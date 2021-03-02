63歲男子接種科興疫苗兩日後死亡，個案將交專家評估死因

香港一名63歲男子在接種新冠疫苗後兩天死亡。因港府上周只有提供中國科興疫苗予市民接種，相信男子接種疫苗為科興疫苗。

衞生署表示，該男子上星期五（26日）在官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，星期日（28日）出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日證實死亡。

署方指今晚接獲醫管局呈報這宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告，並已即時聯絡醫管局，正就事件獲取更多資料，以進行調查及評估，暫時未能確定與接種疫苗有關。

署方又指，已按既定機制，盡快將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評估因果關係。

《眾新聞》引醫生消息報導，該男子有三高（即高血壓、高膽固醇及糖尿病），本身有吸煙習慣，有待驗屍研究死因。醫生提醒，三高是心血管疾病的高危因素，目前未能論斷與疫苗的關係。

中國國產的科興新冠疫苗，目前仍需要以醫學論文方式，將其第三期臨牀試驗數據投稿國際醫學期刊接受同儕審查（peer review），廠方公布有效率為50%到62%，低於其他疫苗。科興疫苗不論成效及副作用等都引來外界質疑，惟香港疫苗顧問專家委員會仍堅持推薦港府可使用，認為「效益比風險為高」。而早前衞生署科學委員會亦曾表示，科興疫苗適合60歲以上人士接種。

首批100萬劑科興疫苗在2月19日抵達香港，上周三（24日）特首林鄭月娥與一眾司局長帶頭接種，林鄭事後受訪表示「非常高興、非常興奮」，又特別多謝中央人民政府提供疫苗。

特區政府也將設立10億港元疫苗保障基金，應付接種新冠疫苗後出現嚴重不良反應的賠償。每名接種疫苗相關的嚴重異常死亡個案，40歲以上及以下的死亡個案，保障額分別為200萬元同250萬元；40歲以上及以下的受傷保障額，分別為250萬元至300萬元，索償期限是接種最後一劑疫苗的兩年之內。

責任編輯：Alvin

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