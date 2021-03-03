中國「兩會」即將登場，聚焦「十四五規劃」、香港選制、台灣問題

（中央社）中國全國「兩會」即將登場，全國人大將審議「十四五規劃」以及2035年遠景目標綱要草案。由於今（2021）年適逢中共建黨百年，上述涉及經濟發展的施政藍圖格外受到官方重視。

新華社日前報導，中共總書記習近平2月26日主持中央政治局會議，便討論國務院擬提請第13屆全國人民代表大會第四次會議審查的中國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃（十四五規劃）和2035年遠景目標綱要草案稿等。

這場會議強調，十四五時期（2021到2025年）是中國全面建成小康社會、實現「第一個百年奮鬥目標」後，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向「第二個百年奮鬥目標」進軍的第一個五年。

會議稱，科學編制實施「十四五規劃」和2035年遠景目標綱要，對於鞏固拓展全面建成小康社會和脫貧攻堅成果，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程具有重大意義。

華爾街日報（The Wall Street Journal）近日撰文分析，「十四五規劃」將作為中國減少仰賴西方晶片等關鍵零組件的政策藍圖。當局也希望藉由對氫動力汽車到生技等新興科技投入數以兆計美元，讓中國在2030年前超越美國成為世界最大經濟體，躍身超級強權。

受疫情影響，去（2020）年度的中國政府工作報告，便明確提出2020年不設國內生產毛額（GDP）成長目標，是1994年中國開始設置經濟成長目標以來，首次未提出具體目標。

今年1月底，路透（Reuters）也引述消息人士稱，中國可能不會設定2021年的GDP成長目標，避免地方政府追求更高的經濟成長，進而導致為達到目標讓債務不健康增多。

但中新社報導，中國全國政協經濟委員會副主任楊偉民日前受訪時表示，為實現現代化國家的目標，中國今年有必要設定GDP成長目標。

他說，由於2020年中共19屆五中全會已提出未來5年規畫，同時也規劃了到2035年的發展目標，人均GDP要達到中等發達國家水平。既然已設下具定量指標的目標，在疫情已得到了控制的今年、從未來實現現代化國家的目標來看，還是應該設下GDP成長目標。

中國兩會揭幕倒數中，是否修改香港選制引關注

中國全國兩會4日起揭開序幕，港媒2月底便傳出全國人大將修改香港選制，確保參選人都是「愛國者」的消息；當局也頻繁重申「愛國者治港」。香港選制是否有變引發外界關注。

早在今年1月，中國全國人民代表大會常務委員會舉行會議之際，便曾傳出北京當局將討論修改香港選制議題，但會議結束後未作相關公布。

不過2月起，中國官媒和相關官員又開始接連發聲，重申「愛國者治港」。

例如，新華社2月18、19日，接連刊登北京清華大學國家治理研究院院長王振民、中國人民大學法學院教授韓大元的訪問，兩人均強調「愛國者治港」、「保證香港選舉安全」等。

中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍2月22日出席研討會時也提出，要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」等。

香港01當天更引述消息人士指出，北京當局將在香港選舉中設立機制，「評核」參選人是否符合「愛國者」要求。而這機制的涵蓋範圍十分廣泛，包括負責選出特首的選委會，以及兩大直選戰場：立法會和區議會。

報導稱，其中一個方案是改組現行的選舉管理委員會（選管會）。例如加入大量的「政治委任」成員，為各級選舉的提名資格把關，但方案是否採用尚未拍板。至於現行選舉主任核實提名的作法是否繼續保留，也屬未知數。

事實上，北京當局在兩會期間著手處理香港法制問題已有先例。

中國全國人大去年便通過「關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」，授權人大常委會立法審議「港區國安法」。

今年度中國全國「兩會」將於3月4日由全國政協會議先開幕；涉及修法的全國人大會議則於5日登場。兩者都將於3月中旬閉幕。若相關傳言屬實，香港選舉制度的修改就將在全國人大會議閉幕時，成為定局。

不過，英國廣播公司（BBC）中文網近日引述港區人大常委譚耀宗表示，「兩會」議程並沒有提到香港問題。

香港時事評論員劉銳紹則對BBC表示，關鍵並不在於北京當局是否會在「兩會」時期改革香港選舉制度，而在於「現在先創造輿論，創造以後，什麼時候都可以改。」

他認為，「愛國論」完全是根據中國當局的政治標準和目的確定，用「愛國者」標準來處理問題，是把「愛國」變成打壓的工具，造成民眾反彈或情緒上的抗拒更大。

《香港01》報導，除了香港，台灣一直被視為中國最大的國家利益。中國將如何處理新形勢下的對台關係，不僅涉及兩岸，也事關中美關係。

《新頭殼》報導，台灣議題方面，由於中美關係降溫、美台互動密切，學者分析，兩會期間中國政府可能向美國喊話，不得碰觸台灣這條底線，也可能有所表態，例如「以武促統」新表述。

不過政大國際事務學院名譽教授丁樹範認為，在台灣議題方面中共能做的有限，「國家統一法」最終可能依舊淪為無用的法律，讓習近平更難堪，因此估計中共在兩會上不會有太大的動作。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範