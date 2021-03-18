當一個沒有亞斯特質的孩子，生長在亞斯父母的環境裡

在特殊教育的網路群體裡，很多是父母聚在那討論他們的亞斯孩子該如何教育，彼此支持不為人知的辛苦。亞斯特質是遺傳來的，父母也從孩子確診後反觀自己，發現自身也有亞斯特質，重新認識自己與人生。

但有少部分反過來的情況，沒有遺傳到亞斯特質的孩子，卻生活在父母雙方都有亞斯的環境裡。在情感上他抓不到父母無條件的愛，在認知上家裡理性邏輯與社會人情世故明顯不同又不相容，導致成長中他常感到孤寂、無措、困惑，不知道該怎麼定位這個生命。

孩子的視野

孩子是跟從家庭長大的，他所處的家庭即是全部的世界，父母身教的價值觀與行為對應，也昭示了何謂生活對錯與做人信念。

這世代的親職教養，提供了以往數倍之多的資源，網路可隨時查詢與交流，只要父母願意主動去找，無論孩子是什麼狀態，通常會有人回應。

各種因素無法調整教養的父母，雖然仍會用體罰、精神壓力（把你趕去睡公園）之類的傳統管教，然若太過頭，那些具體的身體傷痕、言語羞辱的聲量，就會有線索讓老師、鄰居及醫護人員即時通報，讓政府的家庭暴力防治中心介入（不是把父母抓去關啦，而是提供家庭諮商、資源媒介等服務，嚴重者會安置孩子到機構，但就長遠來看，先各自生活面對自己的議題，日後再回歸也是好的）。

家暴為何需要其他人友善通報，因為孩子沒有比較過其他家庭，不知道有其他的選擇，會內化父母的視野與歸因，而單純地以為「不乖被打」就是應該的，自然不會產生「我的父母管教過頭了，我要向外求助」的概念。

孩子不是亞斯，而父母是亞斯卻不自覺，他的童年是悶悶不解

亞斯特質屬於發展障礙的一種，是遺傳的。現代教養很快地從孩子的反應發現「他不同於社會常態」，進而就醫評估怎麼教比較好，減輕父母的焦慮與壓力。也由於孩子的確診，使父母回頭審視自己是否也有亞斯特質，雖然不致影響生活，卻能解答他們成長中卡關的困惑。

遺傳是機率，不是每個孩子都會有亞斯特質；比較困難的是，孩子不是亞斯，但父母是未自覺的亞斯。孩子可以適應、配合社會，乖乖地不惹麻煩，自然也「沒有問題」而「不被發現」。可是孩子的心理發展需要刺激，他有情緒時需要安撫與教育、關係需要穩定交流與安全感，但在亞斯特質的情盲影響下，亞斯父母只能就事論事、解決生活問題，無法給予明確的情感互饋與教導（有時還否認感受的存在）。

父母為未自覺的亞斯人，孩子從小面對異於社會常態的生活標準，不知該相信什麼的學習混亂，令他跌跌撞撞，家裡理性與社會人情是明顯兩套不同的處世系統；可是他說不上來，只能歸因為自己笨、不夠理解所致（因為別人都可以很自然學會）。

孩子的經驗沒有家人附和（沒有客體關係的對照），他常被忽視、不被關注，經常「感受到孤獨」，也不懂父母奇特的理由與行事（因與社會共識相悖），對於自己的想法或情緒感到錯亂。這些感受無法形容，更難以當下表達/爭論，常處於自我懷疑。

這樣的孩子在發展過程裡是痛苦的，悶悶不解後甚至會有憂鬱症，但也說不上來到底怎麼了。

「卡珊德拉症候群」是指一方為亞斯，而伴侶始終在情感面得不到回應的隱形痛苦症狀，看來，也可以形容當父母是亞斯時，孩子無法言喻的得不到回應、沒安全感與自我懷疑。

這樣的孩子到青春期會稍微好轉，因為同儕關係與支持進來了，他們改從同儕間，學習過去未學到的情緒表達及社會價值觀。當孩子離家求生後，他接觸了更多不同的社群，體驗到自己的想法被傾聽、被認同和肯定，不舒服感被正視，也發現有些人跟自己一樣，他才開始對人生產生希望，身心狀況逐漸恢復，學習打點生活，與人更深刻的建立連結與關係。

父母雙方是亞斯，孩子無法反駁的精神痛苦

父母雙方剛好都是亞斯，兩人處世邏輯相同，即使夫妻吵架嚷嚷著離婚，也多像孩子爭吵而已，他們生活平淡，講求控制與秩序，只在固定領域活動。但因能遵循「職業角色」，導致外人看不出哪裡有差異。

只有同處的家人才知道，他們的情緒表達與應對很孩子氣，固執、突然暴怒、過度細節和自我中心（只專注於自己生活與想法，不顧慮他人），他們熱切地向孩子表達善意與何謂正確，但缺乏情緒同理與彈性，導致相處變成強迫和壓抑。

底下為這些孩子的心聲：（故事已改編）

「我的父母並不理解我長年告訴他們的，我對他們的包容與忍讓，還有很多對於家的想像我都不敢說，只為了減輕他們的壓力。但回到儲物嚴重的家，看著社經地位算高的媽媽，只要我回家就睡在地上（把床讓給我），總是表現出壓力很大但又努力想讓我舒服的樣子。」 「明明我們跑到親戚家打擾借住，父母晚上一點多跟早上八點都在大聲爭論，像個孩子。爸爸很兇的指正媽媽說『大條的不算是毛巾！小條幾公分內的才是。』」 「我不假思索地請媽媽『去開個車，讓我放個東西好嗎？』時，她自言自語「我聽不懂耶，是要把車子開走，還是要開車門呢？為什麼要開車子，好奇怪」，結果兩人都在指正對方的說詞。」 「父母總是不斷激怒我，對於我的情緒，他們都反應『好害怕跟你說話，你很可怕又愛生氣，知道嗎？』、『你的性格特別差，出去一定會遭遇問題的』、『真辛苦，我總是要接受自己的孩子比別人奇特』。因為家中二比一的人口，感覺長期被霸凌接受他們的裁決，後來我去看精神科和長期諮商，他們還是嬉皮笑臉認為沒事。」 「父母兩方都是亞斯，只有我一個人感覺到不對勁，我在家族間或社交上常要幫他們收拾善後，卻不可能期待他們這樣同等的照顧我。而且當下無論我怎麼解釋情緒，他們都聽不懂……不斷浮現過去這類的精神痛苦。」

這類的故事很多，心理師也曾遇過一家三人可能都是亞斯，而最小未成年的孩子可能不是，所產生的互動結果。突然有一天，最小的孩子選擇和伴侶一同自殺。然而奇怪的是，悲傷輔導時家人都說彼此感情好，卻說不出最小的那位「過程經歷了些什麼」，即使在對方自殺後「也完全看不出過去哪裡奇怪」。他們既無法解釋孩子怎麼了，整件事也是一頭霧水。

這家人不能理解問題哪有不能解決的，只是孩子不跟他們講，平常也沒有打罵啊，就是莫名其妙地，人就走了，讓他們感覺受傷。

事後這家人鮮少悲傷反應，有時哭卻也答不出在哭什麼（只說得出是「想念」，但喚不出情緒事件），他們生活很快恢復例行，即使發現每個人會偷偷悲傷，會擔心再有家人莫名消失的焦慮，他們也覺得是個人的事，不需要諮商。自述相處無事又自覺親密的家庭，怎麼一點也無法解釋那孩子怎麼了，反而是孩子與伴侶（外人）較為親近呢？

當情緒需求沒有出口，又被不知名的阻礙所擋，且是親愛的父母帶著無辜、無知與天真的自然反應所擋，忽視孩子感受，問題解決就好。這些大大小小的情緒壓抑與困惑，可說是種「沒有人犯錯的隱形精神虐待」。結果越相處越折磨，沒有人支援，反駁也得不到答案，孩子感到孤寂，不能確定自己的感受到底是如何，才會失去希望。

當亞斯父母老了，孩子擔憂無法照顧他們一輩子

孩子若成功地長大（接近劫後餘生的感覺），自我概念也是搖搖晃晃的，好不容易離家獨立不受影響，在社群生活中建立自信與掌控感，一旦等父母老了，他要回家照顧兩老，就又再次感覺到莫名的威脅。

孩子心裡明白，父母想好好相處，但卻沒有能力，即使他直接表達期待跟憤怒，父母也不懂其意。相處模式自始不變，他只能改變自己。還沒有成家呢，他就已經覺得身負重任，要繼續照顧兩個大孩子，真不知如何面對這種處境的人生。

目前這類處境的孩子，以女性的反應較為明顯，國、高中時就會有莫名的憂鬱程度，找不到明確原因（常被誤以為是青春期叛逆所害，但並不是）。這可能與女性較敏感情緒，又慣於討好他人，從他人反應來確認「我是誰」的認同發展有關。

這類族群與成長經驗必須被說出來，有越多不同經驗的家庭故事，這些充滿疑惑的孩子才有資訊可以對照和解釋。這是沒有人犯錯的隱形壓力，別讓自己落入二選一（我錯或父母的錯）的陷阱裡，並重新思考自己的那些過去要怎麼安放。

過去已經過去，我們現在能選擇，要如何向前到未來。

這篇文章提醒相同處境的孩子，你不會是孤寂的，找到社群共同扶持，帶著痛苦前行，為自己活著，清楚確認與爭取自己的想望，力量與未來會浮現。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航