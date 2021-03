迪士尼推出《尋龍使者：拉雅》向東南亞致敬，主要角色的配音員卻只有一位是東南亞裔

編按:本文有《尋龍使者:拉雅》劇透,若想保有觀影驚喜,建議觀看後再閱讀本文。

近期上映的《尋龍使者:拉雅》(Raya and The Last Dragon)是迪士尼首次製作以東南亞為主題的動畫長片,故事發生在由五個不同氏族組成的「神龍國」(Kumandra),主角拉雅(Raya)是其中一位酋長的女兒, 而當邪惡勢力威脅這片土地的和平時,拉雅和她的穿山甲夥伴圖圖(Tuk-tuk),遂動身去尋找傳說中的神龍。

透過動畫電影向東南亞致敬

作為迪士尼首部以東南亞為題的動畫長片,迪士尼不僅派出團隊走訪東南亞,考察寮國、印尼、泰國、越南、柬埔寨、馬來西亞、新加坡的文化和傳統,內容也交由包括視覺人類學、語言學、植物學、舞蹈、建築和武術等學者專家把關,希望能透過電影中呈現的奇幻世界,使故事能融合東南亞各區域的面貌與色彩。

本片導演Carlos López Estrada在採訪中表示,儘管電影中的「神龍國」是一個虛構國度,仍希望觀眾在觀賞此片時,能感受製作團隊向東南亞致敬的心意。首先「神龍國」就融合了菲律賓、泰國、越南、柬埔寨、寮國、馬來西亞和緬甸的文化元素;主角拉雅(Raya)的名字在馬來語中意為「慶祝」,「Raya」在泰國南部則有「領導者」之意;另位要角神龍西蘇(Sisu)的靈感是來自神話中的納迦(Nāga),納迦是印度神話中的蛇神,外表似巨蛇,其形象在東南亞十分常見。除此之外,與拉雅一起冒險的夥伴圖圖,名字「Tuk-tuk」正同於泰國知名的公共交通工具「嘟嘟車」,劇中更出現榴槤、冬陰湯(Tom yam)和沙嗲的食物身影,而在打鬥場景中,也可見菲律賓著名的兵器「魔杖」(Arnis)。

兩位編劇Adele Lim和Qui Nguyen在媒體訪談中,也分享到在撰寫劇本時的靈感來源,包括Adele Lim就提到馬來西亞的敦法蒂瑪(Tun Fatimah)和珍尼湖中關於龍的傳說(NāgaTasik Chini):敦法蒂瑪是在16世紀時協助馬六甲宰相敦霹靂(Tun Perak),並帶領馬來人對抗葡萄牙侵略的女英雄,而奇尼湖的龍是出自彭亨馬來人的民間傳說,據說有巨型蛇(當地人稱其為Nāga)生活在位於馬來西亞彭亨的珍尼湖中。

Qui Nguyen則表示,執筆時他想到的是越南歷史中的徵氏姐妹:徵氏姐妹在1世紀時於越北反抗中國東漢政權,其英勇事蹟讓後人在《粵甸幽靈集》中追稱她們為徵聖王,如今在越南各地都有紀念二徵的祠堂、廟宇和以其命名的街道。

(《尋龍使者:拉雅》中的要角神龍西蘇)

第一部以東南亞為題的迪士尼動畫長片,主要角色的配音員卻非東南亞裔

《尋龍使者:拉雅》的上映,算是填補了東南亞主題在好萊塢電影中的不足,不過縱使製作團隊在考察上做足功夫,《尋龍使者:拉雅》在配音員的挑選上卻受到不小批評。

替主角拉雅配音的演員,是美國越裔演員凱利馬里特蘭(Kelly Marie Tran)。凱利馬里特蘭最知名的角色,是在《星際大戰》續集三部曲中飾演蘿絲緹克(Rose Tico);她因出演《星際大戰》而聲名大噪,2018年因網路霸凌關閉了個人社群帳戶,而凱利馬里特蘭這次「獻聲」,也成為迪士尼史上第一位替主角配音的東南亞女演員。

除了凱利馬里特蘭之外,《尋龍使者:拉雅》的配音員,還包括以《別告訴她》拿下金球獎女主角的奧卡菲娜(Awkwafina)、《實習醫生》的吳珊卓(Sandra Oh)、《奇異博士》的黃凱旋(Benedict Wong)、《驚奇隊長》的陳靜(Gemma Chan)等,都是近年來在好萊塢受到矚目的亞洲演員,然而,由於主要角色的配音員中僅有凱利馬里特蘭是東南亞裔演員,就連電影主題曲〈Lead the Way〉,也是由具日本血統的Jhené Aiko演唱,因此社群媒體上便出現不少批評聲音。

一位影迷在推特上就表示:

《尋龍使者:拉雅》很棒,看完非常興奮。 但說到這是部受到東南亞文化啟發的電影,配音員卻大多不是東南亞裔,這讓我感到難過。 好萊塢有很多東南亞演員,為什麼不雇用他們呢?

畢竟市場考量仍是電影團隊的目標,製作團隊甚至以當年為羅賓威廉斯在《阿拉丁》量身打造的精靈一角,和替神龍西蘇配音的奧卡菲娜相比,所引起的話題非其他演員所能匹敵,但誠如一篇影評這樣寫道:「我是否認為對電影製作人來說,會很難將電影行銷給對演員不熟識的觀眾?的確如此,但總而言之,我認為如果電影本身夠好且真誠,它依舊會獲得廣大迴響。」

