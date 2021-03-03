不在場的審判：柬埔寨海外流亡反對派領袖遭判刑25年，美、澳、歐盟發聲譴責

3月1日，流亡海外的柬埔寨反對黨領袖山嵐西（Sam Rainsy）被控密謀顛覆柬埔寨強人洪森（ Hun Sen）政府，在未出庭受審的情況下，遭法院判處25年刑期，美國、歐盟和澳洲齊聲譴責洪森政府的審判缺乏正當法律程序，並呼籲停止迫害政治異議人士。

《法新社》報導，山嵐西2015年起就住在法國，為了免於其它數項他聲稱是出於政治動機而判處的罪刑，本次判刑他並未出庭，是在缺席審判的情況下（Trial in absentia）遭到判刑。據親政府媒體《Fresh News》報導，山嵐西本次被判刑，是因為他在2019年試圖回國。

《高棉時報》報導，山嵐西2019年11月9日曾誓言回到柬埔寨恢復民主人權，但他的計劃並未成真，洪森政府則指控他和他的盟友此舉是規劃政變。

本次被判刑的另外8人都是過去由山嵐西擔任主席、目前遭解散的反對黨柬埔寨救國黨 （Cambodia National Rescue Party，CNRP）的成員，其中舊國黨前副主席Mu Sochua和議員Eng Chhai Eang被判刑22年；其他前救國黨6名議員意圖「攻擊」政府被判刑20年，包括Ou Chanrith、Ho Vann、Long Ry、Men Thavarin、Nuth Romduo以及山嵐西的妻子Tioulong Saumura，他們目前全都流亡海外。

2日，柬埔寨法務部長發言人Chin Malin表示，法院判決均是依循法律，也有足夠的證據。「更重要的是，當局的行動都是依合法程序，法院審理依照程序，判決也是基於事實和既有的法律判例。」他補充，還有130名前救國黨成員目前還處於審前羈押，也將比照這9人的判決結果來審理。

《法新社》報導，許多柬埔寨反對派政治人物都因為擔憂被捕而逃離自己的國家。山嵐西透露想要回國的計畫時，超過130名反對派政治人物和社會倡議者因為在社群媒體上分享消息並支持山嵐西回國，而紛紛面臨當局以「叛國」、「煽動」為罪名的大審。

山嵐西發表在推特（Twitter）上的聲明指出，本次判決是「出於弱懦和恐懼。」他寫下，「柬埔寨總理洪森對於我一旦回柬埔寨將對政治局勢引起的任何風險感到害怕。」、「洪森也害怕任何自由和公平的選舉將勢不可擋地摧毀它的獨裁政權。」

1/2 A prison sentence from a court controlled by the government cannot be taken seriously. It is simply a political statement born out of weakness and fear. Cambodian Prime Minister Hun Sen is afraid of any risk of my returning to the Cambodian political scene. #SamRainsy pic.twitter.com/bq6aT21PVv — Rainsy Sam (@RainsySam) March 1, 2021

洪森已掌握大權36年，透過各種遭人非議的手段諸如關押反對派政治人物、社會倡議者維持其統治地位不墜。2018年7月柬埔寨大選中，洪森政黨柬埔寨人民黨（Cambodian People’s Party）沒有面對任何有力對手，拿下國會幾乎所有席次。柬埔寨救國黨 （Cambodia National Rescue Party，CNRP）在選前早已遭解散，救國黨內高層、社會上人權捍衛者和政治異議者都紛紛面臨逮補。

國際非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）譴責這項「不可容忍的」嚴酷判決。「（判決）試圖關上這些流亡者回到柬埔寨的大門。」人權觀察亞洲分部副主任羅伯遜（Phil Robertson）指出，「這是基於不實資訊、被政治性所驅動並由獨裁者製造的控告，這個一黨獨大的國家試圖粉碎柬埔寨破碎不堪的民主體系僅存的可能性。」

國際譴責

《高棉時報》報導，美國駐金邊（Phnom Penh）大使館2日表示，這9名被判刑的柬埔寨反對派政治人物，當中有一些人是美國公民。「本次判決是超過130名反對派政治人物支持者和社會倡議者大審的一環，缺乏正當法律程序。」美國駐金邊大使館也指出，「我們敦促柬埔寨政府尊重憲法，保護言論和結社自由。我們也呼籲當局在2022年公社選舉（Commune Election）和2023年全國選舉中開放給公民更多政治空間，做出有意義的行動。」

然而，柬埔寨人民黨發言人Sok Eysan則說，前救國黨領袖不可能回國並參加這兩個選舉，他們對人民和國家懷有不良居心，政治生命應告終結。「這個判案是法律事務，無關政治。」

《自由亞洲電台》報導，這項判決引發不少民眾不滿，澳洲和歐盟（EU）也發表譴責。澳洲駐柬埔寨大使Pablo Kang在2日呼籲洪森政府停止以法律對付反對派人士。歐盟外交與安全事務（ Foreign Affairs and Security Policy）發言人Nabila Massrali則指出，根據公民權利及政治權利國際公約 （International Covenant on Civil and Political Rights）和柬埔寨自身的憲法，所有柬埔寨公民無論其政治傾向，都應該被保證受到公平審判的權益。

2020年歐盟就已柬埔寨侵害民主人權為由，暫停柬埔寨在除了武器一切都可（Everything but Arms，EBA ）零關稅政策框架下，五分之一進口歐盟的貨品量。

政治分析家Em Sovannara告訴《自由亞洲電台》，法院沒有提供足夠證據證明山嵐西的罪狀，但是他也指出，即使有證據，也是執政黨依其政治目的預先準備好的。「柬埔寨人民黨的策略是讓黨內年輕世代在沒有反對黨的情況下維持統治。」Em Sovannara說，「不過國際社會的關注，說明這（本次審判）對民主人權均有害，柬埔寨可能要因此付出外交、貿易上的代價。」

Photo Credit：AP／達志影像 圖為2017年10月31日，「救國黨」的支持者在最高法院外聲援遭審判的政治領袖。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒