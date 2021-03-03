理科太太「太空人維他命」文案分析，如何行銷能讓6000多人買爆？

文：Domyweb

最近「理科太太」的新產品「太空人維他命」賣爆了。截至目前（3日）為止，已有近6400人買單，成功轉職成「商科太太」了。

而這邊要來分析一下她的文案，她所面臨的處境為何？以及她是怎麼行銷的？

首先，我們需要先把元素給拆解開來。客觀來看，她花了半年的時間，和她丈夫以及一些專業人士搗鼓出了一款「融合了17種人體所需營養」的「太空人維他命」。號稱一瓶抵12瓶，可以讓你「狀況好到爆炸」。

而從我們「一般觀眾」角度看到的是：代言人符合形象，名校畢業，又是藥學博士。再加上有眾多藥師和使用者好評幫她背書，感覺起來好像真的很有效。是個符合剛需，又適用於現代繁忙社會的新產品。

但是從「專家」角度看到的是：又一個「網紅」在利用自己的名氣薛錢了。所有劑量少到不可思議，幾乎都是「有效劑量」的1/4，當中還添加對孕婦和小孩有害的CoQ10元素（按）。

​​ 編按：根據「太空人維他命」募資網頁資訊，商家有明確標註產品不適合孕婦及幼兒食用。原文見下。 哪些人不適合食用太空人維他命？我會不會對太空人維他命過敏呢？ 因為本產品含有Q10，根據衛福部的規定以下狀況不宜使用。

－ 15歲以下小孩

－ 懷孕或哺乳期間婦女

－ 服用抗凝血藥品（warfarin）之病患 ​​ ​​

對於一般民眾願意當盤子這件事感到不可思議。這裡你會看到，一般人和專家對這件事，是表現出截然不同的態度來的。

一般人覺得很有效，買爆。但部分專家覺得這KOL很外行，根本騙爆。原因就是兩者對於「配藥方面」有很大的「認知落差」。

那一般人所缺少的「關鍵訊息」是什麼？就是一般人不懂「有效劑量」這個專有名詞。你可以理解為，你每天攝取的各項營養素指標，必須要達到一個最低數值。不然就會是吃心酸的，有吃跟沒吃一樣，類似於安慰劑。

偏偏理科太太的「太空維他命」，有效劑量只有四分之一，就真的是吃心酸的。以她標示的一日50元來看，一天需要吃到4份，也就是說要花到200－250元左右，才符合有效劑量，才有效果。這價格，幾乎是你買台灣其他保健品牌的兩倍以上。

現在你理解了這些資訊，我們再回來看理科太太。

她的優勢是有強大的名人光環，而她的劣勢就是在商品研發這塊很弱，可能會被專家砲轟。

現在你站在這個層面上，假如你是理科太太，現有的資訊是，你也很清楚你自己賣的產品是爆利，更清楚一般人對於保健食品這塊領域，是嚴重缺乏知識的。那麼你現在的任務就是，要怎麼形容，來讓你的產品看起來是物超所值的？

任務有兩個：

任務1：提升產品信任度

任務2：不被人發現其實你賣的很貴

在任務1「提升產品信任度」裡，她用了幾種方式來暗示：

學歷：

理科太太：美國哥倫比亞生物工程醫學碩士

理科先生：南加州USC藥學博士

做事態度：形容自己做事「龜毛」，老公又「不懶惰」。這兩個形容詞都是正面形容詞，形容做事嚴謹，追求完美，又很勤快。

研發過程：「我們以藻油、亞麻仁油加強油溶性成分的吸收，取代化學賦形物的添加，讓膠囊充填完整；以特殊技術使不同極性的成分，不添加乳化劑也能完美相容；選用專業的日本充填機型，打造市場罕見的油粉相容液態光漾硬膠囊。」

此外還有維生素介紹、營養師／專家背書、頂級材料（「篩選出各國最頂級安全的用料」）、顧客好評見證（「經過一個月的百人封測，有將近七成以上的受測者表示，能增強體力、提升效率、提振精神、幫助入睡及讓思緒靈敏」）、檢驗標章、七天退款期、成分標示。

最後還暗示開發成本很高（「要把所有成分放在一起，有好幾層技術門檻要跨越，開發成本與市場規模不成正比」）。也就是說，其實在提升「產品信任度」裡，她敘述的很完善，該有的元素她都有了。

比較重要的是任務2，要怎麼隱藏這劣勢，也就是高昂的販售價格？

隱藏資訊有兩個：「藥劑量不達標」，「價格是他人兩倍以上」。

你要先知道的是，價值是比較出來的，沒有個「對照物」，一般人幾乎無從感知。這裡她找來的對照物是美國品牌和台灣品牌的保健品。她的核心隱藏點，是「有效劑量」這個專業知識。它沒告訴你的是，它的每日有效劑量其實都不達標，你吃了也沒效。

相反的，她的宣傳角度是配方完善，該有的營養素都有，一瓶抵多瓶。消費者接收到的訊息是，以為吃一瓶就可以「補足」所有營養素了。在價值感知上，消費者已經被誤導了。

所以看她的售價，她是以單瓶的價格去跟其他「充足營養素」的它牌相比：

每月購買價是1500元，它牌是3113元

每日花費50元，它牌是103元

從這個角度來看，她的價格是真的比它牌便宜。

再來，她很聰明的是，她知道自己的價格是不具優勢的。所以你仔細去看，她不會說幫你「省錢」，她說的都是幫你「省時間」。同樣都是省，她用「省時間」這切入點來替換掉「省錢」。

最後我得先說，她的銷售頁做得很出色，該有的元素都有。而不該提到的話題，也都用揚長補短的方式來避開了。

如果是一般人，不具備一定水準以上的藥學知識，是完全看不出破綻的。她在隱藏自己產品缺點上，做得很出色，對於行銷研究是很好的案例。

當然，我不是藥師。她和其他保健品牌相比，那高昂的價位，是不是暴利，成本結構是不是真的薛很大，這我看不出來，我就不評論了。畢竟她沒有線下管道，可能有很大部分費用是要用來當作廣告費、宣傳費或是研發費。

不過可以得到的反思是，一般人跟商家，甚至跟專業人士之間，對於商品的研究和認知，是差距很大的。你是飛機杯研究專家嗎？或是保健品研究專家嗎？都不是，我們就只是一般人而已，也根本搞不懂產品好壞的差別。所以通常都是網紅或是商家怎麼說，你就只能信什麼。

在這案例中，如果你是商家的話，你可以思考的是消費者其實什麼都不懂。那麼，怎麼利用認知落差，找到切入點來避開缺點描述，就很重要了。

後記

對於部分專家質疑其維他命的有效成分很少，跟吃安慰劑一樣沒有效果，下面是太空人維他命的回應：

我不是藥師，所以我也有可能搞錯含意，或給出錯誤的解讀。正反面的意見你都可以看看。

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本文經Domyweb授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航