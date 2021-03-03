東協成員國促釋放翁山蘇姬並恢復民主，李顯龍：「政變對緬甸是悲劇性的倒退」

（中央社）緬甸數個鄰國2日敦促緬甸軍政府釋放被驅逐下台的文人領袖翁山蘇姬，停止使用致命武力對付反對2月1日軍事政變的群眾，以及找出這場危機的解決之道。

路透社報導，在東南亞國家協會（ASEAN）成員國作上述呼籲的同時，緬甸警方再度開火驅散群眾，目擊者表示有多人受傷。

緬甸已連續數週出現反對軍方統治的示威，兩天前還經歷軍方推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）民選政府以來最血腥的一天。東協成員國外長於2日與緬甸軍政府代表召開視訊會議。

東協在會後發布聲明，呼籲各方勿煽動進一步暴力事件，並尋求和平解決危機。東協承諾會以「積極、和平與建設性的方式」協助緬甸。

#ASEAN reiterated that political stability in its Member States is core to achieve a peaceful, stable and prosperous... 由 ASEAN 發佈於 2021年3月2日 星期二

根據文字紀錄，新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）在東協外長會議上表示：「在目前的氛圍中，包括新加坡在內的外國投資人，正開始重新評估對緬甸經濟的投資。」

「新加坡要求緬甸軍事當局，於2日以口頭或行動公開承諾，將極度自制、停止使用致命武力，以及堅定保證不會再發生暴力和流血場面。」

緬甸發生政變後已至少21人死亡，新加坡總理李顯龍接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，這對緬甸而言是「悲劇性的」倒退。

根據訪問文字紀錄，李顯龍說：「走回頭路、讓軍方再度接管，對他們而言是悲劇性的大大倒退，因為那樣子不會有未來。」

「動用致命武力對付平民和手無寸鐵的示威者，我認為這令人無法接受，在國際間和國內都是災難。」

至於一直在推動區域外交行動的印尼，外長則呼籲緬甸對東協「敞開大門」，以解決持續升溫的緊張狀態。

印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）面對雅加達（Jakarta）的記者時，呼籲緬甸釋放政治犯並恢復民主，但他同時允諾，東協各國不會打破不干涉彼此事務的承諾。

馬來西亞外交部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）也呼籲立即釋放翁山蘇姬和其他被拘留者，還說若情勢惡化，將挫敗區域和平、穩定和繁榮。

東協採取行動與緬甸軍方交涉，遭到民主人士批評。被迫下台的緬甸國會議員組成的一個委員會，宣布緬甸軍政府是恐怖團體，並表示東協若與軍政府交涉，將賦予它合法性。

這場政變使緬甸歷經近50年軍事統治後的民主嘗試戛然而止，並引來美國和其他西方國家的譴責和制裁。

李顯龍則說，制裁不會影響緬甸軍政府，卻會傷害人民；眼前該走的路是讓翁山蘇姬自由，還有找到解決之道。維文也呼籲東協外部夥伴，不要實施會傷害緬甸一般民眾的廣泛經濟制裁。

東協成員國包含緬甸、新加坡、菲律賓、印尼、泰國、寮國、柬埔寨、馬來西亞、汶萊與越南。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為2019年11月26日的東協-韓國特別峰會，緬甸前實質領導人翁山蘇姬和當時東協各國領袖合照。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒