迪士尼推出《尋龍使者：拉雅》向東南亞致敬，主要角色的配音員卻只有一位是東南亞裔

編按：本文有《尋龍使者：拉雅》劇透，若想保有觀影驚喜，建議觀看後再閱讀本文。

一個孤獨的戰士拉雅必須尋找傳說中的最後一條龍，以阻止邪惡力量在500年後再次重返。

近期上映的《尋龍使者：拉雅》（Raya and The Last Dragon）是迪士尼首次製作以東南亞為主題的動畫長片，故事發生在由五個不同氏族組成的「神龍國」（Kumandra），主角拉雅（Raya）是其中一位酋長的女兒， 而當邪惡勢力威脅這片土地的和平時，拉雅和她的穿山甲夥伴圖圖（Tuk-tuk），遂動身去尋找傳說中的神龍。

透過動畫電影向東南亞致敬

作為迪士尼首部以東南亞為題的動畫長片，迪士尼不僅派出團隊走訪東南亞，考察寮國、印尼、泰國、越南、柬埔寨、馬來西亞、新加坡的文化和傳統，內容也交由包括視覺人類學、語言學、植物學、舞蹈、建築和武術等學者專家把關，希望能透過電影中呈現的奇幻世界，使故事能融合東南亞各區域的面貌與色彩。

本片導演Carlos López Estrada在採訪中表示，儘管電影中的「神龍國」是一個虛構國度，仍希望觀眾在觀賞此片時，能感受製作團隊向東南亞致敬的心意。首先「神龍國」就融合了菲律賓、泰國、越南、柬埔寨、寮國、馬來西亞和緬甸的文化元素；主角拉雅（Raya）的名字在馬來語中意為「慶祝」，「Raya」在泰國南部則有「領導者」之意；另位要角神龍西蘇（Sisu）的靈感是來自神話中的納迦（Nāga），納迦是印度神話中的蛇神，外表似巨蛇，其形象在東南亞十分常見。除此之外，與拉雅一起冒險的夥伴圖圖，名字「Tuk-tuk」正同於泰國知名的公共交通工具「嘟嘟車」，劇中更出現榴槤、冬陰湯（Tom yam）和沙嗲的食物身影，而在打鬥場景中，也可見菲律賓著名的兵器「魔杖」（Arnis）。

兩位編劇Adele Lim和Qui Nguyen在媒體訪談中，也分享到在撰寫劇本時的靈感來源，包括Adele Lim就提到馬來西亞的敦法蒂瑪（Tun Fatimah）和珍尼湖中關於龍的傳說（NāgaTasik Chini）：敦法蒂瑪是在16世紀時協助馬六甲宰相敦霹靂（Tun Perak），並帶領馬來人對抗葡萄牙侵略的女英雄，而奇尼湖的龍是出自彭亨馬來人的民間傳說，據說有巨型蛇（當地人稱其為Nāga）生活在位於馬來西亞彭亨的珍尼湖中。

Qui Nguyen則表示，執筆時他想到的是越南歷史中的徵氏姐妹：徵氏姐妹在1世紀時於越北反抗中國東漢政權，其英勇事蹟讓後人在《粵甸幽靈集》中追稱她們為徵聖王，如今在越南各地都有紀念二徵的祠堂、廟宇和以其命名的街道。

（《尋龍使者：拉雅》中的要角神龍西蘇）

第一部以東南亞為題的迪士尼動畫長片，主要角色的配音員卻非東南亞裔

《尋龍使者：拉雅》的上映，算是填補了東南亞主題在好萊塢電影中的不足，不過縱使製作團隊在考察上做足功夫，《尋龍使者：拉雅》在配音員的挑選上卻受到不小批評。

替主角拉雅配音的演員，是美國越裔演員凱利馬里特蘭（Kelly Marie Tran）。凱利馬里特蘭最知名的角色，是在《星際大戰》續集三部曲中飾演蘿絲緹克（Rose Tico）；她因出演《星際大戰》而聲名大噪，2018年因網路霸凌關閉了個人社群帳戶，而凱利馬里特蘭這次「獻聲」，也成為迪士尼史上第一位替主角配音的東南亞女演員。

除了凱利馬里特蘭之外，《尋龍使者：拉雅》的配音員，還包括以《別告訴她》拿下金球獎女主角的奧卡菲娜（Awkwafina）、《實習醫生》的吳珊卓（Sandra Oh）、《奇異博士》的黃凱旋（Benedict Wong）、《驚奇隊長》的陳靜（Gemma Chan）等，都是近年來在好萊塢受到矚目的亞洲演員，然而，由於主要角色的配音員中僅有凱利馬里特蘭是東南亞裔演員，就連電影主題曲〈Lead the Way〉，也是由具日本血統的Jhené Aiko演唱，因此社群媒體上便出現不少批評聲音。

一位影迷在推特上就表示：

《尋龍使者：拉雅》很棒，看完非常興奮。 但說到這是部受到東南亞文化啟發的電影，配音員卻大多不是東南亞裔，這讓我感到難過。 好萊塢有很多東南亞演員，為什麼不雇用他們呢？

畢竟市場考量仍是電影團隊的目標，製作團隊甚至以當年為羅賓威廉斯在《阿拉丁》量身打造的精靈一角，和替神龍西蘇配音的奧卡菲娜相比，所引起的話題非其他演員所能匹敵，但誠如一篇影評這樣寫道：「我是否認為對電影製作人來說，會很難將電影行銷給對演員不熟識的觀眾？的確如此，但總而言之，我認為如果電影本身夠好且真誠，它依舊會獲得廣大迴響。」

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒