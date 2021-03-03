不管是太空人還是火星人維他命，詐騙暴利的故事還是會繼續演下去

讀者林小姐2021年2月24日下午，用臉書傳訊問我對一個叫做「太空人維他命」的意見。我跟她回覆：「你可以問他們，要他們拿出證據。我看就是綜合維他命，真正厲害的是行銷手段。保健品的洪害已經不是科學能阻擋得了的。」

到了晚上，讀者Wendy也用臉書簡訊來問我同樣的問題，所以我也就給她同樣的答覆。

20212月26日，讀者Ray利用本網站的「與我聯絡」也來詢問這個產品。他說：

林教授您好， 已拜讀多次您網站上的文章，以及著作，尤其在保健食品、補充劑部分更是解答了我許多迷思，現在只要有朋友推薦我說吃什麼保健食品有感時，我都會上來您的網站搜尋相關資料，然後再複製連結給朋友，省了我很多錢，感謝！ 昨日友人又丟來保健食品的相關連結，我一看，哇喔～「太空人維他命」呢，再細看內容，哇喔～吃一瓶抵12瓶，也太神奇……重點是名人醫師共同研發加持呢。 再一看募資金額，才短短三、四天，已衝上相當可觀的金額了，我更深刻理解到為什麼願意揭穿補充劑騙局的醫師這麼少了。這驚人的暴利，誰敢得罪呢？又有多少人想分一杯羹呢？懇請林教授能撥空破除此募資的迷思，救救我朋友的荷包吧。謝謝您。

「名人醫師共同研發加持」、「願意揭穿補充劑騙局的醫師這麼少了」「這驚人的暴利，誰敢得罪呢？又有多少人想分一杯羹呢？」有關這三點，其實我在我的網站和三本書裡已經討論過很多次，而每次我都會引用長庚大學張淑卿主任寫的〈專業知識、利益與維他命產業〉。我現在就再一次把它的最後一段拷貝如下：

不論你自己是否有吃維他命的習慣，這顆小藥丸的背後，不只是維他命這項科學知識的呈現。科學研究者利用它成就自己的研究，藥事人員與醫生藉它提高自己的專業地位，廣告業者利用它誘使消費者購買產品，藥廠因此建立豐厚的產業，消費者也藉由是否服用維他命來顯示對自身健康的掌握。 在這些情況下，維他命的故事還會繼續下去，我們早餐後服下維他命丸之時，就是科學研究影響我們生活的寫照吧。

我在上禮拜發表的〈鋅、維他命C、D，能治療新冠肺炎嗎〉有引用一篇美國醫學會期刊的專家評論，其中有這麼一段話：

據估計，全球補充劑產業的價值約為3000億美元。儘管幾乎沒有證據可以支持它們的使用是有功效，但半數以上的美國成年人至少服用1種維他命或補充劑。

我在2019年發表的〈世界最貴的尿〉，也有引用兩位大咖醫生的言論。Donna Arnett醫生是美國心臟協會的主席，她說：「美國人每年花50億元購買維他命，但是這項研究顯示，只要你是均衡飲食，維他命並沒有什麼幫助」。Steve Nissen醫生是克里夫蘭診所心血管科的主任，他說：「這項研究一點也不令人感到意外。美國人攝取的營養已經超過他們的需要，所以再補充維他命的話，只是會排出很昂貴的尿」。

我在2017年發表的〈補維他命？名醫認錯告白〉，也有引用英國倫敦國王學院的重量級大牌醫生Tim Spector，他說：「人們應該接受教育，應當被告知99％的人，只要曬太陽以及吃多元化的真正食物，就足以得到所有健康所需的維他命」。

只不過，儘管幾乎沒有證據可以支持保健品／維他命的使用是有功效，但就如張淑卿教授所說，消費者也藉由是否服用維他命來顯示對自身健康的掌握。在這種情況下，不管是太空人維他命，還是火星人維他命，詐騙暴利的故事還是會繼續演下去。

補充

這款「太空人維他命」配方裡的「SOD超氧歧化酶」，是自然存在於所有細胞內的酶（酵素），而它的生理作用當然也就都是在細胞內進行，所以口服是不會有任何作用的。更何況由於它是蛋白質，所以吃到肚子裡就會被胃酸和消化液分解成氨基酸，所以更不可能會有任何功能。

事實上，幾乎所有有關口服酵素的宣傳都是騙人的。請看我在2018年4月16日發表的文章〈酵素謊言何其多〉。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航