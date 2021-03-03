【展覽】「微縮人生特展」：模型是想像力、創造力以及巨大快樂的載體

文：藍蒼

你喜歡收集模型、黏土人，或是公仔嗎？如果喜歡的話，是不是也致力於收集各種可以布置成各式各樣場景的扭蛋或是小玩具家具，甚至自己動手做，來滿足自己想要讓這些收藏被放置在精心設計的場景下的念想呢？

我想，如果是同樣喜歡收藏模型的同好，或許都會對可以自己拼組搭建一個場景出來做為擺設或遊玩的過程愛戀不已，並從中獲得極大的成就感與滿足感，而在看到別人做的模型場景時，應該也會覺得十分興奮吧？

2020年末，華山1914文創園區就有一個模型展覽開展──「微縮人生特展」，集結了日本的微縮情景王山田卓司與台灣的微縮模型王鄭鴻展的精選作品六十件，藉由展出場景，帶領同樣喜歡模型或是微縮世界的同好們，進入兩位職人的回憶當中，藉此喚醒兒時的記憶或是快樂的純真年代，娓娓訴說箇中人生故事。

「微縮人生特展」分成五個主題展區：宅男的房間、真實與再現、共通的記憶、昭和風情畫，以及模型奇想集，讓觀眾們在不同的主題當中，或許都能找到一些共鳴或是回憶。

模型，是想像力、創造力以及巨大快樂的載體

Photo Credit: 《宅男的房間》，鄭鴻展，83x51 H47cm，2017

這個作品是間被各種模型玩具堆滿的空間，房間內滿坑滿谷的手辦、模型、公仔，還有一旁放在架子上的大場景，這該是多少同道中人心目中的天堂？

仔細看著作品裡每個櫃子裡放得滿滿當當的模型公仔，能看到再熟悉不過的鳴人、西索、佛朗基，還有維尼、貝兒、小小兵，鋼彈、酷斯拉跟鹹蛋超人，而坐在桌前的是星際大戰的絕地武士，每一個角落都藏著不同世代的記憶，並且能夠深深感受到在每一個物件上都存在著透過這些動漫、卡通、電影所得到的感動與快樂。

微縮模型，以實物方式重現事件當下最具張力的時刻

Photo Credit: 《藍寶堅尼來到了小鎮上》，山田卓司，30x25 H18cm，2011

有什麼東西出現在平常上班、上學的路途上，會讓你多看兩眼，甚或是停下腳步呢？

這件作品將極為少見的頂級跑車藍寶堅尼出現在某一個小鎮上，使得路過的小朋友或是鎮民都忍不住多看幾眼，或是駐足觀察的模樣表現得唯妙唯肖，還有孩子按耐不住好奇心透過車窗往車內探看，將日常中習以為常的場景，經由加入不平常的元素，造成驚訝、好奇的反應，是一幅側寫日常瞬間的紀實圖。

美味的食物，是台日雙方對台灣的共同印象

對出身台灣的鄭鴻展而言，台灣的街景是創作的靈感來源之一，而來自日本的山田卓司，也曾有機會來到台灣，這幅《士林夜市》便是他表達對台灣的喜愛的作品。

夜市，是台灣人很是熟悉的風景，美味多樣的食物、好喝的飲料，還有販售衣服鞋子包包等許多日用品，也有遊戲可以玩，在每個台灣人的記憶裡，夜市必定佔有很大的一部分。在外國人眼中，夜市對他們來說是一個新奇的體驗，而雞排作為台灣好吃又常見的小吃，想必也讓許多外國旅人的味蕾為之折服。

Photo Credit: 中央社 《士林夜市》，山田卓司，36x27 H31cm，2010

親自製作模型，表達對玩具收藏同好的感謝

Photo Credit: 《謝謝你的照顧》，鄭鴻展，45x45 H40cm，2016（正面）

能夠結交同好一起交流、討論，可謂人生一大樂事，而在異國遇到可以交流的同好，更是一件難能可貴的事情。

這件作品在2016年獲得第五屆濱松微縮模型大賽「一般民眾票選第一」、「總評審第一」兩項冠軍，鄭鴻展對於同好芝原先生曾兩次將自己收藏的玩具寄給自己所製作的回禮。這間鰻魚店透過Google的衛星照片，以及芝原先生提供的店內照片，一點一滴還原了店鋪的全店樣貌，就連內部裝設也沒有半點馬虎，細緻的留下了生活的痕跡以及兩人交流時的快樂與滿足。

除了上述與紀實、回憶、懷舊主題相關的作品以外，策展單位也規劃了「模型奇想集」主題展區，展出兩位微縮模型創作者應用市售模型二次創作而成的奇幻場景，讓觀眾一睹他們心中的奇幻世界。

不過，這個展區禁止拍照攝影，想要欣賞兩位創作者其他精細作品的讀者們，不妨趕緊安排一個假日，到現場去感受他們透過微縮模型所傳達出來的感動與不可思議吧！

Photo Credit: 《謝謝你的照顧》，鄭鴻展，45x45 H40cm，2016（背面）

展覽資訊

名稱：山田卓司X鄭鴻展 微縮人生特展

時間：2020.12.26-2021.04.05

地點：華山1914文創園區 東2D

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航