文具店隔壁的藥局的紗布，因為她受傷沒有人幫她敷藥。她的媽媽死了，她是單親爸爸的女兒。

社會的代罪羔羊

大家前陣子忙著關注雞排妹和愛莉莎莎，沒有時間恨「五寶爸」了。 當時大家恨他控制不了自己的陰莖，恨他不會帶保險套，恨他沒錢還一直生，恨他不負責任，恨他好吃懶做，恨他濫用行善者的愛心，恨他浪費納稅人的錢，恨他佔新聞版面，恨他娶得到老婆，恨他故技重施，恨他讓我們再同情他一次。我來總結一下網路上「建議」五寶爸的論述：1、要會用保險套。2、租房子要會清乾淨。3、工作要負責任。4、要會養小孩。5、要回有恩朋友的訊息，要知恩圖報。好像五寶爸只要做到這幾件事情，他的人生就「成功」了。

五寶爸活在家庭和社會裡，但罵他的網友好像把他當成活在真空的人，他只要靠「個人努力」就可以改變社會處境，改變世界。是他自己把事情搞砸，是他自己不帶保險套，是他自己不珍惜，他的可憐是他自己造成的。外界也質疑五寶爸家人為何都沒伸出援手，但他透露，「母親去（2020）年四月因為毒品案入獄，父親則在去年五月過世，大哥在高雄目前也是失業，二哥是單親爸爸，所以目前家人都無法幫助他，若母親近期假釋出獄就可以幫忙帶小孩，太太也會去檳榔攤工作。」

而記者發現了五寶爸的新聞後，開始以「獵巫」視角報導，讓五寶爸成為社會的代罪羔羊，可以掩飾我也沒有帶保險套不小心生了兩個，可以掩飾我租房子也沒清那麼乾淨，掩飾我工作有時偷懶，掩飾我不太會教／養小孩，昨晚才打小孩、羞辱小孩，可以掩飾我拿家用買iPhone12。

每個人都很害怕「傳染」到五寶爸的任何一點「缺陷」，不小心變成五寶爸的某個人生處境：「媽媽吸毒」、「爸爸過世」、「哥哥失業」、「弟弟離婚」、「生小孩沒錢養」、「租屋清得不夠乾淨」、「報答不了朋友恩情」、「偷懶自私被發現」、「違反社會規則」⋯⋯我並非否認網路和新聞的相關論述，而是這些言論的視角都是推向「一個人的惡」。但一個人的惡不會只由一個人造成。

在獵巫報導的視角下，五寶爸做的事情如果有任何一點瑕疵，便會被社會大眾不斷放大來掩飾自己的不安，害怕被五寶爸拖累，害怕五寶爸污染你。但我們心裡很清楚，是因為我們夠幸運，才得以擁有安然發展的條件。雖然不一定「我的家庭真美滿」，但家裡沒有一連串壞運，沒有屋漏偏逢連夜雨，沒有媒體緊盯著你一言一行。

可憐之人必有可恨之處？

五寶爸新聞裡，讓我感到最奇怪的思維是，社會大眾盯緊五寶爸的每一步，想確認五寶爸是不是「值得」幫助的人，還是「可憐之人必有可恨之處」；我們關心自己的愛心付出有沒有被浪費，而且預設有人幫忙後，對方要「馬上」變得正向積極：老闆給你工作，你是不會打電話請假嗎？為何讓老闆空等？老闆給你工作，一次機會，兩次機會，老闆下最後通碟囉！活該啦，你就是可憐之人必有可恨之處！我們一開始怎麼會同情你呢？真是浪費我的同情心。

許多人看完類似社會新聞的結論都只有「可憐之人必有可恨之處」，接著遺忘新聞。而被排除的人被到丟路邊、丟到精神病院、丟到監獄，丟到眼不見為淨之處，卻忘記被丟掉的人跟我們活在同一個社會。如果結論只是可憐之人必有可恨之處，然後呢？我並非不相信五寶爸的「惡」，而是不相信「惡」是他一個人造成的。比起相信五寶爸的「惡」，我更希望找到「善」，找到我們的社會在面對他人的社會處境時，有更多系統性思考與協助，而不是社會排除五寶爸一家。

不負責任的爸爸和偏差的小孩？

小萱偷東西偷到要上警局了，她上警局這一天是《少年事件處理法》修法後上路的第一天。報案前，學校和我討論，決定和警局套好招，給小萱機會教育，也讓小萱爸知道，小萱偷東西的程度超越社會大眾對小孩犯錯的底限了。小萱偷東西被店家抓到時，我們和小萱爸說，你要帶小孩去和店家道歉，小萱爸常說會去道歉，卻常常落跑。我知道他覺得很丟臉，因為他知道他的小孩造成社會困擾，但他的社會處境和困難仍然在。

後來我們跟小萱爸說，我們帶小萱在店家門口等你，陪你向店家道歉。陪道歉幾次之後，加上所有網絡對小萱家的協助，小萱戒掉偷東西的行為。而小萱爸參與小萱的會議時，也願意告訴大家他的困難，以及他對問題的真正看法，並提出合作建議。

如果我們是用「偏差行為」看待小萱，直接認定小萱爸是「不負責任的爸爸」，將會徒增單親家庭的「惡」──那些不斷被社會及媒體用恐懼所餵養的「惡」。而當人們害怕被「惡」所「污染」，則會加快社會排除的速度。因此，我們需要用「家」的視角來思考如何協助，而非快速斷定就是「一個人的惡」。

延伸閱讀

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航