全球首例！由母親垂直感染武漢肺炎，新生兒體內病毒出生5天內完成突變

一篇今（2021）年2月底發表的瑞典病例研究，報告一名受到母親感染「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的新生兒，在出生後短短5天內，病毒就在其體內完成突變。而這也是全球第一起類似的病例報告。作者認為根據研究結果，醫療人員應該重新思考如何監測懷孕婦女感染武漢肺炎的情況，必須比現在的做法納入更多風險考量。

根據《科學新聞》（Science Alert ）、《國家郵報》（National Post）綜合報導，一篇瑞典斯堪尼大學附設醫院（Skåne University Hospital）發表在《英國婦產科期刊》（The British Journal of Obstetrics and Gynaecology, BJOG）的病例研究，報告了一名由母親垂直感染到武漢肺炎的新生兒，在出生不到幾天內，病毒就在其體內完成突變。這也是全球第一起類似的病例報告。

此外研究作者也發現之前其他科學家，曾在懷孕婦女身上觀察到的現象：孕婦在感染武漢肺炎之後，其胎盤組織可能出現快速衰竭，並使腹中胎兒心律異常。

根據研究，這名27歲、懷孕34週的孕婦，先是接連出現3天的發燒，並出現乾咳的症狀，後續因突然嚴重的腹痛，前往醫院急診室就醫。就醫時醫師發現其腹中胎兒的心跳過低且活動減少，這代表胎兒無法取得足夠的氧氣。

醫師當下緊急進行剖腹產，將胎兒接生出來。血液檢查確定新生兒的血氧嚴重過低，咽喉拭子檢測則發現媽媽與新生兒都已經感染了武漢肺炎。

醫院採集媽媽與新生兒的檢體進行基因序列分析，確定當下兩人的武漢肺炎病毒基因序列是完全一致的。由於嬰兒自剖腹產後便被隔離照護，未接觸其他可能感染源，因此可以確定這是一起來自母親的垂直感染病例。

然而幾天之後，後續再次進行的病毒基因序列分析，卻發現案例中新生兒的病毒基因有了變化，與母親的病毒基因序列不同，出現了突變型態。

這也是目前已知第一起胎兒於母親體內感染到武漢肺炎，病毒卻在出生後短短幾天內，於新生兒身上完成基因突變（A107G）的病例。

研究的作者Mehreen Zaigham表示，雖然目前科學家已回報不少病毒突變的情形，但這次的病例卻是在新生兒出生後短短5天內，病毒就完成了突變（A107G）。

Mehreen Zaigham認為，這樣迅速的基因突變，可能是由於胎兒自子宮到外界環境接觸的刺激，然而對於病毒突變能在這麼短的時間內發生，還是相當令人驚訝。

除此之外，另一項重要的發現，在於研究團隊觀察到該名孕婦個案的胎盤，約有一半面積的組織出現損傷。胎盤能將血液及養分傳送給胎兒，並將廢物帶走，對胎兒的成長來說相當重要。

根據研究，個案的胎盤嚴重發炎，並且不論在母親或是胎兒的那一面，都驗出武漢肺炎病毒的蛋白質。

目前產下胎兒的個案已經自武漢肺炎感染中迅速復原，並在剖腹產後4天已經出院；然而其產下的嬰兒目前仍在醫院接受觀察。該名嬰兒血液中已具有武漢肺炎的病毒抗體，自出生後尚未出現嚴重的症狀。

Mehreen Zaigham表示，過去也有其他科學家回報武漢肺炎孕婦患者出現胎盤衰竭，以及腹中胎兒心律不正常的情形。然而在目前已發表的幾千例孕婦感染病例中，母親垂直感染給仍在子宮中的胎兒，似乎屬於武漢肺炎較為罕見的情形。

科學家認為這是由於胎盤提供了良好屏障，保護胎兒避免受到感染。而目前已知武漢肺炎進入細胞所需要的ACE-2受器，也只在胎盤中的少部分細胞上有表現。

然而在少數情況下，即便孕婦本身的症狀並不嚴重，武漢肺炎病毒仍能成功攻擊胎盤組織，並且導致子宮中的胎兒缺乏氧氣。

Mehreen Zaigham表示：「也許我們應該重新思考醫療人員，如何評估、監測懷孕婦女感染武漢肺炎的情況，必須比現在的做法納入更多風險考量。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺