牽線藥廠加快疫苗生產，拜登承諾5月底前可供全美成年人施打

美國總統拜登（Joe Biden）昨（2）日在白宮表示，到5月底前政府將能提供足夠的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗劑量讓成年人施打。他也表示在政府的協調之下，默克藥廠（Merck）將會協助嬌生集團加速生產疫苗，以達成前述目標。

比拜登原先預期提早2個月，美FDA已核准3款疫苗抗疫

（中央社）美國總統拜登昨天表示，到5月底時，美國將能提供足夠的武漢肺炎疫苗劑量供全美成年人施打。這較他先前預期的7月底提早2個月。

拜登昨天在白宮表示，在他上任時，疫苗訂購數量幾乎不足以供所有美國成年人施打，但「我們糾正這一點」。

他宣布，到5月底時，美國將有足夠的疫苗供應，讓所有美國成年人都能施打武漢肺炎疫苗，「這是重要進展」。

不過3週前，拜登才表示美國至7月底，將有足夠疫苗供應全美所有民眾施打。拜登今天將這項時程大幅提前2個月。

美國武漢肺炎確診人數超過2870萬人，病故人數逾50萬人。為了加快疫苗注射，美國食品暨藥物管理局（FDA）於2月27日核准嬌生集團（Johnson & Johnson，港譯「強生」）武漢肺炎疫苗緊急使用授權，成為繼輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗，以及莫德納（Moderna）疫苗後，美國第3款能用來對抗疫情的疫苗。

拜登表示，在政府協調下，嬌生集團與默克藥廠合作採取行動以加快疫苗生產。此外，為因應學校重新開放，下週起，學校教職員、教育工作者與兒童保育員將排入優先施打名單。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）昨天在例行記者會上也表示，對各州、領地的疫苗供應量將從現在的每週1450萬劑增加到1520萬劑。加上嬌生集團從本週開始提供280萬劑疫苗，總量達到1800萬劑。

疫苗生產進度落後令拜登政府緊張，牽線默克藥廠給予協助

《紐約時報》報導，依據協議，默克藥廠會提供其底下兩間設施生產嬌生疫苗，一間負責協助疫苗產製的最後階段（包含將疫苗裝入瓶內以及包裝運送），另一間會負責協助製造疫苗本身。

默克藥廠於昨日發表的聲明裡表示，聯邦政府會將付給他們2.69億美元，以利他們調整既有的設備去製造武漢肺炎疫苗。默克藥廠人體健康執行副主任奈利（Michael T. Nally）曾在受訪時表示，該公司一直都與各家公司以及政府保持溝通，包含川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）政府的官員。

拜登在白宮表示企業間這樣的合作，過去曾在第二次世界大戰時見到。拜登也感謝默克藥廠和嬌生集團，「在這次危機期間願意開始行動，展現了何為良好的企業社會責任。」

另外兩間疫苗製造商莫德納和輝瑞／BioNetch，上個月才承諾提供的疫苗數量足以涵蓋美國2億人口。去年由美國前任總統川普在位時，與嬌生簽下10億美元的合約，要求該公司在今（2021）年5月底前為另外8700萬美國人提供足夠的疫苗，如此一來美國18歲以上的成年人將有足夠的疫苗可供接種。

不過嬌生集團在疫苗製造的進度卻落後了，該公司原訂要在3月底前提供3700萬劑疫苗，但後來表示只能提供2000萬劑的數量，讓拜登政府緊張了起來。

1月底時，擔任防疫因應協調官的齊安茲（Jeffrey D. Zients），以及負責疫苗配送計畫的凱斯勒（David Kessler）與嬌生集團的高階員工聯繫，婉轉地傳遞了這樣的製造進度讓人無法接受。

根據2名參與協商的拜登官員表示，這導致了2月份一系列的協商，美國政府官員不停地迫使嬌生集團接受他們需要協助這事實，另一方面也力勸默克藥廠給予協助。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺